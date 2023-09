Le Canada a besoin de 3,5 millions de logements supplémentaires construits d’ici 2030, selon la SCHL

Le Canada a encore besoin de 3,5 millions de logements supplémentaires d’ici 2030, en plus de ce qu’il est en passe de construire d’ici là, selon un nouveau rapport.

Mais un économiste de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), qui a rédigé le rapport, affirme que cet objectif pourrait même ne pas être réalisable.

La SCHL a fourni mercredi une mise à jour d’un autre rapport qu’elle a publié en juin 2022 sur la pénurie de logements et l’abordabilité.

La SCHL estime toujours que le pays aurait besoin d’environ 3,5 millions de logements supplémentaires pour atteindre les niveaux d’abordabilité de 2004, soit la part du revenu après impôt dont un ménage ayant un revenu moyen aurait besoin pour acheter une maison moyenne.

« Nous devons construire beaucoup de choses », a déclaré mercredi l’économiste en chef adjoint de la SCHL, Aled ab Iorwerth, au Vassy Kapelos Show.

Même si cet « écart d’offre de logements » reste relativement inchangé, la SCHL écrit que l’ampleur de l’écart a changé d’une province à l’autre, l’Ontario s’attendant à une croissance plus faible des revenus des ménages et, par conséquent, à une demande réduite de logements. Le contraire est attendu au Québec et en Alberta.

Iorwerth a déclaré que le débat n’est plus tant de savoir si nous augmentons l’offre, mais comment y parvenir rapidement.

Mais lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que construire 3,5 millions de logements supplémentaires d’ici 2030 était possible, Iorwerth a répondu : « Non, mais c’est la bonne question à poser ».

« L’abordabilité du logement est un problème évident pour tous les Canadiens, mais il faudra beaucoup de temps, beaucoup d’efforts, beaucoup d’innovation politique, beaucoup d’innovation de la part du secteur des affaires pour y remédier », a-t-il déclaré.

« Le problème ne va pas disparaître. Il faudra du temps pour y répondre, mais je pense que c’est clairement désormais une priorité pour tous les Canadiens. »

Apparaissant mercredi à l’émission Power Play de CTV, le ministre du Logement, Sean Fraser, a également répondu au rapport de la SCHL sur le déficit d’offre de 3,5 millions d’unités.

« Écoutez, c’est mon objectif », a-t-il déclaré. « Je dois dire que certaines des mesures sur lesquelles nous travaillons actuellement devront être peaufinées davantage pour comprendre l’impact précis qu’elles auront. Mais je n’ai aucunement intérêt à ne pas résoudre la crise nationale du logement au Canada. et restaurer un niveau d’accessibilité permettant aux gens ordinaires de trouver un logement qu’ils peuvent réellement se permettre.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que construire 3,5 millions d’unités supplémentaires était même possible, Fraser a répondu : « Je ne crois pas que ce soit impossible, je crois que ce sera difficile. »

Même si l’immigration au Canada est actuellement plus élevée que prévu, la SCHL affirme que le nombre de ménages requis pour atteindre l’abordabilité ne sera pas beaucoup plus élevé en 2030 que prévu par ses prévisions précédentes.

Iorwerth a déclaré que de nombreux facteurs stimulent la demande de logements, notamment l’immigration, mais aussi la hausse des revenus et la baisse des taux d’intérêt.

« Le défi auquel nous sommes confrontés est que l’approvisionnement… ne répond pas depuis de nombreuses années », a-t-il déclaré.

« Donc, quelle que soit la raison pour laquelle la demande augmente, nous avons besoin d’une réponse de l’offre à la fois pour accueillir les nouveaux immigrants, mais aussi pour améliorer l’abordabilité du logement pour les Canadiens ou les personnes qui sont déjà ici, car nous commençons à avoir une situation avec beaucoup des risques. »

Mercredi, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé un accord de 74 millions de dollars avec London, en Ontario, pour accélérer la construction de plus de 2 000 logements au cours des trois prochaines années dans le cadre du Fonds fédéral d’accélération du logement, et des milliers d’autres sont prévus dans les années suivantes.

Le gouvernement fédéral affirme que cela comprendra des développements à haute densité, ainsi que des duplex, des triplex et des petits immeubles à appartements.

Le Fonds d’accélération du logement, doté de 4 milliards de dollars, vise à créer 100 000 nouveaux logements en encourageant les municipalités à mettre à jour leurs systèmes de zonage et de permis afin d’accélérer la construction résidentielle.

Concernant le dernier rapport de la SCHL, Trudeau a déclaré : « Nous sommes actuellement confrontés à une pénurie de logements et c’est pourquoi les prix des maisons sont devenus beaucoup trop élevés… Le logement dans les grandes villes du monde est déjà devenu hors de portée pour beaucoup. … Des endroits comme New York, Paris, Londres, San Francisco, mais nous n’allons pas suivre ces exemples.



