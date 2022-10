Le Canada a besoin d’une pandémie post-mortem – maintenant, pas plus tard

Il serait injuste de blâmer qui que ce soit – médecins et infirmières, dirigeants politiques et responsables de la santé, Canadiens moyens – de vouloir ne plus jamais penser à la COVID-19. Même si la pandémie n’est pas réellement terminée, le désir d’aller de l’avant est évident dans chaque restriction abandonnée, chaque visage sans masque.

Mais ce serait une erreur de ne pas regarder en arrière. L’événement énorme et rapide qui a consommé les deux dernières années et demie de notre vie – posant de profonds défis à la société, aux politiques publiques et aux institutions – appelle pratiquement un examen rétrospectif minutieux.

Et nous pouvons être sûrs qu’il y aura éventuellement un autre virus, une autre pandémie. Ce serait trahir les Canadiens qui font face à cette menace que d’éviter de tirer les leçons de cette pandémie.

Compte tenu des enjeux, il est surprenant qu’aucune commission royale ou étude nationale n’ait déjà été annoncée. Mais plus tard cet automne, la Chambre des communes examinera au moins une proposition – celle d’un député libéral d’arrière-ban – pour lancer un examen.

Nathaniel Erskine-Smith, au centre, propose un examen approfondi de la réponse du Canada à la pandémie. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

“Je peux comprendre que des critiques comme celle-ci puissent être politisées et que chaque dépense puisse être politisée. Et ce n’est vraiment pas mon objectif ici”, a déclaré le député libéral Nathaniel Erskine-Smith lors d’une entrevue cette semaine.

“L’objectif est de tirer les leçons pour le meilleur et pour le pire afin d’éclairer nos efforts à l’avenir, nous sommes donc sur les meilleures bases absolues pour prévenir de futures pandémies et nous préparer à de futures pandémies.”

Le projet de loi déposé par Erskine-Smith obligerait le ministre de la Santé à créer un comité consultatif qui poursuivrait une étude potentiellement large de la réponse à la pandémie de COVID-19 au Canada.

Ce comité examinerait les actions de l’Agence de la santé publique du Canada et du ministère fédéral de la Santé. Il examinerait également les réponses des gouvernements provinciaux et municipaux et « analyserait les facteurs sanitaires, économiques et sociaux pertinents à l’impact de la pandémie au Canada ».

Les nombreuses choses qu’un examen pourrait explorer

Il y a beaucoup à étudier ici.

Le COVID-19 a été avant tout une crise sanitaire aux conséquences mortelles. Mais il a également testé la politique publique de nombreuses manières relativement nouvelles (du moins à cette échelle). Et s’il était parfois tentant de dire que les différences politiques avaient été mises de côté pendant la pandémie, presque tous les aspects de la réponse des politiques publiques ont finalement été remis en question et critiqués par un côté ou l’autre.

Pour comprendre ce qui a fonctionné et ce qui a échoué – et pour régler certains de ces débats – un examen vraiment complet commencerait par l’état de préparation à la pandémie au début de 2020.

Il passerait ensuite à l’examen de toutes les questions de santé publique qui se sont présentées au premier plan dans les semaines et les mois qui ont suivi : contrôles aux frontières, recherche des contacts, masquage, restrictions de santé publique pour les entreprises et les particuliers, collecte de données, achat d’équipements de protection individuelle , les tests rapides et les vaccins, les soins de longue durée, la coordination fédérale-provinciale et l’utilisation des mandats de vaccination.

Mais une étude appropriée irait au-delà de la réponse de santé publique pour examiner la réponse budgétaire sans précédent, largement dirigée par le gouvernement fédéral. Le décompte officiel le plus récent indique que le gouvernement libéral a dépensé 352 milliards de dollars en soutien et en aide aux particuliers, aux entreprises et aux gouvernements provinciaux.

Une étude appropriée devrait également explorer comment la pandémie s’est croisée avec la race et la richesse pour révéler et exacerber les inégalités.

Lors de la campagne électorale fédérale de l’an dernier, les conservateurs ont déclaré qu’ils convoqueraient “une enquête publique immédiate pour examiner tous les aspects de la réponse du gouvernement à la pandémie”. À l’époque, ils s’empressaient sans doute d’énumérer toutes les lacunes dans la gestion de la crise par les libéraux. Mais les conservateurs n’ont pas insisté sur la question depuis.

