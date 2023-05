Le Canada a certains des taux de vapotage chez les adolescents les plus élevés au monde, selon de nouvelles données

De nouvelles données nationales montrent que le nombre d’adolescents canadiens utilisant régulièrement des cigarettes électroniques se classe parmi les plus élevés au monde, et les experts affirment que le manque d’action du gouvernement fédéral et la disponibilité généralisée des vapos aromatisés alimentent une crise croissante.

Les derniers résultats de Santé Canada Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues chez les élèves qui a interrogé 61 096 adolescents de la 7e à la 12e année dans neuf provinces entre septembre 2021 et juin 2022, a révélé que 29 % des élèves canadiens avaient déjà essayé une cigarette électronique.

Ce nombre est légèrement en baisse dans l’ensemble au Canada, par rapport à 34 % en 2018-2019, mais il est plus élevé dans les groupes d’âge plus âgés — 41 % des élèves de la 10e à la 12e année ayant déjà vapoté.

L’utilisation régulière de cigarettes électroniques continue également d’être répandue au Canada, 17 % des élèves ayant utilisé une cigarette électronique au cours du dernier mois, une légère baisse par rapport à 20 % en 2018-2019, mais elle est encore plus élevée de la 10e à la 12 avec plus de 24 pour cent étant des utilisateurs mensuels.

Les taux de vapotage quotidiens étaient de 8 % pour tous les élèves interrogés et de près de 12 % parmi ceux de la 10e à la 12e année, ce qui, selon les experts, est parmi les plus élevés jamais signalés dans le monde.

« Les chiffres ont confirmé que le Canada a l’un des taux de vapotage chez les jeunes les plus élevés au monde, en particulier en ce qui concerne le vapotage quotidien », a déclaré David Hammond, professeur de santé publique à l’Université de Waterloo et chercheur canadien de premier plan sur le vapotage chez les jeunes.

« Nous avons essentiellement atteint un plateau à des niveaux historiquement élevés de vapotage quotidien … c’est peut-être la meilleure indication que nous sommes prêts pour une longue période de vapotage régulier chez les jeunes – nous avons franchi le seuil de la mode. »

REGARDER | L’Australie réprime le vapotage chez les jeunes alors que le Canada bloque sa réglementation nationale : L’Australie sévit contre le vapotage chez les jeunes. Que fait le Canada? L’Australie a décidé d’interdire le vapotage sans ordonnance d’un médecin et plusieurs provinces ont déjà interdit les produits aromatisés, mais Santé Canada a bloqué l’adoption d’une législation radicale.

Les taux de vapotage chez les adolescents sont «inacceptablement élevés» au Canada

Les chiffres sont plus élevés qu’il y a cinq ans, alors que seulement 10% des élèves avaient utilisé une cigarette électronique au cours des 30 derniers jours et 11% ont déclaré l’utiliser quotidiennement dans 2016-2017 — signalant un problème croissant ne montrant aucun signe de ralentissement.

Les nouvelles données de l’enquête sur le vapotage chez les jeunes sont également en partie antérieures à la disponibilité généralisée des vapos jetables qui sont arrivés sur le marché l’année dernière et contiennent des milliers de bouffées préchargées, ne nécessitent pas de remplissage ou de cartouches et sont lié à une augmentation du vapotage chez les jeunes .

« Nous sommes très préoccupés par le problème à long terme selon lequel l’utilisation de la cigarette électronique par les adolescents continue d’être très élevée – un niveau inacceptable », a déclaré Rob Cunningham, analyste principal des politiques à la Société canadienne du cancer.

« Et nous avons besoin que le gouvernement fédéral interdise immédiatement les cigarettes électroniques aromatisées, un facteur qui contribue à ces taux élevés. »

Lorsqu’on leur a demandé quelle saveur ils préféraient, l’enquête a montré que 63 % des élèves de la 7e à la 12e année qui avaient vapoté au cours du mois précédent avaient le plus souvent utilisé une saveur de fruit.

« Il ne fait aucun doute que les saveurs sont une très grande partie du vapotage des jeunes – elles plaisent aux enfants, elles sont l’une des raisons pour lesquelles ils commencent à essayer le vapotage en premier lieu, et les saveurs de fruits et les saveurs de bonbons en sont une grande partie. « , a déclaré Hammond.

