Le Canada a promis plus de 1,5 milliard de dollars d’aide militaire à l’Ukraine. Voici ce que nous savons

Le Canada a engagé plus de 8 milliards de dollars en Ukraine depuis l’invasion russe de février 2022, dont plus de 1,5 milliard de dollars en aide militaire.

Ce chiffre imprécis – claironné dans les communiqués de presse du ministère de la Défense nationale avec chaque promesse d’armes, de véhicules ou de munitions – a augmenté en juin après des mois à « plus d’un milliard de dollars ». (À titre de référence, le budget de la défense du Canada en 2022-2023 est d’environ 36 milliards de dollars par an, selon le ministère.)

L’Institut de Kiel pour l’économie mondiale, qui maintient un outil de suivi du soutien à l’Ukraine, évalue en fait la contribution du Canada à 1,63 milliard de dollars américains, soit plus de 2 milliards de dollars canadiens. Ils disent qu’ils tiennent compte des «limites supérieures» lorsqu’ils essaient de déterminer la valeur du soutien en nature.

Voici un aperçu de ce à quoi l’argent du Canada a servi, juste au moment où s’ouvre un important sommet des dirigeants de l’OTAN, le financement militaire étant assurément un sujet de discussion.

NASAMS + missiles associés

À 406 millions de dollarsil s’agit du prix le plus élevé des plus de 1,5 milliard de dollars envoyés à l’Ukraine.

Le ministère de la Défense nationale (MDN) a annoncé en janvier que le Canada achèterait le système national avancé de missiles sol-air (NASAMS) et ses munitions aux États-Unis et en ferait don à l’Ukraine.

Des militaires de l’armée espagnole préparent un lance-roquettes de défense aérienne au sol à moyenne portée NASAMS, à la base aérienne de Lielvarde, en Lettonie, le 29 mars. (Ints Kalnins/Reuters)

Le système de défense aérienne au sol, d’une portée de 30 à 50 kilomètres, n’est pas seulement tout nouveau — il ne fait même pas partie de l’arsenal canadien.

« Face aux frappes aériennes brutales de la Russie sur l’Ukraine, ce système de défense aérienne aidera à protéger les centres de population ukrainiens et les infrastructures critiques contre les attaques de drones, de missiles et d’avions », a déclaré la ministre de la Défense Anita Anand.

Bien qu’Anand ait déclaré à CBC News au début d’avril que « nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu’il y parvienne le plus tôt possible », le système n’a pas été livré.

Les délais de livraison sont « toujours en cours d’élaboration » avec les États-Unis, a déclaré le MDN la semaine dernière.

REGARDER | Voir un NASAMS en cours d’utilisation dans ce rapport de janvier : Le Canada et ses alliés envoient des armes offensives à l’Ukraine L’Ukraine obtient des systèmes avancés de défense aérienne du Canada et davantage de véhicules blindés d’autres alliés occidentaux avant une offensive ukrainienne largement attendue.

Missiles de défense aérienne

Le Canada a fait don de trois types de missiles tirés de son propre inventaire : 288 AIM-7, 43 AIM-9 et 12 AIM-120. AIM signifie « missile d’interception aérienne ».

L’AIM-7 « Sparrow » est un missile air-air guidé par radar que le MDN a déclaré qu’il enverrait aux États-Unis pour être réutilisé pour une utilisation sol-air. L’AIM-120 « AMRAAM » est une amélioration de dernière génération de l’AIM-7. L’AIM-9 « Sidewinder » est un missile air-air à recherche de chaleur, bien que la société de renseignement de défense Janes affirme qu’il peut être utilisé dans un système sol-air.

Depuis la fin juin, les livraisons de l’AIM-7 sont répertoriées sur le site Web du gouvernement du Canada comme « en cours ». Les autres missiles sont livrés.

Invoquant des problèmes de sécurité, le MDN ne divulguerait pas le nombre de missiles restant dans l’inventaire du Canada. La valeur des dons de missiles est inconnue, mais elle se chiffre probablement à des dizaines de millions de dollars.

