Le Canada a perdu 17 000 emplois en mai, selon un rapport de Statistique Canada publié vendredi matin. La perte d’emplois a fait grimper le taux de chômage à 5,2 %.

Plus à venir.

A PROPOS DE L’AUTEUR

Basé à Toronto, Aloysius Wong est un boursier Donaldson de CBC News 2023 avec une expérience dans la radio, la télévision et le numérique. Il est titulaire d’une maîtrise en journalisme de l’École de journalisme de l’Université métropolitaine de Toronto et d’un baccalauréat ès arts spécialisé en études sur la paix, les conflits et la justice de l’Université de Toronto. Vous pouvez le joindre à [email protected].