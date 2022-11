Le Canada a doublé le crédit pour TPS : ce que vous devez savoir

Les crédits de TPS augmentés du gouvernement fédéral sont sortis vendredi, et les Canadiens éligibles peuvent s’attendre à voir l’argent dans leurs comptes bancaires ou leurs boîtes aux lettres dans les prochains jours s’ils ne l’ont pas déjà fait.

Pendant six mois, les crédits trimestriels pour TPS seront doublés dans le cadre des mesures mises en place par le biais du projet de loi C-30, destiné à aider les Canadiens à revenu faible et modeste à faire face à une inflation élevée. Le projet de loi C-30 a été adopté à la Chambre des communes avec l’appui de tous les partis le 6 octobre et a reçu la sanction royale le 18 octobre.

Le gouvernement fédéral affirme qu’environ 11 millions de personnes et de familles bénéficieront de ce programme de 2,5 milliards de dollars.

Voici ce que vous devez savoir sur les crédits de TPS bonifiés :

QUI EST ADMISSIBLE AU CRÉDIT POUR TPS BONIFIÉ ?

Toute personne qui était déjà admissible au crédit pour TPS recevra le double du montant qu’elle aurait autrement reçu.

L’admissibilité au crédit pour TPS dépend de votre revenu net, de votre état civil et du nombre d’enfants que vous avez. Aucune demande distincte n’est nécessaire, car l’admissibilité est basée sur votre déclaration de revenus de 2021.

Une personne seule sans enfant n’aura droit à aucun paiement de crédit pour TPS si elle gagne plus de 49 166 $ en revenu net. Un couple marié ou en union de fait avec deux enfants peut gagner jusqu’à 58 506 $ en revenu familial net avant de perdre son admissibilité au crédit.

COMBIEN SONT LES PAIEMENTS?

Le montant d’argent que vous pouvez recevoir dépend également de votre revenu familial net tel qu’indiqué dans votre déclaration de revenus de 2021, ainsi que de votre état civil et du nombre d’enfants que vous avez. Si vous êtes célibataire, vous pouvez recevoir jusqu’à :

234 $ si vous n’avez pas d’enfants

387 $ avec un enfant

467 $ avec deux enfants

548 $ avec trois enfants

628 $ avec quatre enfants

Ceux qui sont mariés ou qui ont un conjoint de fait peuvent recevoir jusqu’à :

306 $ si vous n’avez pas d’enfants

387 $ avec un enfant

467 $ avec deux enfants

548 $ avec trois enfants

628 $ avec quatre enfants

Vous pouvez vérifier le montant auquel vous êtes admissible en vous connectant à Mon dossier de l’ARC et en consultant le dernier avis de TPS/TVH dans la section « Courrier ». Vous pouvez également calculer manuellement le montant du crédit pour TPS auquel vous êtes admissible à l’aide de la feuille de calcul de l’ARC.

QUAND LES PAIEMENTS SERONT-ILS ÉMIS ?

Le premier des paiements de crédit pour TPS améliorés a été émis le 4 novembre, bien que l’argent puisse prendre un certain temps avant d’arriver dans votre compte bancaire ou votre boîte aux lettres. Si vous êtes admissible mais que vous n’avez pas reçu votre paiement, l’ARC recommande d’attendre 10 jours ouvrables avant de communiquer avec elle.

Le prochain paiement du crédit pour TPS sera émis le 5 janvier 2023.