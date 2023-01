Le Canada achète un chasseur F-35 pour 19 milliards de dollars pour remplacer les CF-18

OTTAWA –

La recherche de nouveaux avions de combat menée par le Canada depuis des années a bouclé la boucle lundi alors que la ministre de la Défense, Anita Anand, a officiellement confirmé l’achat prévu d’une flotte de F-35 pour remplacer les CF-18 vieillissants de l’Aviation royale canadienne.

La nouvelle était largement attendue après que La Presse canadienne a rapporté le mois dernier que le ministère de la Défense nationale avait reçu l’autorisation de dépenser 7 milliards de dollars pour un premier ensemble de 16 F-35 et les infrastructures et équipements associés.

L’annonce officielle a néanmoins représenté un moment décisif dans une saga marquée par la politique partisane et la mauvaise gestion du gouvernement qui a commencé à peu près au même endroit il y a plus de dix ans.

Lors d’une conférence de presse en ligne, Anand a confirmé que le Canada avait conclu un accord avec les États-Unis, le constructeur de F-35 Lockheed Martin et le producteur de moteurs Pratt and Whitney pour acheter l’avion après des mois de négociations à huis clos.

La commande initiale portera sur 16 F-35, dont le premier sera livré à l’armée canadienne en 2026. 72 autres seront commandés au cours des années suivantes, portant la taille totale de la flotte d’avions de chasse à 88 avions.

En annonçant l’accord, Anand a lié la décision d’acheter le F-35 à la menace croissante posée par la Russie et la Chine – et à la nécessité de s’assurer que l’armée canadienne peut fonctionner de manière transparente aux côtés de ses alliés, dont beaucoup achètent le même avion.

“Alors que notre monde s’assombrit, avec l’invasion illégale et injustifiable de l’Ukraine par la Russie et le comportement de plus en plus affirmé de la Chine dans l’Indo-Pacifique, ce projet a pris une importance accrue, en particulier compte tenu de l’importance de l’interopérabilité avec nos alliés.”

Elle a également souligné ce qu’elle a qualifié d’avantages économiques de l’accord, qui verra les entreprises canadiennes continuer à se disputer des milliards de dollars en contrats associés à la construction et à l’entretien de milliers de F-35 pilotés par le Canada et ses alliés au cours des 40 prochaines années.

Le ministre a fixé le coût d’achat des 88 avions à environ 19 milliards de dollars, ce qui le maintiendrait dans un budget établi en 2017.

Cependant, les responsables ont déclaré que le coût total d’achat et d’exploitation de l’avion sur une période de 40 ans, ainsi que la construction de nouveaux hangars et d’autres installations pour les avions, atteindraient environ 70 milliards de dollars.

Interrogés sur le coût réel par avion, les responsables ont déclaré que le Canada finirait par payer le même prix que les États-Unis – environ 85 millions de dollars américains par avion – parce qu’il est l’un des huit pays partenaires qui ont payé les coûts de développement du F-35. depuis 1997.

Les responsables n’ont pas spécifiquement abordé les 7 milliards de dollars mis de côté pour la première tranche d’avions, mais ont noté qu’Ottawa sera responsable d’un certain nombre de coûts de démarrage tels que les installations de stockage et d’entretien ainsi que les pièces de rechange et les armes.

Et tandis que les quatre premiers avions devraient être livrés en 2026, les responsables ont déclaré qu’ils seraient initialement situés aux États-Unis pendant que l’armée canadienne prépare les installations nécessaires.

Les pilotes et les techniciens de l’Aviation royale canadienne s’entraîneront dans des bases aux États-Unis pendant que ces préparatifs sont en cours, le premier F-35 devant arriver au Canada au plus tôt en 2029. Le dernier des 88 appareils sera livré en 2032.

L’annonce de lundi a représenté l’aboutissement de plus de 12 ans d’intrigues et de controverses politiques, qui ont commencé sérieusement lorsque le gouvernement conservateur de Stephen Harper a annoncé son intention d’acheter 65 F-35 sans concours en juillet 2010.

Le gouvernement Harper et le ministère de la Défense ont ensuite été accusés d’avoir menti aux Canadiens sur les coûts et les capacités réels de l’avion, en particulier après un certain nombre de rapports cinglants, qui les ont finalement forcés à retourner à la planche à dessin.

L’annonce de lundi a également représenté une volte-face complète pour les libéraux, après que Justin Trudeau a promis en 2015 qu’il n’achèterait pas le F-35. Trudeau à l’époque a suggéré que le Canada n’avait pas besoin d’un chasseur furtif et que l’avion ne fonctionnait pas.

Les libéraux prévoyaient plutôt d’acheter 18 Boeing Super Hornet sans concours comme mesure “provisoire” jusqu’à ce qu’un concours complet puisse être lancé – ce que certains croyaient être une première étape pour enfermer le Canada dans le Super Hornet.

Mais le gouvernement a annulé le plan après que Boeing a lancé un différend commercial avec la société aérospatiale montréalaise Bombardier. Ottawa a lancé le processus d’appel d’offres qui a conduit à la sélection du F-35 en juillet 2019. Le Super Hornet et le F-35 ont été autorisés à concourir.

Pressé par le changement d’avis du gouvernement libéral, Anand a déclaré: “L’avion a mûri. Et nous voyons maintenant que beaucoup de nos alliés, huit pays en particulier, utilisent le F-35.”

Lockheed Martin a déclaré dans un communiqué qu’un total de neuf pays exploitent actuellement des F-35, avec plus de 890 jets en service aujourd’hui.

Entre-temps, le gouvernement a été obligé de dépenser plus d’un milliard de dollars supplémentaires pour la flotte de CF-18 afin qu’elle continue de voler jusqu’à ce que les F-35 soient livrés. En 2032, les CF-18 existeront depuis 50 ans.

Interrogé sur les avantages que les Canadiens ont retirés du retard de 12 ans dans l’acquisition du F-35, Anand a déclaré que les électeurs peuvent désormais être pleinement convaincus que le pays achète le bon avion pour son armée tout en profitant à l’économie.

“Je suis donc convaincu qu’après ce processus concurrentiel ouvert et équitable, les avantages pour notre pays en termes de sécurité nationale, ainsi que les avantages pour notre pays en termes de sécurité économique vont persister et sont présents.”

La décision du Canada d’acheter le F-35 a été bien accueillie par Lockheed Martin et le lieutenant-général de l’US Air Force. Mike Schmidt, l’officier supérieur américain responsable de la gestion du projet de chasseur furtif hors du Pentagone.

“Le Canada est notre ami et un allié proche”, a déclaré Schmidt dans un communiqué. “Le F-35 est le meilleur au monde, offrant une interopérabilité inégalée à l’Amérique, au Canada et aux 15 autres nations qui ont choisi le chasseur. C’est un changeur de jeu mondial.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 9 janvier 2023.