Le Canada a fermé sa frontière terrestre aux demandeurs d’asile. D’autres sont arrivés de toute façon

Toronto-

L’accord conclu cette année par le Canada pour endiguer le flux de demandeurs d’asile en provenance des États-Unis s’est avéré, à première vue, un succès rapide : en quelques jours, le nombre de personnes arrêtées aux points de passage non officiels le long de la frontière s’est réduit à un filet.

Mais cinq mois plus tard, le nombre total de personnes déposant une demande d’asile au Canada a augmenté au lieu de diminuer. Beaucoup arrivent désormais par avion, tandis que d’autres traversent la frontière en douce et se cachent jusqu’à ce qu’ils puissent demander l’asile sans craindre d’être renvoyés, ont déclaré à Reuters des personnes travaillant avec les migrants.

Les chiffres montrent à quel point il est difficile pour les pays de fermer la porte à des personnes désespérées et le défi que peut poser un nombre inattendu de demandeurs d’asile : à Toronto, des centaines de personnes ont dormi dans la rue cet été alors qu’elles luttaient pour trouver un lit.

« La réalité fondamentale est que la fermeture d’une frontière ne résout en rien le besoin de protection », a déclaré Shauna Labman, professeure agrégée et directrice par intérim du programme des droits de la personne à l’Université de Winnipeg.

« Cela ne fait qu’augmenter le désespoir. »

Le Canada est fier d’accueillir des immigrants et vise à accueillir un demi-million de nouveaux résidents permanents en 2025 pour faire face à une grave pénurie de main-d’œuvre. Mais il a cherché à décourager les demandeurs d’asile, principalement par le biais d’un accord avec les États-Unis en vertu duquel chaque pays refoule les demandeurs d’asile.

Pourtant, l’année dernière seulement, plus de 39 000 demandeurs d’asile sont entrés au Canada via des passages non officiels – la plupart au Québec via un chemin de terre près de Roxham Road à New York, ce qui a incité la province à se plaindre de ne pas pouvoir gérer les arrivées. Les demandeurs d’asile sont attirés par la réputation du Canada en matière de traitement plus rapide et de meilleure acceptation des demandes d’asile par rapport aux États-Unis.

En réponse, le Canada et les États-Unis ont modifié en mars leur pacte sur les demandeurs d’asile, vieux de deux décennies, l’Accord sur les tiers pays sûrs. L’accord s’applique désormais à la longueur de la frontière terrestre des deux pays, soit 4 000 milles, plutôt qu’aux seuls points d’entrée.

L’accord élargi a entraîné une baisse spectaculaire du nombre de personnes interceptées aux points de passage informels – jusqu’à deux chiffres entre avril et juillet, contre 4 173 en mars.

Mais dans l’ensemble, le nombre de demandeurs d’asile entrant au Canada a augmenté. Le nombre total de demandes d’asile déposées au Canada a augmenté en juillet pour atteindre 12 010 – le total mensuel le plus élevé depuis au moins janvier 2017 – et contre 10 120 en mars, selon les données du ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté.

EXIGENCE DE SÉCURITÉ

Certains des chiffres les plus élevés sont dus au fait qu’un plus grand nombre de personnes déposent des demandes d’asile dans les aéroports ou dans les bureaux locaux du ministère de l’Immigration – souvent des jours, des semaines ou des mois après leur arrivée dans le pays, selon les données gouvernementales.

Les personnes présentant une demande dans les aéroports représentaient environ un tiers de toutes les demandes d’asile déposées en juillet, contre environ 16 pour cent en mars. Les demandes déposées auprès des bureaux d’immigration représentaient environ 54 pour cent du total de juillet, contre environ un tiers en mars. Les cinq principaux pays d’origine des demandeurs au premier semestre étaient le Mexique, Haïti, la Turquie, la Colombie et l’Inde – bien que les chiffres incluent ceux qui ont déposé une demande avant l’élargissement de l’accord américain.

Ce dernier afflux s’explique en partie au moins par le fait que le Canada fait partie d’un groupe de plus en plus restreint de pays considérés comme offrant un refuge sûr, alors que les pressions de la guerre, du changement climatique et des violations des droits de l’homme forcent un plus grand nombre de personnes à fuir, selon certains experts en matière de migrants.

