Le Canada adhère au concept de location avec option d’achat. Voici comment ça fonctionne

Lorsque Christian Fracchia a entendu parler pour la première fois d’une opportunité de location avec option d’achat à Port Moody, en Colombie-Britannique, il y a quatre ans, il a vu un moyen de réaliser son rêve d’accession à la propriété pour la première fois, alors il a mis son nom dans une loterie pour 30 unités.

Environ 10% des 358 unités du développement encore en construction au 50 Electronic Avenue ont été vendues en location-achat, ce qui signifie que les acheteurs paient un loyer fixe pendant deux ans, qui est ensuite converti en capitaux propres.

Fracchia, un développeur de logiciels de 28 ans, a rendez-vous dans une semaine pour visiter son nouvel appartement d’une chambre près du SkyTrain et d’un parc en bord de mer. Tout cela pour 10 000 $ d’acompte et 1 000 $ par mois de loyer, ce qui servira à verser un acompte sur la place de 470 000 $ dans deux ans.

“Essentiellement, c’est comme un loyer gratuit pendant deux ans. Cet argent [I pay now] Je peux continuer tant que je vais jusqu’au bout de la vente”, a déclaré Fracchia, qui emménagera avec sa femme dans quelques mois.

Christian Fracchia et Persephone Lavender emménageront bientôt dans leur appartement en location-vente à Port Moody, en Colombie-Britannique, après une attente de quatre ans. Fracchia a remporté une loterie après que plus de 500 personnes aient enchéri pour avoir une chance sur environ 30 unités d’une ou deux chambres à quelques pas de Rocky Point Park. (Soumis par Christian Fracchia)

La location avec option d’achat est une voie unique vers l’accession à la propriété qui retarde l’un des plus grands obstacles pour les nouveaux acheteurs de maison – la lourde mise de fonds.

Les partisans disent que ce modèle de financement immobilier permet aux personnes dont le crédit est limité ou endommagé et qui ne peuvent pas se qualifier pour une hypothèque traditionnelle de travailler à la propriété.

Mais les critiques avertissent que la location avec option d’achat n’a pas été testée et comporte certains pièges et risques, tels que les coûts d’entretien ou la possibilité de perdre l’acompte, dans certains cas, si un locataire ne respecte pas les conditions de l’accord.

Le Canada finance davantage de projets comme celui-ci en créant un programme de location avec option d’achat dans le cadre de 2 milliards de dollars de dépenses pour doubler la construction de maisons au cours des 10 prochaines années. Le financement, prévu dans les budgets précédents, vise à créer 17 000 nouveaux logements à travers le pays, y compris des logements plus rapides pour les sans-abri ou ceux qui risquent de le devenir, ainsi que des projets de logements abordables et au prix du marché.

Fonds de location-achat de 200 millions de dollars

De ces 2 milliards de dollars, 200 millions de dollars sont destinés à un nouveau programme de location avec option d’achat. Ce fonds, géré par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), encouragera les promoteurs et les constructeurs à créer davantage d’opportunités pour les acheteurs d’une première maison submergés par les exigences de mise de fonds, a déclaré le Premier ministre Justin Trudeau lors d’une conférence de presse à Kitchener, en Ontario. , le 30 août.

« Pour de nombreux locataires, épargner pour acheter une maison est de plus en plus difficile. Grâce à ce nouveau programme, nous travaillerons avec les fournisseurs de logements pour aider les familles à passer de la location à la propriété de leur maison », a déclaré Trudeau.

Les candidatures au Fonds d’innovation pour le logement abordable d’une durée de cinq ans et à son nouveau volet de location avec option d’achat ont été ouvertes le 30 août aux municipalités, aux promoteurs, aux constructeurs, aux organismes de logement communautaire, aux organismes à but non lucratif et aux organisations autochtones.

Le premier ministre Justin Trudeau était à Kitchener, en Ontario, le 30 août pour révéler un plan visant à ajouter un total de 17 000 nouvelles unités de logement à travers le Canada. (James Chaarani/CBC)

En 2018, lorsque le groupe Panatch a proposé des unités de location avec option d’achat à Port Moody, 500 personnes ont postulé.

