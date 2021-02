Revue nationale

La chape anti-catholique honteuse de la nouvelle République

Pourquoi les progressistes ont-ils la réputation de haine ouverte des catholiques et du catholicisme? Seulement parce qu’ils continuent à publier des choses comme le dernier essai de Peter Hammond Schwartz dans The New Republic, intitulé «Originalism Is Dead. Vive la loi naturelle catholique. » Pour en avoir toute la saveur, vous devez commencer par l’illustration de la juge Amy Coney Barrett en tant que pape: les forces qui défient l’idéal moderniste en Amérique sont désormais dirigées de manière décisive par des catholiques conservateurs, et non par des protestants évangéliques, avec un nouvel accent sur la revendication d’influence et de pouvoir. via les institutions juridiques américaines, en particulier les tribunaux fédéraux.https: //t.co/BuL4LTTctk – The New Republic (@newrepublic) 3 février 2021 Il existe une longue et laide tradition des écrivains et caricaturistes anti-catholiques dépeignant leurs ennemis dans la mitre d’un pape ou d’un évêque, remontant à l’époque des Know-Nothings anti-catholiques des années 1850 et de leurs héritiers dans les années 1870 et 1880. Ceci est illustré par ce classique de Thomas Nast du genre de Harper’s Weekly en 1871, dépeignant la menace néfaste de l’école catholique: The American River Ganges de Thomas Nast, du 30 septembre 1871, édition de Harper’s Weekly. Le dessinateur Tony Auth a soulevé une controverse avec une caricature de 2007 sur la décision de la Cour suprême confirmant l’interdiction de l’avortement par naissance partielle dans Gonzales c. Carhart, représentant les cinq juges catholiques de la majorité en mitres sur la légende «Église et État». Les rédacteurs en chef et illustratrice de TNR Michelle Rohn – et Schwartz, s’il acceptait d’utiliser l’image d’Amy Coney Barrett – devaient savoir exactement quelle carte ils jouaient ici. Schwartz se plaint assez ouvertement du trop grand nombre de catholiques au Congrès et dans les tribunaux: les membres du Congrès sont de plus en plus catholiques, en particulier dans le Parti républicain. À l’élection de 2016, la représentation des catholiques au Congrès avait augmenté d’un remarquable 68% depuis 1960, passant de 100 à 168, soit un total de plus de 31% du Congrès (même si les catholiques à l’échelle nationale sont tombés à 21% de la population, moins que les 23% qui, en 2014, ont déclaré «Aucune» comme leur appartenance religieuse). Entre les élections de 2008 et 2016, la cohorte des républicains catholiques de la Chambre a presque doublé, passant de 37 à 70, tandis que le nombre de démocrates catholiques de la Chambre est tombé de 98 à 74. Malgré cette surreprésentation importante des catholiques au Congrès, les catholiques traditionalistes – pour qui le dix-neuvième Les amendements Blaine du siècle, par lesquels les États cherchaient à interdire le financement public de l’éducation religieuse, restent la chemise sanglante qu’ils ne peuvent cesser d’agiter – miaulement sans cesse sur les préjugés et la discrimination en cours. Les catholiques sont encore plus surreprésentés dans la magistrature. Près de 30 pour cent des juges siégeant à la magistrature fédérale sont catholiques. Six catholiques sont actuellement juges à la Cour suprême, dont cinq conservateurs nommés par les républicains. Un septième, Neil Gorsuch, est un ancien catholique fervent qui adore maintenant en tant qu’épiscopalien. Antonin Scalia et Anthony Kennedy, les juges Gorsuch et Brett Kavanaugh remplacés, étaient également catholiques. Ce qui signifie que neuf des 13 juges les plus récents sont d’origine catholique. Oui, Schwartz se plaint que les catholiques «miaulent sans cesse» et agitent «la chemise sanglante» des lois du XIXe siècle qui visaient explicitement les catholiques et que la Cour suprême n’ait annulé par un vote de 5 à 4 qu’en juin 2020, malgré les objections de les libéraux de la Cour et à l’horreur des commentateurs progressistes. L’atmosphère de l’essai est pleine de tropes familiers de la gauche. Une conspiration louche, extrême et bien financée vise à imposer la théocratie à l’Amérique par le biais des tribunaux: «une saga de 50 ans de pénétration intellectuelle et théologique catholique dans les couloirs du pouvoir». Naturellement, «William F. Buckley, le catholique pieux et mystique» est impliqué dans cette «porte vers le passé médiéval». Comme on pouvait s’y attendre, les frères Koch sont référencés, malgré leurs opinions sociales ostensiblement libertaires. Les principaux méchants sont «les trois Leos – le pape Léon XIII du XIXe siècle, le philosophe germano-américain Leo Strauss du XXe siècle et l’impresario de la Société fédéraliste du XXIe siècle Leonard Leo. Schwartz utilise le langage de l’infection virale pour décrire l’influence de la pensée catholique: les engagements intellectuels et les sensibilités morales de la nouvelle loi naturelle ont