L’Union européenne, par exemple, a récemment introduit un pacte sur les demandeurs d’asile permettant aux pays de renvoyer plus rapidement certains migrants. Le gouvernement britannique fait avancer une loi facilitant l’envoi de demandeurs d’asile au Rwanda, tandis que l’administration du président américain Joe Biden a introduit une règle rendant plus difficile l’obtention de l’asile pour les migrants qui traversent illégalement les frontières américaines.

« Si vous êtes une personne qui essaie de prendre cet ensemble de décisions, alors le Canada devient une option plus probable », a déclaré Craig Damian Smith, chercheur affilié au Centre d’études sur les réfugiés de l’Université York.

Le ministre canadien de l’Immigration n’était pas disponible pour une entrevue.

« Le monde est confronté à des flux de migrants et de réfugiés sans précédent, et le Canada n’est pas à l’abri de ces tendances », a déclaré Rémi Larivière, porte-parole du ministère, dans un communiqué.

Larivière a déclaré que le Canada avait modifié l’accord avec les États-Unis pour remédier aux passages « irréguliers » et que l’expansion « ne signifie pas du tout que les demandes d’asile ne seront pas déposées au Canada ».

«MAUVAIS ACTEURS»

Les personnes travaillant avec les migrants affirment que certaines des personnes qui déposent une demande quelques jours ou semaines après leur arrivée au Canada espèrent contourner une clause de l’accord élargi avec les États-Unis qui stipule que tout demandeur d’asile appréhendé dans les deux semaines suivant le passage de la frontière sera refoulé à moins que ils bénéficient d’une exemption étroite.

Cela a incité certains à traverser la frontière sans être repérés, parfois avec l’aide d’un passeur, et à se cacher jusqu’à l’expiration du délai de deux semaines.

Le Centre pour réfugiés de Montréal affirme avoir aidé en une seule journée la semaine dernière quatre familles qui se cachaient depuis quinze jours après avoir traversé le pays par voie terrestre.

« Malheureusement, ce n’est pas une voie très sûre pour eux », a déclaré le directeur exécutif Abdulla Daoud à Reuters. « Cela favorise les mauvais acteurs qui profitent de ces individus. »

Au Centre pour réfugiés FCJ à Toronto, environ 20 à 30 pour cent des nouveaux arrivants déclarent qu’ils sont entrés au Canada sans être détectés et se sont cachés avec l’aide d’un passeur, a déclaré la directrice générale Loly Rico.

Reuters s’est entretenu avec 10 personnes en quête du statut de réfugié récemment arrivées à Toronto, la plus grande ville du Canada. Ils venaient notamment du Soudan, d’Ouganda et du Mexique. Tous sont arrivés par avion, avec des visas valides en main. Certains ont déposé une demande d’asile quelques jours ou semaines après leur arrivée.

Bien qu’ils soient partis pour des raisons allant de la violence domestique à la guerre, le point commun à tous était la réputation du Canada en matière de protection des droits de la personne et d’offre de refuge.

« C’est le premier pays auquel j’ai pensé », a déclaré Hana Bakhit. Cette femme de 35 ans originaire du Soudan, pays déchiré par la guerre, affirme avoir demandé un visa de visiteur en mai, s’est envolée pour le Canada en juillet et a déposé une demande d’asile deux semaines plus tard.

Elle dort dans une mosquée et une église, appelant quotidiennement le refuge central de Toronto pour obtenir un lit, pour se faire répondre qu’il n’y en a pas de disponible. Elle s’estime néanmoins chanceuse d’être au Canada.

La frontière terrestre du Canada étant en grande partie fermée, le système d’asile favorise désormais les personnes comme Bakhit qui peuvent obtenir un visa et un billet d’avion, a déclaré l’avocate des réfugiés Maureen Silcoff.

« Certaines des personnes les plus vulnérables n’ont toujours pas accès au système canadien et je pense que nous devons réfléchir à l’iniquité de cette évolution », a déclaré Silcoff.

Grace Nanziri, 42 ans, faisait partie de celles qui ont eu le privilège relatif de pouvoir obtenir un visa et un billet d’avion : elle a demandé un visa de visiteur canadien lorsque son plaidoyer LGBTQ a fait d’elle une cible dans son pays d’origine, l’Ouganda.

Après avoir attendu un an pour obtenir son visa, elle s’est envolée pour Toronto en août – attirée par la réputation du Canada en matière de protection des droits de l’homme, a-t-elle déclaré.

« Ils voulaient me tuer », a-t-elle déclaré. « C’est pourquoi je suis venu au Canada. »



(Reportage d’Anna Mehler Paperny ; édité par Denny Thomas et Deepa Babington)