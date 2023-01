Le Canada a besoin de plus de technologies propres pour atteindre la réduction des émissions de 2030 : rapport

Si le Canada veut atteindre ses objectifs de réduction des émissions pour 2030 et 2050, il doit intensifier le déploiement de technologies propres fabriquées au Canada, selon un nouveau rapport.

Le rapport, publié mardi par Deloitte Canada, soutient que le pays ne sera pas en mesure de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 40 à 45 % sous les niveaux de 2005 d’ici 2030 sans créer une meilleure feuille de route pour accélérer le développement et l’utilisation des – fait de la technologie propre.

Karen Hamberg, associée en conseil financier et leader national des technologies propres pour Deloitte Canada, a déclaré à CTVNews.ca lors d’une entrevue téléphonique qu’il s’agit d’un domaine négligé par le plan climatique du Canada.

“Il y a eu une analyse et une activité incroyables autour de notre objectif net zéro 2050, autour du plan de réduction des émissions 2030”, a-t-elle déclaré. “Ils ont analysé” est-ce faisable, combien cela va-t-il coûter, quel type d’investissement est nécessaire “, mais un élément qui a toujours manqué est la mesure dans laquelle la technologie propre fabriquée au Canada fera partie de notre solutions et comment elles seront déployées au niveau national dans le cadre de nos objectifs 2030 et 2050. »

Le Canada compte de nombreuses entreprises et initiatives développant des technologies propres, mais pour avoir un impact réel sur notre production d’émissions, cette technologie devra pouvoir aller au-delà des idées et des projets pilotes et être mise en œuvre à plus grande échelle, indique le rapport.

Mais cela nécessitera une refonte du nombre de nos industries qui fonctionnent – ​​un processus qui nécessitera beaucoup de logistique qui n’est pas correctement pris en compte en ce moment, a déclaré Hamberg.

“Il y a tout un écosystème commercial qui doit être construit pour le déploiement réussi de ces technologies propres à grande échelle”, a-t-elle déclaré.

“Tant que nous ne penserons pas à l’ensemble de l’écosystème commercial qui doit être mis en place, nous n’allons tout simplement pas faire les progrès dont nous avons besoin à temps pour 2030 ou 2050.”

Hamberg a déclaré qu’il faudrait environ 12 à 15 ans pour commercialiser pleinement certaines des technologies propres qui viennent d’arriver sur le marché, ce qui rend plus crucial l’accélération de ce processus maintenant.

“2030, c’est dans sept ans”, a-t-elle déclaré. « C’est la technologie disponible sur le marché aujourd’hui qui nous permettra d’atteindre cet objectif de réduction des émissions de 40 à 45 %.

L’objectif de 2030 signifierait de passer des 730 mégatonnes d’émissions de 2019 à 443 mégatonnes d’ici 2030.

Le rapport note que l’industrie des technologies propres a la capacité de fournir de nouveaux emplois, une croissance future, une décarbonisation et un environnement plus sain, ce qui en fait un domaine d’investissement économiquement et écologiquement sain.

Mais il dit que le Canada manque de plans clés nécessaires pour mettre cela en place, comme investir dans des programmes de formation pour aider les experts de l’industrie à connaître les nouvelles technologies telles qu’elles sont disponibles.

“Il y a une composante importante de compétences et de talents à cela”, a déclaré Hamberg. “Tout, de l’entretien et de la fabrication des véhicules électriques à la construction de bornes de recharge en passant par le talent exécutif qui sera nécessaire pour la commercialisation et l’échelle industrielle.”

Les Tables de stratégies économiques du Canada ont établi un objectif pour que les technologies propres soient l’une des cinq principales exportations du Canada d’ici 2025, augmentant leur valeur à 20 milliards de dollars. Cependant, les exportations de 2020 n’étaient que d’environ 7,1 milliards de dollars, ce qui signifie qu’un taux de croissance annuel de plus de 30 % serait nécessaire pour atteindre 20 milliards de dollars d’ici 2025, note le rapport Deloitte.

Les technologies propres au Canada, indique le rapport, comprennent environ 1 100 entreprises et représentent plus de 210 000 emplois et environ 3,1 % du PIB du Canada.

COMMENT LA TECHNOLOGIE PROPRE EST ÉVALUÉE

La définition des technologies propres s’est élargie ces dernières années pour inclure non seulement les produits et services qui offrent des avantages environnementaux, mais aussi les outils et les technologies qui permettent de réduire les gaz à effet de serre et conduisent « à des économies plus circulaires grâce au recyclage, à la régénération et à la réutilisation des ressources et des matériaux ». “, a déclaré Hamberg.

“Ce sont vraiment toutes ces technologies, produits, services qui vont vraiment contribuer à des communautés plus durables, résilientes et plus saines dans une économie nette zéro.”

La mesure de la commercialisation est si cette technologie a non seulement fait ses preuves grâce à son utilisation, mais peut également être immédiatement commandée et produite.

