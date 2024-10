Le Canada a cherché à éviter une bagarre diplomatique avec l’Inde à propos de l’enquête de la GRC, selon une source

Comment le mouvement pro-Khalistan impacte les tensions Canada-Inde | Pouvoir et politique

Le commissaire de la GRC, Mike Duheme, a déclaré qu’il y avait eu « bien plus d’une douzaine » de menaces crédibles contre des membres de la communauté sud-asiatique du Canada, en particulier des membres du mouvement pro-Khalistan. L’Inde affirme que le gouvernement Trudeau « a consciemment fourni un espace aux extrémistes violents et aux terroristes pour harceler, menacer et intimider les diplomates indiens et les dirigeants communautaires au Canada ». L’ancien premier ministre de la Colombie-Britannique, Ujjal Dosanjh, et Balpreet Singh, de l’Organisation mondiale sikh du Canada, donnent leur point de vue sur la manière dont ces problèmes affectent les communautés de la diaspora au Canada.