Le Canada a besoin d’un objectif ferme de réduction des émissions pour le secteur de l’aviation : lettre ouverte

Le gouvernement fédéral doit être plus transparent – et ambitieux – quant à son prochain plan de réduction des émissions de carbone de l’industrie aéronautique, déclare un groupe d’organisations environnementales dans un communiqué. lettre ouverte.

Dans la lettre, qui a été publiée la semaine dernière, les groupes affirment que le Canada prend du retard sur d’autres pays dans la lutte contre les émissions de l’aviation et que le gouvernement fédéral doit imposer à l’industrie un objectif de réduction des émissions de 30 % sous les niveaux de 2019 d’ici 2030. Ils disent que les émissions du secteur de l’aviation ont explosé de façon spectaculaire – en hausse de 74% de 2005 à 2019 – et que le plan d’émissions précédent n’a pas réussi à endiguer la marée.

La lettre a été signée par des dizaines de groupes environnementaux et de santé, dont Environmental Defence, Équiterre et l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario.

“Et ici, nous avons un gouvernement qui va examiner la question des émissions en privé à huis clos avec l’industrie pour proposer un plan qui doit être présenté en septembre lors d’un forum international”, a déclaré Lyn Adamson, coprésidente du groupe de défense ClimateFast. , l’un des signataires de la lettre, faisant référence à l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

“Nous disons simplement que vous devez avoir l’avis du public. Il doit s’agir d’un processus transparent.”

Les voyages en avion représentaient environ 3 % des émissions totales du Canada en 2019 (en 2020, les voyages en avion ont chuté de façon spectaculaire en raison de la pandémie), soit environ 22 mégatonnes de gaz à effet de serre équivalent CO2. Cela équivaut aux émissions de cinq millions de voitures par an.

Quel est le plan?

Le plan de réduction des émissions de l’aviation du Canada devrait sortir à l’automne et sera soumis à l’Organisation de l’aviation civile internationale, l’agence des Nations Unies qui supervise le transport aérien et la navigation internationaux. L’OACI a fixé des objectifs ambitieux d’amélioration de l’efficacité énergétique de 2 % par an jusqu’en 2050 et une croissance neutre en carbone dans le secteur de l’aviation à partir de 2020.

Des ouvriers font le plein d’un Airbus A350 avec du carburant d’aviation durable dans un aéroport au nord de Paris. Les carburants durables, qui émettent moins de CO2 que le carburant d’aviation actuel, sont explorés par les compagnies aériennes pour réduire les émissions. (Christophe Ena/Associated Press)

L’agence internationale est également développement le Programme de compensation et de réduction des émissions de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA), auquel le Canada participe. Le système obligera les compagnies aériennes à compenser certaines de leurs émissions de carbone en achetant des compensations de carbone qui réduisent les émissions ailleurs, un outil controversé en raison des difficultés à vérifier si les compensations fonctionnent.

le dernier du Canada plan d’émissions de l’aviation a été publié en 2012. Il s’appuyait sur l’encouragement de l’efficacité énergétique, le développement de carburants plus durables qui émettaient moins de carbone lorsqu’ils étaient brûlés et des améliorations du contrôle du trafic aérien susceptibles de réduire davantage les émissions. Il ne contenait aucun objectif de réduction des émissions à court terme pour l’industrie, ce qui, selon Adamson, devrait être inclus cette fois.

Que peut-on faire pour réduire les émissions ?

Les partisans disent qu’il est temps pour le Canada de regarder au-delà de l’efficacité énergétique et de commencer à penser à réduire la demande de transport aérien.

“Les vols court-courriers au Canada pourraient être remplacés par des bus et des trains, qui sont certainement meilleurs d’un point de vue climatique. Donc, ces voyages, par exemple, de Toronto à Ottawa, de Toronto à Montréal, nous devrions les faire en bus ou en train , et idéalement en bus électrique et en train électrique », a déclaré Gideon Forman, analyste des politiques de transport à la Fondation David Suzuki, qui a également signé la lettre.

“Cela prendra du travail. Je veux dire, nous n’avons pas de trains rapides entre Toronto et Montréal, Toronto et Ottawa à ce stade, mais nous devons aller dans cette direction.”

Forman dit qu’en raison de la géographie du Canada, le transport aérien restera essentiel. Mais de nombreux itinéraires très fréquentés dans le corridor Windsor-Québec, ou entre les grandes villes de la Colombie-Britannique et de l’Alberta, peuvent être remplacés par des trains et des autobus, a-t-il déclaré.

La France envisage quelque chose de similaire. En 2021, il a décidé d’interdire les vols intérieurs là où une alternative ferroviaire de deux heures et demie existe.

Le Danemark a annoncé un objectif d’atteindre des émissions nettes nulles pour tous les vols intérieurs d’ici 2030, bien que cela dépende de technologies de carburant durables qui n’existent pas encore. Airbus, l’avionneur européen, veut commercialiser un avion zéro émission d’ici 2035. Il s’appuierait sur l’hydrogèneun carburant qui n’émet pas de CO2 lorsqu’il est brûlé.

Dessins conceptuels des futurs avions à hydrogène zéro émission d’Airbus. (Airbus)

Mais la demande croissante de voyages en avion sonne l’alarme pour les défenseurs de l’environnement.

“Je pense que ce qui nous distingue vraiment, c’est qu’il s’agit d’un secteur en croissance, un secteur en croissance rapide”, a déclaré Forman.

“Pas seulement au Canada, mais à l’échelle internationale, à mesure que la classe moyenne grandit, plus de gens prennent l’avion. Et c’est donc de plus en plus préoccupant à l’échelle internationale.”

Que fait l’industrie?

Air Canada, la plus grande compagnie aérienne du pays, s’est fixé un objectif d’atteindre zéro émission nette dans l’ensemble de ses opérations d’ici 2050. Il a également un objectif à court terme d’une réduction des émissions de 20% en dessous des niveaux de 2019 d’ici 2030 pour ses vols, ce que la lettre ouverte a également souligné.

Air Canada s’est fixé pour objectif de réduire les émissions de ses vols de 20 % sous les niveaux de 2019 d’ici 2030. (Graham Hughes/La Presse canadienne)

Dans une déclaration par e-mail, la compagnie aérienne a déclaré qu’elle soutenait l’adoption par le gouvernement d’objectifs climatiques à long terme pour l’industrie. Le plan climatique de l’entreprise comprend le remplacement des avions plus anciens par des avions plus économes en carburant et le soutien au développement de carburants d’aviation plus durables (qui émettent moins de CO2 lorsqu’ils sont brûlés que ce qui est actuellement utilisé).

Transports Canada a déclaré que le nouveau plan d’émissions “établira une vision nette zéro pour les émissions des aéronefs d’ici 2050 comme première étape et fournira un signal pour plus de travail à venir”. Il n’a pas fourni plus de détails sur le plan car il est toujours en discussion.