Le rapport a établi un cadre pour évaluer l’état de préparation commerciale de technologies propres spécifiques dans quatre domaines clés différents :

La préparation technique, c’est-à-dire comment une certaine technologie propre se comporte en termes de réduction des émissions et si elle est prête à être appliquée à grande échelle ;

L’état de préparation du marché, c’est-à-dire si une structure de soutien est en place pour que la technologie soit déployée et correctement utilisée ;

L’état de préparation aux politiques, c’est-à-dire s’il existe des politiques en place pour faciliter l’adoption d’une nouvelle technologie à grande échelle dans une industrie ;

Préparation organisationnelle, c’est-à-dire si les entreprises ont mis en place des systèmes internes pour commercialiser leur technologie.

Dans ce cadre, la technologie propre d’une entreprise est notée et reçoit une note de un à cinq dans ces quatre domaines. Par exemple, une technologie propre évaluée comme étant à cinq en matière de préparation technologique se serait avérée être une technologie à faibles émissions disponible « dans un environnement commercial hautement concurrentiel », mais si elle avait été évaluée comme une sur l’échelle de préparation organisationnelle , cela signifierait que la technologie a été développée sans “lien avec les besoins de l’industrie ou des partenaires”.

L’idée est de faire avancer les choses en examinant les cadres nécessaires pour faire décoller les technologies propres au Canada, a déclaré Hamberg.

“(Il examine) ce qui doit être en place du point de vue du marché, du point de vue de la viabilité technique, quel type de cadres politiques et réglementaires doivent être en place, puis la capacité de l’entreprise elle-même à se déployer à l’échelle commerciale, ” dit-elle.

“Le développement de la création de marché (est) aussi important que le développement technologique.”

Le rapport a également examiné les défis et les solutions potentielles dans les sept secteurs économiques qui composent les émissions de gaz à effet de serre du Canada.

Par exemple, certains des défis auxquels fait face le passage aux technologies propres dans le secteur pétrolier et gazier, qui représente la plus grande partie des émissions du Canada à 26 %, sont les goulots d’étranglement des infrastructures et l’industrie qui ne veut peut-être pas risquer la perte de production qui proviendrait des temps d’arrêt de la technologie alors que l’industrie se tourne vers les technologies propres.

Le transport représente 25 % des émissions du Canada, mais un défi que le rapport souligne face à la transformation de ce secteur vers les technologies propres est que les éléments de la chaîne de valeur — les aspects nécessaires d’un produit ou d’un service, des matériaux jusqu’à la livraison d’un produit sur le marché — nécessaires pour soutenir les véhicules à zéro émission “ne mûrissent pas au rythme”.

L’un des facteurs susceptibles d’accélérer la transition vers une technologie propre dans les bâtiments, le troisième plus grand producteur d’émissions au Canada avec 12 %, est que nous avons actuellement la capacité de décarboniser les bâtiments sans augmenter les coûts énergétiques des ménages, note le rapport. Cependant, les rénovations et les améliorations des bâtiments existants peuvent être d’un coût prohibitif.

Hamberg a noté que le Canada a pris des mesures pour investir dans les technologies propres, mais a déclaré que davantage pourrait être fait pour mettre en œuvre la technologie canadienne ici au pays.

Elle a ajouté que de nombreuses entreprises canadiennes font des progrès dans le développement de technologies propres, mais que ces technologies tardent souvent à être adoptées au Canada.

L’année dernière, la liste 2022 Global Cleantech 100, qui met en lumière les entreprises de technologies propres considérées comme ayant le plus d’importance sur le marché, comprenait 13 entreprises canadiennes.

“Nous avons absolument la technologie la meilleure de sa catégorie, la meilleure au monde, et elle est exportée dans le monde entier”, a déclaré Hamberg. « Et alors la question est, pourquoi pas au Canada ? C’est une question qui concerne le secteur privé, autour du soutien au déploiement plutôt qu’au simple développement. Comment pouvons-nous alors nous assurer que notre secteur privé est peut-être le premier ou même le deuxième à adopter une technologie propre commerciale fabriquée au Canada?

Ce rapport de Deloitte incitera, espérons-le, les entreprises et les gouvernements à commencer à réfléchir davantage à la manière de développer les technologies propres au Canada, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle espère que les tables régionales de l’énergie et des ressources du gouvernement fédéral en tiendront compte lors du tri des priorités en matière de décarbonisation et développement économique associé à la réduction des émissions.

Nous pouvons commencer à utiliser davantage de technologies propres dès maintenant, a-t-elle déclaré.

“J’ai certainement bon espoir et je suis très optimiste que le secteur public – qu’il soit fédéral ou provincial – continue de regarder le côté demande de l’équation, ainsi que le côté offre, et… reconnaissant qu’il y a eu des investissements importants dans enseignement propre au cours des 20 dernières années, cette technologie est maintenant prête à être déployée commercialement aujourd’hui.