Le Canada accepte d’aider à acheter un terrain près de Juno Beach, mettant fin au différend sur les condos: sources

Le gouvernement fédéral a accepté d’aider à acheter un terrain à un promoteur qui prévoyait de construire des condos près du site d’atterrissage historique de Juno Beach en France, ont indiqué des sources à CBC.

Le terrain borde le Juno Beach Centre, un musée canadien privé qui, depuis près de 20 ans, commémore le débarquement du jour J de la Seconde Guerre mondiale qui a coûté la vie à des centaines de soldats canadiens.

Depuis plus de deux ans, le musée est engagé dans une bataille juridique avec le promoteur français Foncim, qui prévoyait de construire deux bâtiments près de la plage avec 66 condos. La construction devait commencer dès cet automne.

Mais la semaine dernière, le conseil local de Courseulles-Sur-Mer a décidé de racheter le terrain avec le gouvernement canadien, ont indiqué les sources. La contribution du Canada sera d’environ 4 millions de dollars.

Le différend entre le promoteur et le Centre Juno Beach portait en grande partie sur l’utilisation d’une route — la Voie des Français Libres — construite et exploitée par le musée.

Foncim prévoyait d’utiliser la route pendant la construction. Le musée a tenté de bloquer l’accès au promoteur au motif que la construction – qu’il a qualifiée de “menace existentielle” – perturberait l’accès au site.

En avril, le ministre des Anciens Combattants, Lawrence MacAulay, s’est engagé à faire « tout son possible » pour régler le différend après avoir rencontré le maire de Courseulles-sur-Mer et le ministre français délégué à la mémoire et aux anciens combattants pour souligner l’importance de commémorer les Canadiens décédés à Junon.

Le ministre des Anciens Combattants Lawrence MacAulay regarde le premier ministre Justin Trudeau serrer la main du vétéran de la Seconde Guerre mondiale Al Roy alors qu’il visite Juno Beach après la cérémonie commémorative du 75e anniversaire du jour J à Juno Beach à Courseulles-Sur-Mer, France, le 6 juin 2019. (Sean Kilpatrick/La Presse canadienne)

“Mon travail consiste à indiquer à quel point il est important de rendre hommage et de commémorer, et bien sûr d’indiquer à quel point Juno Beach est important pour le Canada, car beaucoup de notre sang a été versé ici”, a déclaré MacAulay à l’époque.

Le jour où MacAulay a fait cette déclaration, le porte-parole conservateur en matière d’anciens combattants, Frank Caputo, a également visité le musée dans le cadre d’un spectacle de soutien bipartite.

Le différend a attiré l’attention de nombreux Canadiens, dont ceux qui ont formé le groupe Save Juno Beach pour s’opposer au projet de condos.

“[D-Day] était une bataille remarquable et les exemples d’intrépidité, de courage et de bravoure étaient tout simplement exceptionnels », a déclaré Cindy Clegg, porte-parole du groupe, à CBC News en mars.

“Et maintenant, dire qu’il y a des condos qui s’élèvent juste à côté [the beach]où les gens peuvent partir en vacances et huer et hurler et mettre leurs radios à fond sur ce champ de bataille, ça m’a juste fait mal au ventre.”

Une annonce officielle devrait être faite vendredi matin au Musée canadien de la guerre à Ottawa.