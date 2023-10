Le Canada a cessé de vérifier la colonne vertébrale des enfants il y a des années. Pourquoi les experts disent que le dépistage devrait revenir

Angie Chan savait, à la façon dont sa fille se penchait en avant, que quelque chose n’allait pas.

« Je lui ai demandé de se pencher et de me montrer sa colonne vertébrale », a-t-elle déclaré.

En passant ses doigts le long du dos de la jeune fille de 13 ans, Chan pouvait sentir la façon dont il s’était recourbé.

Le diagnostic était évident pour le résident de Vancouver — c’était scoliose , une courbure anormale de la colonne vertébrale qui a tendance à se produire au début de la puberté. Dans les cas plus graves, la façon dont la colonne vertébrale se plie peut exercer une pression sur le cœur et les poumons de la personne.

Résultats de la recherche que cette maladie touche environ deux à trois pour cent des adolescents. Dans une majorité de cas, on ne sait pas quelles sont les causes il.

Chan connaît le problème car elle a subi une intervention chirurgicale pour redresser sa propre colonne vertébrale il y a environ 30 ans. Et c’est grâce au propre diagnostic de Chan qu’elle savait que sa fille, Isla Hume, était engagée dans une course contre la montre pour empêcher sa colonne vertébrale de se courber davantage.

Hume n’était pas encore candidate à l’opération car sa colonne vertébrale n’était pas trop pliée. Au lieu de cela, elle a pu essayer des mesures préventives comme un appareil orthodontique et de la physiothérapie.

« Nous ne voulions absolument pas rester assis et attendre », a déclaré Chan.

Les parents et ceux qui ont vécu des expériences comme Chan affirment que si davantage de ressources étaient consacrées à la détection précoce et aux mesures préventives, les enfants pourraient éviter une chirurgie invasive de fusion vertébrale. Le Canada ne propose plus de dépistage régulier de la scoliose chez les enfants, et d’autres formes de prévention ne reçoivent pas autant d’argent et d’attention que la chirurgie, même si elles ont fait leurs preuves.

Pendant 20 heures par jour, Hume s’est attachée à un appareil orthopédique. Elle allait également au physio deux fois par semaine et faisait des exercices à la maison.

Aujourd’hui, deux ans plus tard, Chan dit que la colonne vertébrale de Hume s’est en grande partie corrigée, au point qu’elle n’a plus besoin d’intervention chirurgicale.

Mais de nombreux enfants n’ont pas la chance de l’attraper aussi tôt que Hume, ce qui signifie que la chirurgie finit par être inévitable.

Des groupes réclament le retour du dépistage

Le dépistage de la scoliose était autrefois la norme dans les écoles ; l’enfant se penchait en avant au niveau de la taille et était examiné à la recherche de signes tels que des épaules, des côtes ou des hanches inégales.

Mais au Canada, le dépistage de la scoliose dans les écoles a cessé depuis des décennies.

Lorsqu’elle était pratiquée dans les écoles par des personnes qui n’étaient pas complètement formées, les chirurgiens disaient que cela conduisait parfois à une surveillance excessive de la scoliose et à orienter inutilement les gens vers des radiographies.

Dans un courriel adressé à CBC News, Jean Ouellet, président de la Société canadienne de pédiatrie de la colonne vertébrale, a déclaré que l’organisation s’efforce d’accroître la détection précoce et de sensibiliser la population à la scoliose.

Le groupe de travail sur les services préventifs des États-Unis n’avait auparavant « aucune recommandation » pour le dépistage de la scoliose et a changé cela en 2018 en je dis qu’il n’y a pas assez de preuves pour qu’il ait une recommandation.

Aujourd’hui, un groupe de médecins de la Nouvelle-Écosse vise à rétablir le dépistage de la scoliose dans ce pays, se joignant ainsi à un mouvement à l’échelle du pays.

À cette fin, ils sensibilisent les médecins de famille et les infirmières praticiennes à l’évaluation précoce de la scoliose chez les enfants, a déclaré le Dr Ron El-Hawary, chef du service de chirurgie orthopédique pédiatrique au IWK Health Centre à Halifax et membre du groupe de médecins.

« L’une des mises en garde est qu’il est important que le personnel bien formé effectue le contrôle. »

REGARDER | Les tiges de métal dans sa colonne vertébrale ne pouvaient pas l’empêcher de pratiquer les arts du cirque : Les tiges de métal dans sa colonne vertébrale ne pouvaient pas empêcher cette femme d’entrer dans le cirque Se penchant et fléchissant contre les tiges métalliques de sa colonne vertébrale, l’artiste de cirque Angola Murdoch raconte l’histoire de sa vie avec la scoliose dans une production qu’elle appelle Twist of Fate. Murdoch présente le spectacle acclamé mercredi soir au St. John’s International CircusFest.

Éviter la chirurgie invasive

Tout de suite, Les enfants canadiens font face à des attentes longues et douloureuses subir une intervention chirurgicale à la colonne vertébrale, ce qui les expose à des opérations plus complexes.

Le chirurgien orthopédiste Kevin Smit soutient plus que jamais la détection précoce, car la pandémie de COVID-19 a exacerbé l’attente « déconcertante » pour que les enfants et les adolescents reçoivent un diagnostic.

Lorsque les rendez-vous à l’hôpital s’arrêtaient, il était difficile de dire par chat vidéo à quel point les côtes d’un patient ressortaient visiblement lorsqu’il se penchait pour toucher ses orteils. C’est une première étape courante dans le diagnostic de la scoliose.

