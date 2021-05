Le Canada abaisse ses drapeaux pour honorer les enfants des pensionnats indiens

Du 19e siècle aux années 1970, plus de 150 000 enfants des Premières Nations ont dû fréquenter des écoles chrétiennes financées par l’État dans le cadre d’un programme visant à les assimiler à la société canadienne. Ils ont été forcés de se convertir au christianisme et n’ont pas été autorisés à parler leur langue maternelle. Beaucoup ont été battus et agressés verbalement, et jusqu’à 6 000 seraient morts.