Les libéraux eux-mêmes ont manifesté un certain intérêt pour l’idée d’un examen. “Nous sommes ouverts à une enquête aussi approfondie que nécessaire”, a déclaré la ministre de la Santé de l’époque, Patty Hajdu, en avril 2021.

En réponse à des questions cette semaine, le bureau du ministre de la Santé Jean-Yves Duclos a au moins confirmé que le gouvernement fédéral entendait toujours poursuivre une sorte de révision, éventuellement.

« Pour mieux éclairer les préparatifs et les réponses aux futures urgences sanitaires, nous savons à quel point il est important de faire le point sur les leçons tirées de cette pandémie. Une partie de ce travail est déjà en cours grâce à des examens internes de l’Agence de la santé publique du Canada, en plus de examens externes et indépendants de [the Global Public Health Intelligence Network] et par le vérificateur général », a déclaré le bureau de Duclos dans un communiqué de presse.

“Le gouvernement s’est engagé à un examen de la réponse COVID, et plus d’informations seront communiquées en temps voulu.”

Regarder vers l’avenir et exiger des comptes

Mais le projet de loi d’Erskine-Smith envisage plus qu’un exercice rétrospectif.

En plus de créer ce comité consultatif, le projet de loi donnerait au ministre de la Santé deux ans pour rédiger un plan de préparation à une pandémie et l’obligerait à choisir un fonctionnaire de l’Agence de la santé publique du Canada pour agir à titre de «coordonnateur national de la prévention et de la préparation en cas de pandémie». ” Le plan officiel de lutte contre la pandémie devrait être déposé au Parlement puis mis à jour au moins une fois tous les trois ans.

Un premier intervenant d’Orange County Fire Rescue se fraye un chemin à travers les eaux de crue à la recherche de résidents d’Orlando, en Floride, à la suite de l’ouragan Ian. Le changement climatique ne modifie pas seulement le temps, il modifie le comportement des épidémies. (Phelan M. Ebenhack/Associated Press)

Erskine-Smith s’est inspiré non seulement de la pandémie que nous avons tous vécue, mais aussi des rapports internationaux sur le changement climatique et la biodiversité – le réchauffement climatique devrait rendre les pandémies plus probables.

“Il y avait un consensus sur le fait que nous devons faire plus pour prévenir le risque de pandémie et nous préparer aux futures pandémies”, a-t-il déclaré.

En appelant à une vigilance continue et à des rapports réguliers au Parlement, le député libéral s’est également inspiré de législation sur la responsabilité en matière de changement climatique qui a été promulguée l’année dernière. Idéalement, ce type de rapports futurs pourrait également garantir que les résultats d’un examen COVID-19 ne prennent pas simplement de la place sur une étagère – quelque chose qui est arrivé aux commissions précédentes malgré la sagesse et la méticulosité de ses auteurs.

Une once de prévention coûte moins cher qu’une réaction

Comme pour le changement climatique, la valeur d’une action proactive est évidente.

Erskine-Smith s’est souvenu d’un exposé fait il y a plusieurs années par des responsables de la Banque mondiale sur les risques de résistance antimicrobienne et “superbactéries”. Ce que ces responsables ont souligné, a-t-il dit, c’est que le coût de la prévention serait dérisoire par rapport au coût de la gestion des impacts.

“C’est, je pense pour moi, la plus grande leçon du défi que nous venons de vivre… les coûts de la prévention ne représentent qu’une infime fraction des coûts d’une pandémie pour la société, à la fois dans son impact sur les vies humaines mais aussi sur notre économies », a déclaré Erskine-Smith.

“En ce qui concerne la santé humaine, la force de nos économies, mais aussi la capacité budgétaire des gouvernements à réagir, je pense que la prévention et la préparation sont bien plus importantes qu’une réponse réactive.”

La COVID-19 est toujours parmi nous et il faudra peut-être des années avant que les Canadiens ne prennent pleinement en compte tout ce que la pandémie a provoqué. Une autre pandémie est inévitable – et la nécessité d’apprendre de celle-ci ne disparaît pas.