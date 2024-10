Le Canada a besoin de meilleurs contrôles de sécurité pour les étudiants internationaux, disent les critiques

Les étudiants internationaux ne sont pas tenus d’obtenir un certificat de police délivré par les forces de l’ordre de leur pays d’origine avant de venir au Canada – ce qui, selon les critiques, doit changer.

Les personnes demandant la résidence permanente, la citoyenneté ou Expérience internationale Canada (communément appelé visa vacances-travail) sont tenus de produire de tels certificats de policequi avertissent rapidement les autorités canadiennes des éventuels antécédents criminels d’un demandeur dans son pays d’origine.

Mais les agents des visas canadiens n’ont pas nécessairement accès aux documents rédigés par la police lorsqu’ils décident d’admettre ou non un étudiant international.

Un porte-parole d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a déclaré à CBC News que tous les responsables examinent « les demandes provenant du monde entier pour déterminer leur interdiction de territoire afin de maintenir la sécurité des Canadiens ».

Les agents de l’immigration travaillent avec des partenaires chargés de l’application de la loi, comme la GRC, pour « effectuer un contrôle de sécurité complet afin d’aider à identifier ceux qui pourraient constituer une menace pour les Canadiens », a déclaré le porte-parole.

Ce processus de sélection « peut » impliquer une vérification des antécédents criminels ou exiger que les étudiants soumettent des données biométriques telles que des empreintes digitales et des photos, a ajouté le porte-parole.

Une pancarte faisant la promotion des visas étudiants à Surrey, en Colombie-Britannique, le lundi 29 janvier 2024. (Ben Nelms/CBC)

Cela ne suffit pas, a déclaré le sénateur Percy Downe, ancien chef de cabinet de l’ancien premier ministre libéral Jean Chrétien.

Il milite en faveur de contrôles de sécurité plus stricts depuis qu’un étudiant international travaillant dans un magasin de fournitures de bureau à Charlottetown a agressé sexuellement une femme du coin.

Downe soutient que tous les étudiants internationaux devraient être tenus de fournir un certificat de police afin que le Canada puisse éviter d’admettre par inadvertance une personne ayant un passé criminel.

Les autorités ne devraient pas simplement demander des certificats de police au cas par cas, a-t-il déclaré, car cela pourrait permettre à de mauvais acteurs de passer entre les mailles du filet, surtout lorsque l’IRCC a affaire à un si grand nombre d’étudiants potentiels. .

« Nous devons nous assurer que tous ceux qui arrivent, peu importe d’où ils viennent dans le monde, sont soumis à une sorte de contrôle de sécurité. Nous n’avons pas besoin d’importer davantage de criminels. Nous en avons assez de nous-mêmes », a-t-il ajouté. » Downe a déclaré à CBC News.

« Nous devons nous assurer que les gens qui viennent sont en sécurité non seulement pour les Canadiens ici, mais aussi pour les autres étudiants internationaux – ils veulent également un environnement sûr. »

Université McGill le vendredi 13 octobre 2023 à Montréal. (Ryan Remiorz/Presse canadienne)

Le nombre d’étudiants internationaux titulaires d’un permis d’études actif au Canada est passé à 1 040 985 en 2023, soit une augmentation de 195 % par rapport aux 352 305 qui étaient ici en 2015, lorsque le gouvernement libéral a été élu pour la première fois, selon IRCC. données.

Alors que le gouvernement a annoncé l’automne dernier qu’il resserrerait les règles d’admissibilité pour les étudiants internationaux, les chiffres déposés au Parlement montrent que le nombre de personnes titulaires d’un permis d’études ici a en fait augmenté pour atteindre 1 073 435 au 31 mai.

Le gouvernement fédéral a depuis déclaré qu’il mettre des limites au programme mais IRCC prévoit toujours de délivrer environ 485 000 nouveaux permis d’études pour cette année universitaire et 437 000 pour la suivante.

Les étudiants internationaux sont un moteur économique majeur, fournissant des centaines de millions de dollars en frais de scolarité aux universités et collèges du pays. La récente décision d’Ottawa de limiter le nombre d’étudiants internationaux s’est heurtée à de nombreuses résistances de la part des établissements qui dépendent de ces nouveaux arrivants.

La croissance explosive du nombre d’étudiants internationaux a aidé soutenir les collèges et universités confrontés à un déclin des inscriptions au pays et des réductions spectaculaires du financement provincial.

