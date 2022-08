Le Canada accède au match pour la médaille d’or des championnats du monde juniors avec une victoire sur la Tchéquie

Le Canada jouera pour l’or au championnat du monde de hockey junior après avoir battu la Tchéquie 5-2 en demi-finale vendredi.

Kent Johnson a inscrit un but et deux passes pour les Canadiens invaincus (6-0-0) tandis que Logan Stankoven a contribué une de chaque. Connor Bedard, Mason McTavish et Joshua Roy ont également marqué et Olen Zellweger a ajouté trois aides.

Jan Mysak a inscrit la Tchéquie – le pays communément appelé la République tchèque – au tableau au milieu de la troisième période et a ajouté une aide sur le décompte en avantage numérique de David Jiricek plus tard dans la période. Jiri Kulich a aidé sur les deux buts.

Dylan Garand a stoppé 31 des 33 tirs pour le Canada, qui a remporté l’argent au tournoi de 2021.

Le gardien Tomas Suchanek a réalisé 22 arrêts pour la Tchéquie (2-3-1) avant d’être remplacé par Pavel Cajan pour débuter la troisième période. Cajan a stoppé huit tirs en relief.

REGARDER l Le Canada bat la Tchéquie en demi-finale :

Le Canada décroche son billet pour le match pour la médaille d’or des championnats du monde juniors Joshua Roy a marqué le dernier but du match alors que le Canada battait la République tchèque 5-2 vendredi pour se qualifier pour le match du championnat mondial de hockey junior à Edmonton.

Le Canada affrontera soit la Finlande (4-1-0) soit la Suède (4-1-0) dans le match pour la médaille d’or de samedi. Les deux équipes s’affronteront lors de la deuxième demi-finale vendredi.

La Tchéquie venait de remporter une victoire massive 4-2 contre les champions en titre américains en quarts de finale de mercredi. Le Canada a mérité sa place en demi-finale avec une victoire de 6-3 sur la Suisse le même jour.

Les Canadiens ont rétabli leur avantage de trois buts avec 5:34 à faire au chronomètre lorsque Roy a balayé un tir bas dans les jambières de Cajan.

La Tchéquie avait réduit le déficit à 4-2 avec un décompte en avantage numérique à 12:44 du troisième.

Jiricek a lâché une longue bombe depuis l’intérieur de la ligne bleue, naviguant avec la rondelle dans la circulation et battant Garand du côté des gants.

Les Tchèques se sont inscrits au tableau au milieu du troisième lorsque Mysak a envoyé un tir à travers le gardien canadien pour son cinquième but du tournoi.

Cherchant à rattraper du terrain dans la dernière période, la Tchéquie a remplacé Suchanek par Cajan à la sortie du deuxième entracte.

Le deuxième but du Canada en avantage numérique de la journée est survenu à 16:21 du deuxième après que Stepan Nemec, de la République tchèque, a été appelé pour avoir cinglé.

McTavish a capitalisé, débouchant un tir sur réception du cercle de mise au jeu qui est entré par la barre transversale, augmentant l’avance du Canada à 4-0.

McTavish est en tête du tournoi avec 15 points (huit buts, sept passes).

Une pénalité pour trop d’hommes a également coûté aux Tchèques en seconde.

Avec l’attaquant tchèque Tomas Urban dans la surface de réparation, Johnson a ramassé une rondelle lâche le long des bandes et l’a tranché sur la glace jusqu’à Stankoven pour une échappée.

L’attaquant des Blazers de Kamloops a fait quelques pas, puis a décoché un tir qui a dépassé Suchanek depuis les marques de hachage pour donner au Canada un score de 3-0 à 11:28.

Le Canada a été 2 contre 3 en supériorité numérique vendredi tandis que la Tchéquie est allée 1 contre 2.

Les Tchèques sont entrés dans le deuxième avec un tir renouvelé et ont dominé les Canadiens 8-0 au cours des cinq premières minutes de la période.

Garand a été contraint de faire un solide arrêt de la jambière à 3:55 dans le cadre après qu’une panne défensive ait donné à Jakub Kos de la République tchèque une excellente opportunité dans un match serré.

Le Canada a pris une avance de 2-0 au premier entracte après que Bedard ait marqué le deuxième but du pays tard dans la première période.

Nathan Gaucher a tranché la rondelle à travers la zone neutre, propulsant le phénomène de 17 ans pour une échappée. Bedard a couronné le jeu avec un tir fulgurant devant le côté du gant de Suchanek, donnant au pays hôte un coussin de 2-0 après 15:20 de jeu.

Le but était le quatrième du tournoi de Bedard.

Suchanek a fait un brillant arrêt plongeant sur le tir du revers de Tyson Foerster à mi-chemin du premier pour garder le match sans but.

Le gardien tchèque n’a pas pu remettre la rondelle, cependant, et Johnson n’a pas perdu de temps pour l’envoyer du haut de l’enclave pour ouvrir le score à 10:04 dans la première période.

Johnson a inscrit deux buts dans le tournoi, tous deux contre les Tchèques.

Le Canada jouait sans l’attaquant Ridly Greig, qui a apparemment subi une blessure à l’épaule au début de la victoire en quart de finale contre la Suisse. Riley Kidney est revenu dans l’alignement après avoir été un scratch en bonne santé pendant quatre matchs consécutifs.