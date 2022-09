Le Canada abandonne les règles frontalières COVID-19 et le mandat de masque de voyage

OTTAWA –

Le gouvernement fédéral a annoncé qu’il abandonnait toutes les restrictions frontalières liées à la COVID-19 pour toute personne entrant au Canada, y compris : la preuve de la vaccination contre la COVID-19, les exigences de quarantaine et d’isolement ainsi que tous les tests de dépistage de la COVID-19 avant ou à l’arrivée.

Le Canada rend également l’application ArriveCan facultative et lève le mandat de masque et les exigences de contrôle de santé pour les voyageurs dans les avions et les trains.

La déclaration de la fin imminente de ces restrictions, à compter du 1er octobre, marque une étape importante dans la réponse du Canada à la pandémie.

Le ministre de la Santé Jean-Yves Duclos, le ministre de la Sécurité publique Marco Mendicino, le ministre des Transports Omar Alghabra et d’autres ministres et responsables de la santé publique concernés parlent de la suppression des précautions en cas de pandémie lundi matin à Ottawa.

Décider de laisser expirer les ordonnances spéciales qui, pendant des mois, ont maintenu les autorisations spéciales pandémiques du Canada en vertu de la Loi sur la quarantaine signifie :

Les ressortissants étrangers n’auront pas besoin d’être vaccinés pour entrer dans le pays ;

Les voyageurs entrant dans les principaux aéroports ne seront pas soumis à des tests COVID-19 aléatoires obligatoires ;

Les Canadiens non vaccinés n’auront plus à s’isoler à leur retour;

Les voyageurs n’auront pas à surveiller ou à signaler s’ils développent des symptômes de la COVID-19 à leur arrivée ;

La soumission d’informations sur la santé publique via l’application ArriveCan avant l’atterrissage deviendra facultative ; et

Il ne sera plus obligatoire de porter un masque facial lors d’un voyage en avion ou en train.

Les mesures pour les navires de croisière sont également levées, bien que les directives de protection des passagers et de l’équipage resteront “alignées sur l’approche utilisée aux États-Unis”.

Le gouvernement affirme que la suppression de ces mesures frontalières est le résultat d’une modélisation indiquant que le Canada a «largement dépassé» le pic de la vague d’infections Omicron; les taux de vaccination élevés et les taux d’hospitalisation et de mortalité plus faibles au Canada; ainsi que la disponibilité de rappels, de tests rapides et de traitements COVID-19.

Les responsables ont déclaré que bien que le Canada lève le mandat du masque, il est toujours «fortement recommandé» aux voyageurs de porter des masques de haute qualité et bien ajustés et de prendre des «décisions éclairées» lorsqu’ils voyagent.

Le gouvernement rappelle aux voyageurs qu’ils ne doivent pas le faire s’ils présentent des symptômes de la COVID-19, et qu’ils devront toujours respecter les exigences provinciales ou territoriales.

Le gouvernement affirme que la COVID-19 restera l’une des maladies transmissibles énumérées dans la Loi sur la quarantaine, et les voyageurs qui sont malades à leur arrivée au Canada sont priés d’informer un membre du personnel ou un agent des services frontaliers, car ils “pourraient alors être référés à un agent de quarantaine qui décidera si le voyageur a besoin d’une évaluation médicale plus approfondie.”

Les ressortissants étrangers devront toujours satisfaire aux exigences d’entrée en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et devront fournir les documents de voyage et d’immigration appropriés pour pouvoir entrer au Canada.



C’est une nouvelle de dernière heure. Plus à venir…