Lors d’une autre attaque contre le Canada, que le Centre a qualifié la semaine dernière de refuge pour les terroristes, le ministre des Affaires étrangères S Jaishankar a déclaré que le pays abritait des éléments extrémistes et que l’Inde avait fait part de ses préoccupations à cet égard aux États-Unis.

Ces commentaires surviennent au milieu d’une querelle latente entre l’Inde et le Canada, qui a été déclenchée lorsque le Premier ministre canadien Justin Trudeau a affirmé la semaine dernière que des « agents du gouvernement indien » étaient impliqués dans l’assassinat du terroriste khalistanais Hardeep Singh Nijjar en Colombie-Britannique en juin.

Le ministre a fait ces commentaires en réponse à une question lors d’une discussion au sein d’un groupe de réflexion, l’Hudson Institute, à Washington, DC, vendredi.

« Le Premier ministre canadien a fait certaines allégations, d’abord en privé, puis publiquement, et notre réponse, tant en privé que publiquement, a été que ce qu’il alléguait n’était pas conforme à notre politique. Et que si lui ou son gouvernement avait quelque chose de pertinent et spécifiques sur lesquels ils aimeraient que nous examinions la question, nous étions disposés à l’examiner. C’est là que se situe cette conversation à ce stade », a-t-il déclaré.

Les terroristes disposent d’un espace opérationnel

Intensifiant son attaque contre le gouvernement canadien, le ministre a déclaré : « Ensuite, cette question est devenue inactive, mais, au cours des dernières années, elle est revenue en jeu en raison de ce que nous considérons comme une attitude canadienne très permissive envers les terroristes, les extrémistes, les gens. qui prônent ouvertement la violence. Et on leur a donné une marge de manœuvre au Canada en raison des contraintes de la politique canadienne.

« Pour les Américains, peut-être, le Canada est très différent, mais cela dépend de là où le bât blesse. Pour nous, c’est certainement un pays où le crime organisé en provenance d’Inde se mélange au trafic d’êtres humains, au sécessionnisme, à la violence, au terrorisme – c’est une combinaison très toxique. de problèmes et de personnes qui ont trouvé un espace d’opération là-bas. Donc, une grande partie de nos tensions avec le Canada, qui ont bien précédé ce que M. Trudeau a dit, découlent en fait de cela », a-t-il ajouté.

« Les diplomates ne sont pas en sécurité »

M. Jaishankar a déclaré que la situation actuelle est que les diplomates indiens ne sont pas en sécurité lorsqu’ils se rendent à l’ambassade et aux consulats du Canada et qu’ils sont publiquement intimidés, ce qui a contraint l’Inde à suspendre les services de visa dans le pays.

Le ministre a confirmé avoir évoqué ces questions avec le secrétaire d’État américain Antony Blinken et le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan.

Pressé de connaître les détails des réunions, M. Jaishankar a déclaré : « Disons-le de cette façon, ils partageaient évidemment les points de vue et les évaluations des États-Unis sur l’ensemble de cette situation et je leur ai expliqué assez longuement mes préoccupations. sont ressortis de ces réunions mieux informés. »

Le discours de Trudeau

S’exprimant à Montréal jeudi, Justin Trudeau a déclaré que le Canada était toujours déterminé à bâtir des liens plus étroits avec l’Inde.

« L’Inde est une puissance économique croissante et un acteur géopolitique important. Et comme nous l’avons présenté l’année dernière avec notre stratégie indo-pacifique, nous sommes très sérieux dans l’établissement de liens plus étroits avec l’Inde », a déclaré le National Post, basé au Canada, citant ses propos.

« En même temps, évidemment, en tant que pays de primauté du droit, nous devons souligner que l’Inde doit travailler avec le Canada pour garantir que nous obtenons tous les faits sur cette affaire (le meurtre de Nijjar) », a déclaré Trudeau selon le National Post. .

Nijjar était le chef de la Khalistan Tiger Force, interdite, et a été tué à Surrey, dans la province canadienne de la Colombie-Britannique, le 18 juin.