Le promoteur Kush Panatch de Richmond, en Colombie-Britannique, a déclaré qu’il n’avait jamais offert de location avec option d’achat auparavant et a été choqué par le fervent intérêt.

Il a fini par inviter les candidats de Port Moody à une sorte de loterie, après avoir examiné des essais – dont un de Fracchia, qui voulait rester dans la communauté qu’il aimait.

Bien qu’excitant, Panatch prévient que la location avec option d’achat n’est pas toujours la voie idéale vers l’accession à la propriété.

“Nous avons beaucoup appris en le faisant. Il y a eu de mauvaises surprises, malheureusement”, a-t-il déclaré.

Il a découvert des coûts imprévus, comme le fait que son entreprise devait assumer le coût de la TPS à partir du moment où le locataire a emménagé jusqu’à ce qu’il achète le logement. De plus, il y avait des légalités complexes à naviguer. La hausse des taux d’intérêt a également rendu le programme plus coûteux, a déclaré Panatch.

“Je pense qu’une aide des niveaux fédéral et provincial contribuerait grandement à faciliter un programme comme celui-ci”, a-t-il ajouté.

Comment ça marche?

Les conditions d’un contrat de location-achat varient. En général, il s’agit d’un accord entre les locataires et les propriétaires ou les investisseurs pour acheter une maison à un prix fixe et à une échéance future. Le contrat est composé d’un bail et d’une option d’achat.

L’idée est de détenir la propriété pour l’acheteur potentiel jusqu’à ce qu’il puisse économiser ce qui est nécessaire pour se qualifier pour une hypothèque conventionnelle auprès d’un établissement de crédit.

Rachel Oliver de Clover Properties, au nord de Toronto, gère un programme privé de location avec option d’achat qui, selon elle, a aidé 600 familles ontariennes à « accélérer leur capacité à se rapprocher de l’accession à la propriété ».

Oliver dit que le locataire verse généralement un acompte forfaitaire – son entreprise exige généralement 20 000 $ – puis un loyer mensuel calculé sur ce qui est nécessaire pour les amener à 10% du prix d’achat de la propriété d’ici la fin de leur mandat. Le loyer mensuel est également calculé sur le coût de transport de la propriété au taux d’intérêt d’aujourd’hui.

“Il s’agit essentiellement d’une épargne forcée. Nous vendons la propriété par tranches”, a déclaré Oliver.

La construction de la deuxième phase de ce développement de Port Moody se termine le 1er septembre. Le promoteur, Panatch Group, a vendu environ 30 des 358 unités de ce développement en location-achat. (Yvette Brend/CBC News)

Pendant la période de location, le locataire est souvent également responsable de payer l’entretien et les améliorations de la maison ou de l’unité de copropriété.

Pourquoi louer pour devenir propriétaire ?

Oliver dit qu’au début d’un contrat de location avec option d’achat, ses clients peuvent bloquer le prix d’achat d’une maison, par exemple, à 600 000 $ avec des plans d’achat dans cinq ans. Si la valeur de cette propriété s’élève à 650 000 $, le locataire conserve la valeur supplémentaire de la maison qu’il s’est engagé à acheter.

En attendant, un investisseur – ou, dans d’autres cas, un promoteur – détient l’hypothèque. Les prix de location des contrats de location-achat peuvent varier, mais sont généralement conformes à la valeur marchande des loyers en ce moment.

Oliver et son mari travaillent avec des investisseurs qui assument le fardeau de la dette jusqu’à ce que le locataire puisse constituer un capital et devenir propriétaire pour la première fois beaucoup plus rapidement qu’il ne pourrait économiser.

Clover Properties prend de l’expansion en Alberta et au Québec étant donné le besoin croissant des familles d’obtenir une maison avant que les prix ne deviennent trop élevés.