Des ordnancemen de l’aviation américaine préparent des missiles AIM-9 et AIM-7 à bord de l’USS Theodore Roosevelt en 2001. (Jason Scarborough/US Navy/Getty Images)

Un porte-parole du département a déclaré qu’il était difficile d’évaluer le matériel militaire usagé pour plusieurs raisons, notamment la dépréciation, l’inflation et les prix qui fluctuent en fonction du montant acheté. De plus, le coût d’approvisionnement initial comprend souvent les frais de livraison, les pièces et l’entretien.

réservoirs

Le Canada a annoncé plus tôt cette année qu’il enverrait huit chars de combat principaux Leopard 2 d’Edmonton et de Gagetown, au Nouveau-Brunswick, en Ukraine. Ils ont été livrés.

Le gouvernement canadien affirme que le char a une mobilité, une puissance et une précision qui permettent « à une armée d’affronter un adversaire de front avec une puissance de feu supérieure ». Un lot de munitions faisait également partie du don, et une équipe des Forces armées canadiennes entraînait les équipages ukrainiens.

L’un des grands attraits des chars de fabrication allemande est leur nombre : la contribution du Canada faisait partie d’un ensemble plus vaste de chars envoyés par un certain nombre d’alliés. L’Armée canadienne dispose de 82 chars de combat principaux après le don.

Les Leopard 2 sont généralement considérés par les experts militaires comme meilleurs que la plupart des chars russes, offrant une meilleure protection, un meilleur contrôle du tir (capacité à toucher une cible) et une meilleure agilité. Les Leopard 2 peuvent reculer à grande vitesse, par exemple.

Un char Leopard 2 que le Canada a loué à l’Allemagne arrive à Kandahar, en Afghanistan, en 2007. (Martin Ouellet/La Presse canadienne)

« Imaginez un boxeur qui ne peut pas se déplacer librement sur le ring, mais dans une seule direction », a déclaré Ralf Raths, directeur du Panzer Museum de Münster, en Allemagne. « L’autre boxeur, qui peut bouger dans tous les sens, a un gros avantage, et c’est le cas des Léopards. »

Comme pour les missiles, il est difficile d’attribuer une valeur monétaire au don. Le Canada a acheté 100 Leopard 2 d’occasion aux Pays-Bas au milieu des années 2000 pour 6,5 millions de dollars chacun. L’Allemagne a récemment commandé de tout nouveaux Leopard 2 pour un coût d’environ 38 millions de dollars chacun.

Véhicules blindés

Un nouveau véhicule blindé d’appui au combat, construit par General Dynamics Land Systems. Le gouvernement canadien a donné 39 de ces véhicules à l’Ukraine. (Ministère de la Défense nationale)

Sans compter les chars, le Canada a engagé 248 véhicules blindés en Ukraine.

39 véhicules blindés d’appui au combat : Ces véhicules à huit roues ont été produits par General Dynamics Land Systems Canada, à London, en Ontario. Ils étaient à l’origine destinés à l’Armée canadienne. Le MDN a déclaré que le don est évalué à 245 millions de dollars y compris une armure supplémentaire, un système radio, des pièces de rechange et une formation.

Ces véhicules à huit roues ont été produits par General Dynamics Land Systems Canada, à London, en Ontario. Ils étaient à l’origine destinés à l’Armée canadienne. Le MDN a déclaré que le don est évalué à y compris une armure supplémentaire, un système radio, des pièces de rechange et une formation. 208 véhicules blindés : Le Canada a annoncé en janvier qu’il paierait 90 millions de dollars pour 200 véhicules blindés de transport de troupes Senator fabriqués par Roshel à Mississauga, en Ontario, après en avoir livré huit peu après le début de l’invasion. La société présente le Senator APC comme un véhicule polyvalent destiné à l’application de la loi ou à la patrouille frontalière. CBC News s’est entretenu avec des Ukrainiens utilisant les sénateurs à la frontière entre la Biélorussie et l’Ukraine en janvier : Ils ont dit qu’ils aimaient ça.

