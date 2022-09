Le Canada a choisi un nouvel ambassadeur en Chine

Le Premier ministre Justin Trudeau a choisi Jennifer May pour être la nouvelle ambassadrice du Canada en Chine, comblant un poste vacant de près d’un an au poste diplomatique clé, ont déclaré des sources à CTV News.

Le gouvernement pourrait annoncer la nomination de May dès vendredi.

En assumant ce nouveau rôle, elle deviendra la chef de file du Canada dans la gestion d’une relation tendue avec la Chine.

May, qui jusqu’en août était ambassadrice du Canada au Brésil, s’est jointe au ministère des Affaires étrangères du Canada il y a plus de 30 ans. Au cours de sa carrière, May a occupé une série de postes, dont ceux de directrice exécutive des relations de défense et de sécurité, de directrice des relations avec l’Europe de l’Est et l’Eurasie, et a servi à Bonn, Hong Kong, Pékin, Vienne, Bangkok et Berlin.

Le Canada est sans ambassadeur en Chine depuis la fin de 2021, lorsque Dominic Barton a quitté les bureaux de Pékin.

Interrogé par CTV News il y a quelques mois sur la nature du blocage lorsque le Canada a franchi la barre des six mois sans ambassadeur, le bureau de la ministre des Affaires étrangères Melanie Joly avait promis qu’un représentant serait nommé « en temps voulu », affirmant que les responsables continuaient de dialoguer avec la Chine. aux “niveaux les plus élevés”.

À l’époque, l’ancien ambassadeur en Chine Guy Saint-Jacques a déclaré que l’absence notable était une indication que le gouvernement fédéral « ne comprend pas » la valeur d’une forte présence diplomatique sur le terrain.

« Avoir un ambassadeur, ça donne de l’intelligence… car voilà une personne qui peut avoir accès à des informations de haut niveau [information] que d’autres personnes à l’ambassade ne peuvent pas », a-t-il dit. “Vous vous privez de toutes ces informations utiles.”

Barton a annoncé publiquement sa démission le 6 décembre 2021, quelques mois seulement après avoir aidé à obtenir la libération de l’ancien diplomate et entrepreneur Michael Kovrig et Michael Spavor.

Les deux hommes ont été arbitrairement détenus et détenus dans une prison chinoise pendant plus de 1 000 jours. Leurs arrestations sont largement considérées comme des représailles à l’arrestation à Vancouver du dirigeant de Huawei, Meng Wanzhou, suite à une demande d’extradition des États-Unis.

Ces événements ont lancé ce qui allait devenir près de trois ans de relations glaciales entre le Canada et la Chine.

La nomination de May survient juste avant que le Canada ne marque le premier anniversaire de la libération des deux Michael.

Il était tard dans la nuit du 24 septembre 2021 lorsque Trudeau a prononcé un discours national, annonçant que Kovrig et Spavor étaient montés à bord d’un avion en Chine avec Barton, et “ils sont sur le chemin du retour”.



Avec des fichiers de Joyce Napier, chef du bureau d’Ottawa de CTV National News, Mackenzie Gray, productrice de CTV National News, et Sarah Turnbull, productrice de CTVNews.ca