Oliver dit que la location avec option d’achat convient mieux aux locataires qui ont du mal à obtenir une approbation hypothécaire en raison d’un faible revenu ou d’un crédit endommagé.

Elle prévient toutefois que le diable se trouve dans les détails contractuels, c’est pourquoi elle dit qu’elle travaille avec l’acheteur et l’investisseur pour assurer le succès et éviter que les investisseurs « soient cupides ».

Respectez les conditions ou perdez l’acompte

Oliver note également que les loyers aux propriétaires doivent être engagés. Pendant la pandémie, dit-elle, certains acomptes perdus parce que les ruptures familiales ou d’autres difficultés ont empêché les clients d’honorer leurs contrats et ont été forcés de partir.

“S’ils arrêtent de payer à temps ou de payer le montant du contrat, ce serait une rupture de contrat. Nous ferons de notre mieux pour travailler avec les personnes dans cette situation. Une fois que nous aurons épuisé toutes les options… ils doivent quitter la propriété et perdre leurs crédits d’acompte », a déclaré Oliver. “C’est pourquoi nous contrôlons si strictement.”

De plus, contrairement aux locataires réguliers, les locataires aux propriétaires sont souvent responsables de l’entretien et des mises à niveau.

Environ 30 des 358 unités du développement encore en construction au 50 Electronic Avenue ont été vendues en location-achat aux acheteurs de Port Moody. Chacun paiera un loyer fixe pendant deux ans et cet argent sera ensuite converti en capitaux propres pour un acompte. (Yvette Brend/CBC News)

Alors qu’Oliver attribue au gouvernement le mérite d’avoir exploré un outil d’achat de maison non conventionnel, elle est déçue que le nouveau fonds fédéral se concentre sur les projets de développement et ne permette pas aux propriétaires de louer sur le marché libre pour la revente de maisons.

“Ils subventionnent essentiellement les développeurs. Espérons que les constructeurs répercuteront les économies de manière légitime sur l’utilisateur final”, a déclaré Oliver, qui pense que les développeurs devraient collaborer avec des prestataires de location-achat expérimentés pour gérer les accords complexes.

Nouveau chemin, pas bien testé

Selon les défenseurs du logement, les programmes de location-achat ont fonctionné dans des poches du Royaume-Uni, avec un certain succès.

Mais comme c’est le cas dans les grandes villes canadiennes, les propriétés au Royaume-Uni sont si chères qu’il s’est avéré difficile de combler l’écart entre les bas salaires et l’accession à la propriété, et il n’y a pas eu une énorme adoption.

Paula Higgins, directrice générale de la HomeOwners Alliance à Londres, a déclaré que les codes de sécurité des bâtiments y étaient faibles et qu’il y avait quelques problèmes avec le financement de la location-achat lié aux nouveaux développements. Certaines de ces unités construites pour les locataires étaient de mauvaise qualité, car les promoteurs ont réduit les coûts mais ont quand même perçu des subventions, a-t-elle déclaré.

Si le Canada veut participer au jeu de la location-achat, Higgins a un conseil : assurez-vous que c’est le locataire qui en profite le plus.

“Je serais très méfiant à l’idée de créer un système dirigé par les développeurs – cela les aide et non les locataires.”

Higgins dit qu’il est important que des logements de qualité et abordables soient construits, et pas seulement des propriétés haut de gamme qui attirent les investisseurs et qui, en fin de compte, sont revendues à des fins lucratives et excluent finalement les familles locales.

Gary Schwartz, président de l’Association canadienne des prêteurs, a déclaré que grappiller un acompte sur une première maison est un obstacle trop élevé pour de nombreuses personnes compte tenu de la flambée des prix de l’immobilier et de l’inflation.

“Économiser pour un acompte de 20 % devient un fardeau trop lourd pour de nombreux premiers acheteurs, les enfermant dans un cycle de location”, a déclaré Schwartz.

“C’est excitant de voir la SCHL élaborer des programmes qui peuvent accélérer l’innovation dans le domaine de la location avec option d’achat.”