REGARDER : Les universités et collèges affirment que les réductions des étudiants étrangers pourraient nuire à la réputation du Canada Les universités et les collèges affirment que les réductions des étudiants étrangers pourraient nuire à la réputation du Canada Certains collèges et universités canadiens se disent inquiets que les réductions du gouvernement libéral dans les permis d’étudiants internationaux nuisent à leurs budgets de fonctionnement et nuisent à la réputation du Canada en tant que leader mondial en éducation.

Des chercheurs de l’Université McGill ont déclaré qu’il y avait aucune preuve solide pour suggérer que l’immigration entraîne une augmentation des taux de criminalité. Les étudiants internationaux ne sont pas classés par le gouvernement fédéral comme des « immigrants », bien que nombre d’entre eux demandent la résidence permanente après leurs études.

Statistique Canada, qui maintient une base de données sur les crimes déclarés par la police, ne « collecte aucune donnée relative à la citoyenneté » des criminels présumés, a déclaré un porte-parole de l’agence à CBC News.

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) dispose de données sur le nombre de ressortissants étrangers, y compris d’étudiants internationaux, qui ont été expulsés de ce pays en raison d’affaires criminelles.

En 2023, 511 personnes ont fait l’objet d’une mesure de renvoi (communément appelée expulsion), selon les données fournies à CBC News. De ce nombre, 390 ont été renvoyés pour ce que l’ASFC qualifie de criminalité « grave ».

Les chiffres sont déjà plus élevés cette année, avec 568 expulsions au cours des neuf premiers mois de 2024, dont 418 pour des actes criminels graves.

Ces chiffres donnent une image incomplète car certains ressortissants étrangers condamnés au pénal peuvent faire appel avec succès d’une mesure d’expulsion et rester dans le pays.

Les étudiants internationaux ont été accusés d’avoir commis des crimes graves au Canada.

Un étudiant international a été accusé du meurtre de six personnes – quatre enfants et deux adultes – dans la banlieue d’Ottawa plus tôt cette année.

À Sudbury, en Ontario, un étudiant international a plaidé coupable à un homicide involontaire l’année dernière après avoir tué un camarade de classe à la suite d’un différend lié à la marijuana.

Des sources ont déclaré à CBC News que l’un des suspects accusés d’avoir abattu Hardeep Singh Nijjar, chef du temple sikh de la Colombie-Britannique, était un étudiant international.

Le ministre de l’Immigration, Marc Miller, a déclaré que l’étranger accusé le mois dernier d’avoir planifié un attentat terroriste contre des sites juifs à New York se trouvait au Canada en tant qu’étudiant international.

Il y a deux ans, un étudiant international de l’UPEI a plaidé coupable d’avoir agressé sexuellement un client d’un magasin Staples de Charlottetown.

Des étudiants internationaux ont également été arrêtés pour voyeurisme, vandalisme et la fraude.

L’ASFC a déclaré à CBC News qu’elle enquêtait sur 285 étudiants internationaux actuels et anciens soupçonnés de fraude pour avoir utilisé de fausses lettres d’acceptation d’études postsecondaires pour « profiter du système d’immigration du Canada ».

Environ 28 personnes, dont certaines étaient impliquées dans le crime organisé, ont été expulsées ou ont quitté le pays volontairement alors que l’ASFC continue d’enquêter sur la fraude, a indiqué l’agence.

Le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Marc Miller, prend la parole lors d’une conférence de presse, le mercredi 18 septembre 2024 à Ottawa. Les experts soulèvent des questions sur la nécessité du plafonnement proposé par le gouvernement fédéral pour les étudiants internationaux diplômés et suggèrent que cela pourrait inciter certains des meilleurs talents à chercher ailleurs. (Adrian Wyld/Presse Canadienne)

Le député conservateur de l’Alberta, Tom Kmiec, est le porte-parole du parti en matière d’immigration.

Il a déclaré que les libéraux ont torpillé le consensus canadien de longue date selon lequel accueillir davantage de nouveaux arrivants est une bonne chose.

« La préoccupation que j’entends le plus, et c’est une préoccupation que je partage moi-même en tant qu’immigrant, est que les libéraux ont miné la confiance du public dans le système », a-t-il déclaré à CBC News.

