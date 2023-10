Le Canada a transféré certains membres de son personnel diplomatique hors d’Inde (sources)

Alors que les relations bilatérales entre le Canada et l’Inde s’enveniment, le gouvernement canadien a transféré certains membres du personnel diplomatique de niveau inférieur en poste à l’extérieur de Delhi vers Kuala Lumpur et Singapour au cours des dernières semaines, ont indiqué plusieurs sources à CBC News.

CBC peut également confirmer que le gouvernement indien a donné au Canada jusqu’à mardi pour réduire d’environ 40 personnes son empreinte diplomatique au haut-commissariat de New Delhi. Le gouvernement indien menace de révoquer l’immunité diplomatique du personnel supplémentaire qui ne sera pas parti avant la date limite du 10 octobre, selon des sources.

La décision du Canada de relocaliser le personnel diplomatique en poste à l’extérieur de Delhi n’est pas directement liée à la demande formulée cette semaine par l’Inde pour que le Canada réduise son empreinte diplomatique.

Les sources ont parlé à CBC News à condition de ne pas être nommées. Ce rapport confirme les informations rapportées par le Financial Times et CTV News plus tôt cette semaine.

Roland Paris, directeur de l’École des relations publiques et internationales de l’Université d’Ottawa et ancien conseiller en politique étrangère du premier ministre Justin Trudeau, dit qu’il espère que l’Inde pourra être persuadée par la voie diplomatique de ne pas donner suite à sa menace de révoquer l’immunité diplomatique de Personnel canadien.

« L’Inde souhaite renforcer ses relations avec de nombreuses régions du monde, y compris avec les pays occidentaux qui cherchent désormais à renforcer leurs relations avec l’Inde pour des raisons économiques et stratégiques », a déclaré Paris à l’émission CBC. Pouvoir et politiqueajoutant que ce n’est pas dans l’intérêt stratégique de l’Inde d’être considérée comme une nation « qui bafoue les règles sans raison ».

« Je pense que l’Inde sera probablement consciente de la réaction internationale dans ces circonstances. Espérons simplement que ce soit vrai », a déclaré Paris.

Les relations entre le Canada et l’Inde se sont détériorées le mois dernier après que le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que l’appareil de sécurité nationale du Canada avait des raisons de croire que des « agents du gouvernement indien » étaient impliqués dans la fusillade mortelle du citoyen canadien Hardeep Singh Nijjar.

L’Inde a nié tout rôle dans le meurtre de Nijjar et a qualifié l’accusation de Trudeau d’« absurde » et de « non fondée ».

Nijjar, qui était un ardent défenseur d’une patrie sikh indépendante dans le nord de l’Inde appelée Khalistan, a été abattu en juin à l’extérieur d’un gurdwara à Surrey, en Colombie-Britannique.

Qui était Hardeep Singh Nijjar, l’homme que l’Inde est accusée d’avoir tué ? Vidéo en vedetteHardeep Singh Nijjar était un militant pro-Khalistan et président d’un temple sikh à Surrey, en Colombie-Britannique. Son travail quotidien consistait à travailler comme plombier. Pendant des années, le gouvernement indien l’a qualifié de terroriste – une affirmation que Nijjar a niée à plusieurs reprises. Alors, qui était Nijjar et pourquoi l’Inde pensait-elle qu’il représentait un tel danger ?

Le gouvernement indien a qualifié Nijjar de terroriste en 2020 et l’a accusé de diriger un groupe militant séparatiste, une accusation que ses partisans nient.

Affaires mondiales Canada affirme que « pour des raisons de sécurité et opérationnelles », le ministère n’est pas en mesure de confirmer les détails concernant la décision du Canada de relocaliser certains membres du personnel diplomatique.

Plus tôt cette semaine, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré qu’il était important pour le Canada d’avoir une « forte empreinte diplomatique en Inde » pendant cette crise diplomatique.