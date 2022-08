Le Canada abandonne les 3 matchs du LA Rugby Sevens

Voilà pour une fin heureuse à Hollywood.

Le Canada a abandonné ses trois matchs du tournoi à la ronde du groupe B samedi dans le World Rugby LA Sevens au Dignity Health Sports Park.

Le Canada, jouant dans un groupe avec la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud et les États-Unis, a perdu 26-5 contre la Nouvelle-Zélande, 22-17 contre l’Afrique du Sud et 26-17 contre les États-Unis.

Contre la Nouvelle-Zélande, le Canada a obtenu un essai d’Alex Russell à la quatrième minute, deux minutes après que Moses Leo ait donné l’avantage à la Nouvelle-Zélande sur son essai. Le Canada tirait de l’arrière 12-5 à la mi-temps.

Josiah Morra, Brock Webster et Anton Ngongo ont réussi les essais du Canada contre l’Afrique du Sud, et Cooper Coats a ajouté une conversion. Et contre les États-Unis, Josh Thiel, Morra et Webster ont réussi les essais, tandis que Webster a également eu un converti.

Le Canada disputera un match de qualification pour la neuvième place dimanche contre le troisième du groupe C, composé des Fidji, de l’Irlande, de la France et du Pays de Galles.

