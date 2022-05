Le Canada a son propre problème de lait maternisé

De nos jours, de nombreux parents s’inquiètent des pénuries de préparations pour nourrissons en raison d’une combinaison de facteurs. Un rappel majeur aux États-Unis affectant le plus grand fabricant de préparations pour nourrissons, associé à des problèmes de chaîne d’approvisionnement, a rendu la situation difficile pour les parents.

Aux États-Unis, certains parents passent des heures à conduire juste pour obtenir le bon produit pour leur bébé. Dans plus de six États, plus de 50 % des magasins de détail sont en rupture de stock. Les banques de lait maternel s’organisent et de nombreuses organisations viennent en aide aux parents désespérés. Si quelqu’un cherche un produit pour son enfant, il le trouvera, mais ce n’est peut-être pas le produit auquel son bébé est habitué, et cela peut bien sûr être un problème pour les parents nerveux.

Mais le gros problème est le rappel qui a eu lieu le 17 février. Abbott, le plus grand fabricant de préparations pour nourrissons aux États-Unis, a volontairement rappelé ses produits fabriqués par Sturgis et fermé l’établissement à la suite d’informations selon lesquelles quatre nourrissons étaient tombés malades d’infections bactériennes. Deux bambins seraient morts après avoir consommé du lait maternisé produit dans l’usine. Même un rapport de dénonciation a été soumis l’année dernière à la FDA sur ce qui se passait à l’usine.

Abbott nie tout, sur la base de preuves que l’entreprise a elle-même recueillies. Pourtant, l’usine du Michigan pourrait être fermée pendant encore deux mois, sinon plus. Les régulateurs accéléreraient généralement l’ouverture d’une usine aussi importante. Nous l’avons vu pendant COVID avec les principales usines de viande, mais la relation avec la FDA et Abbott est clairement fracturée et désordonnée.

Lorsque seulement trois entreprises fabriquent environ 98 % de ce qui est consommé dans le pays, les choses vont s’aggraver en cas de rappel. Le marché des préparations pour nourrissons n’est pas si rentable depuis que les taux de natalité ont chuté aux États-Unis. Lorsqu’un marché se rétrécit, il est difficile d’attirer de nouveaux acteurs.

Ce n’est pas la première fois que les préparations pour nourrissons font la une des journaux internationaux. En 2008, la Chine a connu son propre scandale lorsque des milliers de tout-petits sont morts et ont été hospitalisés après qu’un grand fabricant ait ajouté de la mélamine à son lait maternisé. Pendant des mois, tout a été caché au public car Pékin ne voulait pas de mauvaise publicité puisqu’il accueillait les Jeux olympiques d’été. Cela est devenu l’un des scandales de sécurité alimentaire les plus importants de l’histoire. Il est intéressant de noter que les États-Unis sont maintenant aux prises avec leurs propres maux de tête liés aux préparations pour nourrissons.

Au Canada, la situation pourrait être un peu différente. Tout d’abord, la dépendance aux préparations pour nourrissons aux États-Unis est plus aiguë — environ 56 % des nourrissons sont allaités jusqu’à l’âge de 6 mois, tandis qu’au Canada, ce taux est supérieur à 80 %, selon l’International Journal for Equity. en santé. De plus, Santé Canada a temporairement autorisé l’importation au Canada de marques de préparations pour nourrissons des États-Unis, du Royaume-Uni, d’Irlande et d’Allemagne. Cette mesure contribuera à rassurer de nombreux parents. Pourtant, la plupart des préparations pour nourrissons consommées au Canada sont importées, de sorte que tout contretemps à l’extérieur du Canada peut avoir une incidence sur nos approvisionnements, à tout moment.

Mais la plupart des Canadiens ne savent pas que le Canada abrite une grande usine de préparations pour nourrissons. À Kingston, en Ontario, Canada Royal Milk, propriété du chinois Feihe International, a construit une usine en 2017. Il s’agit de loin de la plus grande usine de préparations pour nourrissons au Canada. Cependant, tous ses produits sont renvoyés en Chine. L’usine elle-même utilise du lait de vache et de chèvre canadien.

Pour tout expert qui comprend le fonctionnement du secteur laitier canadien, c’est troublant. Non seulement ce lait de vache est partiellement subventionné par les contribuables canadiens, mais les producteurs laitiers ont également des quotas coûteux sanctionnés par le gouvernement destinés à servir uniquement les Canadiens. La gestion de l’offre consiste à nous nourrir et à nourrir personne d’autre. La gestion de l’offre est considérée comme l’une des politiques les plus protectionnistes de l’agriculture canadienne. Mais pour les préparations pour nourrissons, nous produisons presque exclusivement pour la Chine. Quelque chose ne tourne pas rond.

Vendre en Chine n’est pas vraiment le problème. Après tout, la peur de la mélamine en Chine en 2008 a rendu les produits laitiers canadiens encore plus attrayants. Il est difficile de reprocher à une industrie de capitaliser sur une opportunité. Mais cette laiterie est une laiterie canadienne. Pour amener les Canadiens à adhérer à notre régime de gestion de l’offre et à produire ce dont nous avons besoin au Canada, les producteurs laitiers canadiens soutiennent depuis longtemps que nous ne pouvons pas expédier du lait à l’étranger et développer le marché asiatique. Étant donné que les producteurs laitiers n’ont aucune incitation à développer des marchés, nous avons permis à une entreprise chinoise d’investir au Canada, uniquement pour expédier nos propres aliments en Chine.

Subventionner et protéger notre propre production laitière pour desservir d’autres marchés n’est pas ce pour quoi la gestion de l’offre a été conçue lorsqu’elle a été mise en place il y a plus de 50 ans. Le lait vendu à Canada Royal Milk ne devrait pas seulement être hors quota, mais l’installation devrait également appartenir et être exploitée par des Canadiens afin que l’accent soit mis en partie sur le marché canadien lui-même. Le plus ironique, en raison des barrières commerciales des deux côtés, l’usine basée à Kingston n’est qu’à 30 kilomètres de la frontière américaine et ne peut pas expédier de produits aux États-Unis. Ainsi, les Canadiens dépendent encore des importations, malgré l’existence de Canada Royal Milk.

Pour les consommateurs canadiens, avoir accès à du lait maternisé fabriqué au Canada serait rassurant, mais les producteurs laitiers ne voient pas le marché de cette façon. L’argent est de l’argent, et qui est nourri est secondaire.

Pour le Canada, c’est notre propre problème de lait maternisé.