Le Canada a annoncé en janvier qu’il paierait pour 200 véhicules blindés de transport de troupes Senator fabriqués par Roshel à Mississauga, en Ontario, après en avoir livré huit peu après le début de l’invasion. La société présente le Senator APC comme un véhicule polyvalent destiné à l’application de la loi ou à la patrouille frontalière. CBC News s’est entretenu avec des Ukrainiens utilisant les sénateurs à la frontière entre la Biélorussie et l’Ukraine en janvier : Ils ont dit qu’ils aimaient ça. 1 véhicule blindé de dépannage : Le véhicule blindé de dépannage Leopard 2 Canada, ou ARV CAN, a été tiré de l’inventaire existant de l’armée. C’est comme un tank croisé avec une dépanneuse ; au lieu d’une tourelle et d’un canon, il dispose d’une grue et d’un treuil hydrauliques, ainsi que d’équipements de coupe et de soudage.

REGARDER | Un aperçu des véhicules blindés donnés par le Canada : Un aperçu des véhicules blindés fabriqués au Canada donnés à l’Ukraine Le Canada fournit à l’Ukraine 200 APC Senator, des véhicules blindés de transport de troupes fabriqués par Roshel, basé à Mississauga, en Ontario.

Obusiers

Le Canada a envoyé quatre de ses obusiers M777 à l’armée ukrainienne dans les semaines qui ont suivi l’invasion.

Trois sources de la défense ont déclaré à CBC News à l’époque que quatre des 37 obusiers achetés par le Canada pendant la guerre en Afghanistan étaient destinés à être expédiés.

Les gros canons sont sortis de l’inventaire du 1er Régiment, Royal Canadian Horse Artillery, basé à Shilo, Man., ont indiqué les sources confidentielles.

Le M777 est un obusier remorqué de 155 millimètres. Bien qu’il tire de gros obus, il a été conçu comme un canon ultra-léger adapté à la guerre mobile et facilement transportable par voie aérienne. « Ultra-léger » est un terme relatif, cependant : le M777 pèse 4 200 kilogrammes et a un équipage de huit personnes.

Le MDN dit qu’il peut atteindre des cibles à 30 kilomètres.

Bien que le ministère n’ait pas évalué la valeur des obusiers, les barils de remplacement envoyés en Ukraine coûtaient 9 millions de dollarset 40 000 cartouches de munitions engagées dans la guerre ont été évaluées à plus de 60 millions de dollars.

Un artilleur ukrainien lance un tube d’obus vide de 155 mm alors que des soldats tirent un obusier M777 vers des positions russes sur la ligne de front de l’est de l’Ukraine, le 23 novembre 2022. (Anatolii Stepanov/AFP/Getty Images)

Autres armes et munitions

Le don du Canada d’armes et de munitions plus petites comprend :

Environ 100 systèmes d’armes antiblindés Carl Gustaf, qui sont des projectiles assistés par fusée destinés à être utilisés contre les blindages légers. La Défense nationale n’a pas précisé de valeur.

Environ 4 200 lance-roquettes M72 et 7 000 grenades C13 d’une valeur de plus de 7 millions de dollars .

. Armes légères et munitions évaluées à plus de 69 millions de dollars. Cela comprend des fusils de sniper, des mitrailleuses, des pistolets, des roquettes antichars et des millions de cartouches.

Des membres du 2e Bataillon canadien, Royal 22e Régiment tirent avec un fusil sans recul Carl Gustaf de 84 mm lors d’un exercice au Marine Corps Base Camp Pendleton en Californie, en 2018. (Caméra de combat/OS Justin Spinello)

Aides diverses

Autres contributions notables du Canada à l’Ukraine :

76 caméras de drones spécialisées de L3Harris Wescam de Hamilton, évaluées à plus de 100 millions de dollars , y compris l’entretien courant.

, y compris l’entretien courant. Plus d’un demi-million de pièces de vêtements d’hiver, d’une valeur d’environ 25 millions de dollars .

. Accès à des images satellite haute résolution de fournisseurs commerciaux, achetées pour 22 millions de dollars .

. L’équipement non létal, y compris les casques, les vêtements de vision nocturne et les masques à gaz, évalué à plus de 15 millions de dollars.