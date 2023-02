Le Canada accorde 10 millions de dollars d’aide au tremblement de terre à la Turquie et à la Syrie

Ottawa dit que le Canada contribuera 10 millions de dollars aux efforts de secours après le tremblement de terre en Turquie et en Syrie dans le cadre d’un programme d’aide initial.

Le ministre du Développement international, Harjit Sajjan, a déclaré que le gouvernement fédéral procédait à une évaluation des besoins d’aide supplémentaire et envisageait également de déployer l’équipe d’intervention en cas de catastrophe du pays pour aider aux opérations de sauvetage.

Le nombre de morts du tremblement de terre de lundi a dépassé les 5 300 et devrait augmenter à mesure que les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent.

Le puissant séisme de magnitude 7,8, qui a été suivi de fortes répliques, a rasé des milliers de bâtiments dans le sud-est de la Turquie et dans certaines parties de la Syrie voisine.

Selon le vice-président turc Faut Oktay, plus de 8 000 personnes ont été extraites des décombres dans son pays jusqu’à présent, et quelque 380 000 se sont réfugiées dans des hôtels et des bâtiments gouvernementaux.

Le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré lundi que le Canada était prêt à fournir de l’aide et a présenté ses condoléances aux personnes touchées.



– Avec des fichiers de l’Associated Press



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 7 février 2023.