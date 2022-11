Le Canada a créé 108 000 emplois en octobre

L’économie canadienne a ajouté 108 000 emplois en octobre, soit environ 10 fois ce qui était prévu.

Les gains ont été généralisés, les industries productrices de biens et le secteur des services créant des emplois, selon les données publiées vendredi par Statistique Canada. Les industries de la fabrication, de la construction, de l’hébergement et de la restauration ont ouvert la voie, tandis que le nombre de personnes travaillant dans le commerce de détail et de gros et les ressources naturelles a diminué.

La poussée des embauches a été plus que suffisante pour compenser les emplois perdus entre mai et septembre.

Le secteur privé a créé des emplois pour la première fois depuis mars.

Les gains salariaux se sont également accélérés, le revenu horaire moyen atteignant 31,94 $ au cours du mois. C’est une augmentation de 5,6 % au cours de la dernière année.

Les deux tiers des personnes gagnant 40 $ de l’heure ont déclaré avoir obtenu une augmentation au cours de l’année écoulée. Cela se compare à environ la moitié de ceux qui gagnent 20 $ ou moins.

Mais ces augmentations de salaire ne suffisent toujours pas à compenser l’inflation, et le résultat est que de plus en plus de ménages ont du mal à garder la tête hors de l’eau. Plus d’un tiers des ménages ont déclaré “difficulté à répondre aux besoins financiers” au cours du mois.

Il y a deux ans, seulement un sur cinq disait cela.