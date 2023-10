Le Canada accuse Pékin de vols « imprudents »

Des avions de combat chinois se seraient approchés à moins de cinq mètres d’un avion de surveillance canadien

Le chef de la défense du Canada a accusé les pilotes militaires chinois de « dangereux » manœuvres au-dessus de la mer de Chine orientale, après qu’un avion de surveillance canadien a été intercepté par des avions de guerre de l’Armée populaire de libération plus tôt lundi.

Commentant cette altercation, le ministre de la Défense, Bill Blair, a déclaré qu’il « très concerné » par le « peu professionnel » actions des pilotes chinois, qui se seraient approchés de l’avion de surveillance canadien alors qu’il patrouillait les voies de navigation pour faire respecter les sanctions contre la Corée du Nord.

« C’était franchement dangereux et imprudent. Et ce type de comportement n’est jamais acceptable et nous l’exprimerons à la République populaire de Chine de la manière la plus appropriée. » il ajouta.

Blair a poursuivi en soulignant que l’armée chinoise interagit régulièrement avec les forces canadiennes participant aux missions d’application des sanctions dirigées par l’ONU, mais a déclaré que la dernière interaction mettait le personnel canadien en danger.

Le journal canadien Global News avait précédemment rapporté que l’un des avions à réaction chinois avait survolé le CP-140 Aurora canadien à une distance de seulement cinq mètres et avait tiré plusieurs fusées éclairantes. Des équipes de presse de Radio Canada et de Global News étaient à bord de l’avion lors de l’incident.

Le major-général Iain Huddleston, qui a également été témoin de la rencontre, a déclaré plus tard aux journalistes que l’avion canadien avait été « solidement dans l’espace aérien international » à l’époque, décrivant également l’interception chinoise comme « très agressif » et « peu professionnel. »

Cet incident survient plus d’un an après un incident similaire survenu à l’été 2022, lorsqu’Ottawa avait accusé Pékin de harceler les avions de patrouille canadiens surveillant la Corée du Nord. Plus tôt cette année, l’armée américaine a également affirmé qu’un pilote chinois avait effectué un vol « inutilement agressif » manœuvre à proximité d’un avion américain survolant la mer de Chine méridionale. Les États-Unis et le Canada ont renforcé leur présence militaire dans la région Asie-Pacifique ces dernières années, le président américain Joe Biden ayant ordonné des transits quasi mensuels dans le détroit contesté de Taiwan depuis son entrée en fonction en 2021.

