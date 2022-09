Le Canada abandonne les règles covid pour les voyageurs

Voyager au Canada est sur le point de devenir beaucoup plus facile.

À partir du 1er octobre, le pays supprime toutes les restrictions d’entrée et de voyage liées aux coronavirus. Cela signifie que les visiteurs ne seront plus tenus de présenter une preuve de vaccination, de se faire tester, de soumettre des informations sur la santé via un site officiel en ligne, de signaler des symptômes, d’isoler ou de mettre en quarantaine, ou de porter un masque dans les avions ou les trains.