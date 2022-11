Le Canada a le quatrième coût de bière le plus cher des nations de la Coupe du monde

Le Canada a le quatrième prix moyen de la bière le plus élevé de tous les pays participant à la Coupe du monde.

Alors que le Canada affrontera la Belgique lors du premier match des équipes de la compétition, mercredi 23 novembre, les Canadiens devront débourser en moyenne 2,95 $ pour une bière, selon le prix moyen d’une bouteille de 330 ml de Heineken dans les supermarchés et magasins locaux, selon le site Web financier HelloSafe.

Les fans de l’opposition en auront plus pour leur argent, avec le prix moyen de la bière en Belgique à 1,69 $, à égalité pour la 18e place avec l’Angleterre et le Pays de Galles.

Visitez HelloSafe Canada pour plus d’outils.

La bière la plus chère du monde est vendue au Qatar – avec un coût moyen de 9,38 dollars, sans compter la peine de six mois de prison et l’amende d’environ 1 000 dollars si vous êtes surpris en train de boire en public ou d’ouvrir un magasin pour vendre de l’alcool.

Deuxièmement, vient l’Australie où la foule coûtera 4,29 $ en moyenne, avec les États-Unis en troisième position avec la bière moyenne qui coûte 3,24 $ aux Américains.

Le Ghana a la bière la moins chère en moyenne et est le seul pays de la compétition où la bière moyenne coûte moins d’un dollar, ne coûtant que 83 cents – bien que le produit intérieur brut par habitant du pays d’Afrique de l’Ouest soit de 2 374 dollars.

Dans l’ensemble, l’Asie a les prix moyens de l’alcool les plus chers à 3,50 $ en moyenne – largement faussés par les prix qatariens – viennent ensuite l’Amérique du Nord et centrale, l’Amérique du Sud et l’Afrique. L’Europe en tant que continent a les prix de la bière les moins chers.

Avez-vous une astuce pour l’histoire ? Courriel : vnc.editorial@blackpress.ca.

Suivez-nous sur Twitter et Instagram, et aimez-nous sur Facebook.