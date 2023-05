La Banque du Canada se lance dans le monde chargé et controversé des monnaies numériques, lançant cette semaine des consultations publiques sur la façon dont les Canadiens pourraient utiliser un dollar numérique.

« Nous recherchons un dollar numérique depuis un certain temps maintenant », a déclaré Carolyn Rogers, la sous-gouverneure principale de la banque centrale. « Et nous sommes à un point où nous avons besoin de l’aide des Canadiens, nous devons comprendre ce que veulent les Canadiens. »

Et pourtant, la banque maintient qu’il n’y a ni besoin ni plan de lancer un huard numérique.

Alors, pourquoi s’embêter avec les consultations publiques ?

Rogers affirme que davantage de transactions sont effectuées numériquement. Environ 20 % seulement des transactions de détail se font en espèces. Et, dit-elle, il y a eu un regain d’intérêt pour diverses monnaies numériques.

Lorsque la plupart des gens pensent à un dollar numérique, ils pensent d’abord aux crypto-monnaies comme le bitcoin ou l’Ethereum. Ce que la banque envisage n’est pas tout à fait la cryptographie, mais ce n’est pas non plus tout à fait ce que nous considérons généralement comme de l’argent liquide.

« Le résultat final est un dollar numérique [that’s] soutenue par la Banque du Canada », a déclaré Rogers à CBC News.

REGARDER | Un huard numérique? Pourquoi?: Le Canada a-t-il vraiment besoin d’un huard numérique? La Banque du Canada a lancé cette semaine des consultations publiques demandant aux Canadiens ce qu’ils pensent d’une monnaie numérique de banque centrale. La sous-gouverneure principale de la banque centrale, Carolyn Rogers, s’est entretenue avec Peter Armstrong de la CBC pour discuter de ce à quoi ressemblerait réellement un dollar numérique.

Ces soi-disant monnaies numériques des banques centrales ont gagné du terrain dans le monde entier. Des dizaines de banques centrales étudient ou lancent des consultations publiques.

Dans une déclaration au début de ses consultations publiques, la Banque du Canada a réitéré que toute décision de créer une monnaie numérique serait prise par des politiciens et non par des banquiers centraux.

« Pour le moment, un dollar canadien numérique n’est pas nécessaire. Et toute décision d’en émettre un appartient au Parlement et au gouvernement du Canada », a écrit la banque dans un communiqué.

Mais si le Parlement décidait qu’il veut une monnaie numérique, la banque serait chargée d’en émettre une. Selon Rogers, dans ce cas, les décideurs politiques devraient s’assurer qu’une monnaie sûre et fiable est mise à disposition.

La Banque du Canada affirme que toute décision de créer une monnaie numérique serait prise par des politiciens, et non par des banquiers centraux. (Sean Kilpatrick/La Presse canadienne)

« Si les Canadiens voulaient une forme de monnaie numérique et qu’ils n’en avaient pas de la Banque du Canada, ils pourraient commencer à utiliser certaines de ces monnaies privées », comme le bitcoin. Ces devises font parfois face à des fluctuations sauvages, entre autres complications.

« Nous voulons donc nous assurer qu’ils disposent d’une alternative aussi sûre que l’argent dans leur portefeuille. Mais numérique », a déclaré Rogers à CBC News.

Mais l’annonce est accueillie avec un certain scepticisme.

Certains critiques affirment que les monnaies numériques des banques centrales sont un moyen pour les grands gouvernements d’avoir encore plus de contrôle sur la vie financière des citoyens. D’autres disent qu’ils ne voient tout simplement pas le besoin d’une monnaie numérique.

« Il semble que ce soit une solution cherchant en vain un problème à résoudre », a déclaré Karl Schamotta, stratège en chef du marché chez la société de paiements financiers Corpay.

Tout le modèle commercial de son entreprise consiste à trouver des moyens pour les entreprises de payer leurs achats de la manière la plus rapide et la plus efficace possible. Et pourtant, Schamotta ne voit pas de rôle pour un huard numérique.

Le chef conservateur Pierre Poilievre s’est élevé contre l’idée d’une monnaie numérique soutenue par la banque centrale. (Sean Kilpatrick/La Presse canadienne)

« Au Canada, nous avons déjà des paiements quasi instantanés entre les personnes à l’intérieur du pays. Nous avons une très, très petite population non bancarisée. Quels avantages les monnaies numériques de la banque centrale offriraient-elles en termes de réduction des frictions du système de paiement ? » il demande.

L’idée entière est devenue une sorte de pierre de touche pour les politiciens conservateurs qui se disent inquiets de la portée excessive du gouvernement.

Le chef de l’opposition, Pierre Poilievre, s’est prononcé en faveur des crypto-monnaies comme moyen de « se retirer de l’inflation ».

Mais il a été ovationné lorsqu’il s’est élevé contre l’idée même d’une monnaie numérique soutenue par la banque centrale lors d’un récent rassemblement à Woodstock, en Ontario.

« Tant que je serai Premier ministre, il n’y aura pas d’identification numérique imposée aux gens, pas de monnaie numérique de la banque centrale », a déclaré Poilievre sous les acclamations.

En Floride cette semaine, le gouverneur républicain Ron DeSantis a annoncé une législation qui interdirait l’utilisation de toute monnaie numérique de la banque centrale comme monnaie, affirmant que les efforts de la Maison Blanche dans cette direction « concernent la surveillance et le contrôle ».

« L’annonce d’aujourd’hui protégera les consommateurs et les entreprises de Floride de l’adoption imprudente d’un » dollar numérique centralisé « qui étouffera l’innovation et favorisera la surveillance sanctionnée par le gouvernement », a déclaré DeSantis dans un communiqué.

La Banque du Canada dit qu’elle essaie simplement de s’assurer que le système financier fonctionne d’une manière qui aide les Canadiens. Rogers dit que si un futur gouvernement décidait finalement d’aller de l’avant avec l’idée, ce n’est pas comme si l’argent liquide disparaîtrait soudainement.

« C’est une alternative à l’argent dans mon portefeuille », a déclaré Rogers. « Je peux toujours avoir de l’argent dans mon portefeuille, nous n’avons pas l’intention de nous débarrasser de l’argent. Ce n’est donc pas un exercice pour remplacer quoi que ce soit. »

Mais pour ce qui est de rendre les transactions financières plus faciles ou moins coûteuses, Schamotta affirme que la banque centrale regarde dans la mauvaise direction. Il dit que les paiements nationaux, pour la plupart, fonctionnent bien.

S’il y a un problème, dit-il, ce sont les paiements internationaux.

Il donne l’exemple de quelqu’un au Canada qui essaie d’envoyer de l’argent chez lui, disons aux Philippines.

Chaque transaction « passe par tout un tas d’obstacles, d’étapes et d’intermédiaires, au fur et à mesure de son évolution », a-t-il déclaré.

Il dit que ces coûts s’additionnent et font une brèche importante dans le PIB mondial.

« La part d’argent soustraite par le biais du système bancaire alors qu’elle traverse les frontières est horrible et les personnes les plus pauvres du monde paient un énorme fardeau pour cela. »

Schamotta dit qu’il souhaite que davantage de décideurs politiques cherchent des moyens de réduire les frictions dans ce type de paiements au lieu de chercher un rôle pour un huard numérique à la maison.

La consultation publique de la Banque du Canada sur une monnaie numérique s’est ouverte cette semaine. Il court jusqu’au 19 juin.