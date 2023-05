Le Canada accusé d’obstruction à la contestation judiciaire de l’accord d’autonomie gouvernementale de la Nation métisse de l’Ontario

Le gouvernement canadien est accusé d’avoir fait obstruction à une contestation judiciaire par les Premières Nations du Conseil tribal Wabun contre un accord d’autonomie gouvernementale récemment signé par la Nation métisse de l’Ontario (MNO).

Les avocats des relations Couronne-Autochtones refusent de divulguer les documents internes liés à l’accord, faisant dérailler la demande de divulgation au tribunal du Conseil tribal Wabun, tandis que le MNO dit qu’il prévoit d’essayer de faire rejeter l’affaire, selon des lettres déposées au tribunal la semaine dernière.

« Ce n’est qu’un autre exemple du Canada qui fait des choses en secret », a déclaré mardi le directeur exécutif du Wabun Tribal Council, Jason Batise.

Le conseil représente les Premières nations Matachewan, Brunswick House, Chapleau Ojibwe, Flying Post, Mattagami et Beaverhouse dans le nord-est de l’Ontario. Ils ont demandé une révision judiciaire de l’accord MNO en mars, contestant la présence affirmée de communautés métisses dans leur pays d’origine.

Une carte montrant les limites du territoire traditionnel du Conseil tribal Wabun et des Premières Nations membres. (Conseil tribal Wabun)

Dans le cadre de l’affaire, les Premières Nations ont demandé aux Relations Couronne-Autochtones de remettre tout le matériel envisagé ou créé par le ministre Marc Miller, ses représentants ou ses prédécesseurs concernant l’entente du 24 février, y compris tous les documents et communications.

Mais les avocats du Canada ont refusé, arguant que les documents sont « privilégiés et confidentiels », protégés par le privilège de règlement et de négociation ou soumis au secret du Cabinet, selon une lettre du 1er mai envoyée à la Cour fédérale de Toronto.

Le ministère de la Justice fait valoir que la demande de document est « radicale » et « trop large » et que les Premières Nations « ne sont en aucun cas touchées » par l’accord, qui se limite à la gouvernance de l’ORM et non aux terres ou aux droits de récolte, une affirmation que Batise rejette. .

« Miller est dans une sorte de pays imaginaire en pensant qu’il ne s’agit que de questions de gouvernance interne avec les Métis », a-t-il déclaré.

« Il y a un devoir de consulter les Premières Nations sur les choses qui les touchent. Cela a un impact clair et très durable sur les droits des Premières Nations, et nous devons le savoir.

Miller a reconnu les préoccupations concernant les droits fonciers dans de brefs commentaires aux journalistes après une réunion du cabinet mardi à Ottawa.

« La dernière chose que nous voulons voir, c’est que les communautés autochtones soient dressées contre d’autres communautés autochtones en raison des actions que le Canada a prises dans le passé », a-t-il déclaré.

Malgré cela, et tout en notant que la situation « est pleine d’incertitudes », il s’est engagé à maintenir le cap sur l’accord, ce qui inclut sa ratification par voie législative.

« Nous avons le devoir de reconnaître le droit légitime des gouvernements métis à se gouverner eux-mêmes », a-t-il déclaré.

« C’est leur droit de le faire, et cela sera inscrit dans la législation. »

MNO veut relever le défi

Entre-temps, dans une lettre au tribunal également datée du 1er mai, l’avocat de la MNO a déclaré qu’il prévoyait d’essayer de faire rejeter l’affaire pour des motifs similaires. La MNO soutient que l’accord, parce qu’il engage le Canada à adopter une loi de mise en œuvre, ne relève pas de la compétence du tribunal.

La MNO affirme également que les Premières Nations n’ont pas de « statut » juridique pour contester leurs questions d’autonomie gouvernementale « ou pour réfuter efficacement les droits des Métis ».

La présidente de la MNO, Margaret Froh, a blâmé la « désinformation » pour la résistance croissante et a qualifié le déni des communautés métisses en Ontario de « profondément offensant ».

« L’Ontario a été le foyer des communautés métisses avant que le Canada ne devienne le Canada et avant que l’Ontario ne devienne une province », a déclaré Froh dans un communiqué envoyé par courrier électronique la semaine dernière.

« Ces communautés métisses continuent d’exister aujourd’hui. Suggérer le contraire, c’est ignorer les faits historiques. »

La présidente de la Nation métisse de l’Ontario, Margaret Froh, a déclaré que l’Ontario était le foyer des communautés métisses avant la création du Canada et de l’Ontario. (Nation métisse de l’Ontario)

Le gouvernement de l’Ontario et la MNO annoncé l’identification de six nouvelles communautés métisses historiques dans toute la province en 2017 grâce à un projet de recherche conjoint.

En réponse, le Conseil tribal Wabun a commandé un examen indépendant de septembre 2022 par le chercheur de l’Université d’Ottawa, Darryl Leroux, qui a contesté les conclusions de MNO.

De même, en mars 2023, le groupe du Traité Robinson Huron représentant 21 bandes Anishinaabe dans les Grands Lacs supérieurs a publié son propre examen de la recherche de la MNO, la qualifiant de douteuse et « propulsée par la politique et non par de bonnes pratiques de recherche ».

Lundi, les chefs Robinson Huron se sont joints à d’autres dirigeants des Premières Nations pour dénoncer l’accord et demander au Canada de freiner le projet de loi.

« Nous ne pouvons pas rester les bras croisés pendant que le gouvernement des colons continue de discuter et de traiter avec des groupes revendiquant une ascendance autochtone sans notre consentement », a déclaré le chef de la Première Nation de Batchewana, Dean Sayers, dans le communiqué du groupe.

Cela fait suite à une déclaration similaire du Grand Council Treaty #3 dans le nord-ouest de l’Ontario la semaine dernière, qui s’est dit « extrêmement préoccupé » par la situation.

Le Conseil tribal Wabun bénéficie également de l’appui de l’organisation faîtière des chefs de l’Ontario, qui représente plus de 130 Premières Nations, qui exprimé son soutien l’année dernière.

Batise a déclaré que les membres du conseil sont prêts pour une bataille prolongée – si c’est de cela qu’il s’agit.

« Si le Canada est prêt à porter l’affaire devant la Cour suprême, qu’il en soit ainsi », a-t-il déclaré.

« Nos communautés sont prêtes à accepter ce combat. »