pénétré au cours des dernières décennies de nombreuses institutions médiatiques, politiques, juridiques et éducatives les plus importantes du pays. NNL est passé de façon transparente dans la circulation sanguine intellectuelle conservatrice via des organisations étroitement liées à la Federalist Society. Pour Leonard Leo – dépeint comme ayant «plus qu’une trace du cardinal Wolsey» de l’Angleterre du XVIe siècle – Schwartz s’appuie sur les vues de Jeffrey Toobin, si vous voulez une image mentale particulièrement vivante de l’ambiance de cet essai. La Société fédéraliste est accusée de porter, pour notre Constitution ratifiée par le peuple, «un fétiche abrahamique du texte comme révélation». Schwartz décrit la loi naturelle comme une conspiration pour imposer la théologie catholique: La philosophie morale de la loi naturelle absorbe (à partir de la révélation et des Écritures) et communique (dans le discours public et la pratique juridique) une compréhension tout à fait spécifique de l’individu humain en tant que sommet de la création de Dieu, façonné à l’image de Dieu lui-même. Les idées sur la loi naturelle remontent à près de 800 ans à la grande synthèse d’Aristote et d’Augustin dans la Summa Theologica de Thomas d’Aquin. Ces idées supposent des capacités rationnelles intrinsèques des humains à percevoir et à poursuivre correctement les biens uniquement humains et à déduire de ces biens un système de préceptes moraux et d’éthique qui deviennent le cadre d’élucidation et de codification du droit positif. Comme l’écrivait Thomas: «C’est le premier précepte de la loi, que« le bien doit être fait et poursuivi, et le mal doit être évité ». Tous les autres préceptes de la loi naturelle sont basés sur ceci: de sorte que quelle que soit la raison pratique perçue naturellement comme le bien (ou le mal) de l’homme appartient aux préceptes de la loi naturelle comme quelque chose à faire ou à éviter. Comme même Schwartz doit l’admettre, bien sûr, les racines catholiques de la loi naturelle ne changent pas le fait que c’était aussi la philosophie sous-jacente à une grande partie de la philosophie politique laïque des Lumières, notamment la Déclaration d’indépendance et, oui, la Constitution des États-Unis. Mais il voit sa survie moderne comme «sinistre». Naturellement, il y a une digression sur les abus sexuels sacerdotaux, sans même le plus vague effort pour aborder son développement réel. Afin de comprendre comment l’enthousiasme des élites pour la philosophie catholique du XIIIe siècle est lié à la politique américaine moderne, «nous n’avons pas besoin de chercher plus loin que Fox News», conseille Schwartz. Bien sûr. Il met en garde contre «des publications extrêmes et énervées» délivrant un «message fondamentaliste catholique», sans parler du fait que la nature même du fondamentalisme religieux est inconciliable avec l’Église catholique romaine hiérarchisée et liée à la tradition. L’appât fondamental de l’article de Schwartz est son effort pour raconter l’histoire de l’intégralisme catholique d’Adrian Vermeule, Sohrab Ahmari et Patrick Deneen comme s’il avait une influence sur les originalistes judiciaires tels que Barrett. On nous dit que «même les conservateurs juridiques comme Adrian Vermeule, professeur de droit constitutionnel à Harvard, reconnaissent maintenant ces lacunes évidentes de l’originalisme. Et cela prouve qu ‘«il s’avère que la véritable utilité de l’originalisme est sa valeur transactionnelle en tant que vecteur d’autres principes juridiques», comme si Vermeule n’était pas un critique ouvert et un ennemi de l’originalisme. Ce n’est que beaucoup plus tard dans l’article que Schwartz aborde le conflit entre les deux camps, tout en insistant sur le fait qu’il s’agit d’un débat entre «les deux faces d’une même pièce délimitée dans une monnaie médiévale». Ce qui est perdu ici, c’est le fait que Vermeule est, malgré l’intérêt qu’il suscite dans certains cercles, une figure tout à fait marginale parmi les types de personnes qui travaillent dans la magistrature fédérale et sont actives dans la Société fédéraliste – en particulier le juge Barrett, qui Schwartz concède est un disciple jurisprudentiel d’Antonin Scalia, le chef monumental du camp originaliste. Rien n’est cité pour suggérer que le juge Barrett a une quelconque sympathie jurisprudentielle avec Vermeule, mais cela ne lui évite pas la caricature. Schwartz décrit la juge Barrett comme «la première justice à recevoir son diplôme en droit d’une université catholique» qui «a passé presque toute sa vie dans les endroits« survolés »d’Amérique où le« libéralisme de la gentry »n’est pas la mode dominante. Cela ne tient pas compte du fait que Notre-Dame est à peine un bastion cloîtré de l’orthodoxie catholique (il a donné à Mario Cuomo un diplôme honorifique en 1984), et que le maire de la ville de Barrett était Pete Buttigieg. La Nouvelle République devrait avoir honte et être embarrassée par cela, si ses rédacteurs en chef sont encore capables d’un tel sentiment.