« Nous devons nous assurer que nous savons qui sont ces personnes lorsqu’elles entrent dans le pays et que personne n’est victime d’une fraude. Une vérification des antécédents de la police – cela devrait faire partie de la base. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement voudrait Cela n’est pas une étape obligatoire. C’est du bon sens.

« Franchement, c’est un privilège de venir au Canada. Nous avons un pays incroyable. Au minimum, nous devrions demander à ces étudiants une vérification de casier judiciaire. C’est ce à quoi s’attendent les Canadiens. »

Kmiec a déclaré que ce ne serait pas une exigence lourde car le processus de demande de permis d’études est entièrement numérique.

« Il s’agit simplement de télécharger un autre document PDF. Des informations supplémentaires ne sont jamais une mauvaise chose, surtout lorsque vous protégez les Canadiens et les résidents qui sont déjà ici contre des personnes qui pourraient avoir une arrière-pensée », a-t-il déclaré.

Étudiants sur le campus de l’Université Canada West à Vancouver, en Colombie-Britannique, le jeudi 23 mai 2024. (Ben Nelms/CBC)

Dale McCartney est professeur adjoint à l’Université de Fraser Valley et étudie le programme des étudiants internationaux.

Il a déclaré qu’il était raisonnable de s’inquiéter de la criminalité, mais il se demande si le gouvernement peut faire grand-chose à ce sujet grâce aux certificats de police.

« En pratique, je ne sais pas si nous pouvons éliminer la criminalité. Si des gens viennent au Canada pour éventuellement assassiner des gens, ces gens ne vont-ils pas mentir ? Ne vont-ils pas fabriquer les documents dont ils ont besoin ? qu’il s’agit d’un processus relativement simple ? Je doute que cela soit très efficace », a-t-il déclaré dans une interview.

C’est l’argument que Miller lui-même a avancé devant un comité des Communes le mois dernier.

«Nous comptons sur nos partenaires en matière de sécurité pour nous conseiller sur le profil de risque à adopter à l’égard de ces individus», a déclaré le ministre aux députés.

« Des questions se posent quant à la validité et à la fiabilité de ces certificats. »

McCartney a déclaré qu’il existe également un risque que ces contrôles de sécurité soient appliqués de manière inégale et soient corrompus par le racisme et l’islamophobie anti-Noirs et anti-Asie du Sud.

Il a également déclaré que les étudiants internationaux sont confrontés à « une énorme crise d’exploitation » parce qu’ils ont tendance à ne pas connaître le Canada. Il a déclaré que les actes d’abus, d’agressions et de mauvais traitements visant les étudiants internationaux sont « endémiques. C’est incroyablement destructeur et c’est très difficile à localiser ».

McCartney a appelé à de meilleurs programmes de soutien à l’établissement pour les étudiants en visite, comme ceux proposés à certains demandeurs d’asile et réfugiés.

« De nombreux étudiants internationaux ne savent pas comment se protéger parce qu’ils ne possèdent pas les connaissances locales que de nombreux Canadiens tiennent pour acquises », a-t-il déclaré. « Les universités et les collèges ne sont pas du tout préparés à cela. »

Il existe de nombreuses preuves démontrant que les étudiants internationaux sont victimes de crimes, notamment d’abus de la part de fraudeurs, de maîtres chanteurs et de propriétaires criminellement négligents.

Certains étudiants ont été ciblés par la prostitution et ont été agressé sexuellement.

Des gens se rassemblent devant le bureau de la vice-première ministre Chrystia Freeland à Toronto pour un rassemblement dirigé par des étudiants internationaux actuels et anciens appelant à des changements aux règles d’immigration le samedi 12 septembre 2020. (Tijana Martin/Presse Canadienne)

Il y a eu une recrudescence des crimes haineux à certains endroits, notamment dans la région de Waterloo, en Ontario, ce que les responsables attribuent à l’augmentation du nombre d’étudiants internationaux.

Le gouvernement indien tire également la sonnette d’alarme quant au nombre de ses citoyens qui meurent au Canada.

Plus de 170 d’entre eux sont morts ici au cours des cinq dernières années, selon le ministère indien des Affaires étrangères – un chiffre plus élevé que celui rapporté aux États-Unis et près du triple du nombre d’étudiants indiens décédés en Australie et au Royaume-Uni au cours de la même période. .