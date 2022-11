Le Canada accueillera 500 000 immigrants par année d’ici 2025

Le ministre de l’Immigration, Sean Fraser, a dévoilé mardi le nouveau plan. Il met fortement l’accent sur l’admission d’un plus grand nombre de résidents permanents possédant les compétences et l’expérience professionnelles nécessaires, ainsi que des objectifs plus modestes pour les membres de la famille et les réfugiés. Le parti conservateur de l’opposition a bien accueilli le plan.