Étant donné que les personnes atteintes de scoliose idiopathique chez l’adolescent peuvent attendre jusqu’à 18 mois au Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) à Ottawa avant d’accéder à la salle d’opération, Smit accueille favorablement à la fois un appareil orthopédique et une chirurgie moins invasive qui utilise un appareil orthopédique interne pour éviter les fusions vertébrales lorsque possible.

« C’est un peu comme mettre le corset à l’intérieur de l’enfant plutôt qu’à l’extérieur », a déclaré Smit à propos de cette opération plus simple, appelée attache du corps vertébral .

Le partage de connexion peut être une option pour ceux qui ont des courbes sévères de plus de 45 degrés et qui sont encore en croissance, a déclaré Smit.

« C’est une opération plus courte, ils sont hospitalisés moins longtemps, il y a moins de douleur, c’est une guérison plus rapide. »

Environ les trois quarts des jeunes patients atteints de scoliose qui portent un appareil orthopédique n’ont pas besoin d’une intervention chirurgicale, explique le Dr Ron El-Hawary. (Soumis par Ron El-Hawary)

Une fois qu’un enfant est diagnostiqué, El-Hawary affirme que les appareils orthodontiques externes sont la norme pour scoliose modérée.

Les orthésistes installent des appareils orthodontiques et les physiothérapeutes donnent des cours sur les exercices de la colonne vertébrale. Les infirmières résolvent les problèmes avec les familles concernant le port du corset et résolvent tout problème d’image corporelle.

« Si les patients portent le corset autant que nous l’espérons, alors le corset réussit environ 75 pour cent du temps d’empêcher la scoliose de s’aggraver et de nécessiter une intervention chirurgicale », a déclaré El-Hawary.

« Cependant, en raison du long temps d’attente pour accéder à la clinique, ils ratent parfois cette fenêtre d’opportunité. »

Pour ceux qui ont besoin d’une intervention chirurgicale, Santé des enfants Canada et le Conference Board du Canada signalé cette semaine, 68 pour cent des enfants et des adolescents de la Nouvelle-Écosse ont attendu plus que ce qui était recommandé pour une chirurgie de la colonne vertébrale, le pire au pays.

Ce n’est pas facile de trouver des soins préventifs

Andrea Lebel, physiothérapeute et propriétaire du Scoliosis Physiotherapy & Posture Centre, a ouvert sa clinique à Ottawa en 2008. Elle a passé des années à militer pour de meilleurs soins de la scoliose au pays, notamment en ce qui concerne l’accès à un physiothérapeute.

Ayant vu son propre diagnostic inversé à l’âge de 12 ans grâce à un exercice régulier, Lebel dit qu’il est « inacceptable » que les enfants de nos jours ne reçoivent pas de diagnostic à temps et soient ensuite obligés d’attendre des mois pour une intervention chirurgicale.

Andrea Lebel fait venir chez elle des physiothérapeutes de partout au Canada pour apprendre des techniques spécialisées pour traiter les personnes atteintes de scoliose. (Soumis par Andrea Lebel)

UN un nombre croissant de recherches montre que certains types de physiothérapie peuvent améliorer les symptômes ; comme dans le cas de Hume, la physiothérapie est souvent utilisée avec un appareil dentaire pour éventuellement éliminer le besoin d’une intervention chirurgicale.

Mais à l’heure actuelle, il existe une multitude de programmes de financement à travers le pays pour les appareils orthodontiques, ce qui peut être coûteux et constituer un obstacle financier pour certains.

Par exemple, le Québec couvre les appareils orthodontiques, l’Ontario et l’Alberta couvrent jusqu’à 75 pour cent du coût, tandis qu’en Colombie-Britannique et en Nouvelle-Écosse, cela peut varier en fonction de l’assurance privée et des programmes auxquels une personne est admissible.

À cela s’ajoute également un manque de physiothérapeutes spécialisés et qualifiés pour traiter les patients atteints de scoliose.

« J’ai des patients [who] viennent de plusieurs régions du Canada qui font le voyage pour venir apprendre des exercices et rentrer chez eux pour les faire », a déclaré Lebel.

Andrea Mendoza, physiothérapeute et propriétaire de ScoliClinic à Vancouver, affirme que les traitements de la scoliose ne font pas partie du programme d’études des physiothérapeutes. Selon elle, les personnes intéressées doivent trouver elles-mêmes une formation. Elle estime qu’il y a environ 50 physiothérapeutes au Canada qui ont une formation approfondie sur la scoliose.

Mendoza et El-Hawary disent vouloir voir le gouvernement rétablir le dépistage infantile, mieux financer les appareils orthodontiques et investir dans l’embauche et la formation de physiothérapeutes.

Se sentir « à la merci » du système

Chan a déclaré que sa famille se sentait « à la merci de notre système de santé ».

Être patiente, c’était comme « se balancer sur cette vague dans un océan d’un système de santé si mal équipé pour vous aider », a-t-elle déclaré.

Bien qu’il ait fallu de la discipline à Hume pour porter un corset et se rendre à ses rendez-vous, Chan dit que cela les a permis de se sentir moins impuissants.

« Ma fille, prendre soin de son propre corps et nous, sa famille, la soutenir dans ce travail, est incroyablement stimulante », a-t-elle déclaré.