« La principale raison pour laquelle les adultes vapotent est de les aider à arrêter de fumer ou à ne pas mourir du tabagisme – les saveurs ont une influence relative beaucoup plus importante chez les jeunes que chez les adultes. »

En revanche, les taux de tabagisme chez les jeunes ont continué de baisser considérablement au Canada — avec seulement 14 % des élèves du secondaire canadiens déclarant avoir déjà fumé une cigarette, contre 19 % en 2018-2019, et seulement 1 % fument quotidiennement.

« Nous avons constaté au fil du temps une diminution du tabagisme chez les jeunes. C’est à cause des taxes élevées, des prix élevés, des emballages neutres et des interdictions de menthol », a déclaré Cunningham.

« Mais malheureusement, la consommation globale de nicotine, lorsque vous incluez à la fois le tabagisme et les cigarettes électroniques, augmente… Nous avons un énorme problème, une nouvelle génération devient accro à la nicotine et nous avons besoin d’une action gouvernementale immédiate pour y répondre. »

David Hammond, professeur de santé publique à l’Université de Waterloo et éminent chercheur canadien sur le vapotage chez les jeunes, affirme que le Canada a l’un des taux de vapotage chez les jeunes les plus élevés au monde. (Turgut Yeter/CBC)

Santé Canada « assis sur ses mains » avec le vapotage des jeunes

Le gouvernement fédéral a tiré la sonnette d’alarme en juin 2021 face à une « augmentation rapide du vapotage chez les jeunes au Canada » et changements proposés au Loi sur le tabac et les produits de vapotage pour réglementer la vente de « saveurs désirables » contribuant à stimuler l’utilisation croissante chez les adolescents.

Mais deux ans plus tard, comme l’ont noté les experts, le Canada a toujours l’un des taux de vapotage chez les jeunes les plus élevés au monde et peu de mesures ont été prises pour réglementer les saveurs au niveau national.

« Santé Canada est conscient et très préoccupé par le taux élevé de vapotage chez les jeunes au Canada », a déclaré un porte-parole dans une déclaration envoyée par courrier électronique à CBC News, ajoutant qu’ils examinaient toujours les commentaires de leurs consultations publiques sur les vapos aromatisés, qui se sont terminées en septembre 2021. .

Le vapotage a été commercialisé comme un moyen efficace d’arrêter de fumer, mais les cigarettes électroniques n’ont jamais été approuvés comme aides au sevrage tabagique au Canada.

La proposition du gouvernement fédéral de restreindre les saveurs des cigarettes électroniques – telles que le lait de céréales, la barbe à papa, le «lait de licorne» et le «sang de dragon» – devait aider à fabriquer des produits de vapotage « moins attrayant pour les jeunes » tout en offrant aux adultes essayant d’arrêter de fumer des options de saveur.

Une femme expire après avoir vapoté à Times Square à New York le 31 mars 2020. Le vapotage a été commercialisé comme un moyen efficace d’arrêter de fumer, mais les cigarettes électroniques n’ont jamais été approuvées comme aides à l’arrêt du tabac au Canada. (Brendan McDermid/Reuters)

Mais les experts et les défenseurs de la santé affirment que Santé Canada semble avoir mis de côté la proposition, s’est éloigné de réglementer davantage les saveurs qui plaisent aux jeunes et a laissé à l’industrie et aux provinces le soin d’agir.

En l’absence de réglementation nationale, plusieurs territoires et provinces ont pris des mesures, Territoires du nord-ouest , Nunavut , Nouvelle-Écosse , Nouveau-Brunswick , Î.-P.-É. et Québec interdisant désormais la vente de la plupart des saveurs de cigarettes électroniques, dans le but de freiner le vapotage chez les jeunes.

Santé Canada a créé nouvelle réglementation sur la quantité de nicotine autorisée dans les e-cigarettes, fixant une concentration maximale de nicotine de 20 milligrammes par millilitre à partir de juillet 2021. Mais il n’a appliqué aucune réglementation sur les arômes.

« La raison pour laquelle nous ne constatons pas de taux de vapotage beaucoup plus bas dans ces provinces, c’est que la restriction des saveurs n’a aucun effet sur leur accès », a déclaré Cynthia Callard, directrice exécutive de Médecins pour un Canada sans fumée.

« Ce n’est qu’avec une action fédérale que les restrictions provinciales seront efficaces … Il est profondément troublant que Santé Canada reste effectivement assis sur ses mains alors que ce problème se poursuit à un niveau aussi élevé. »