Le Canada a battu le Japon 2-1 lors du dernier match de préparation de la Coupe du monde

Un penalty de dernière minute marqué par Lucas Cavallini a aidé le Canada à gagner 2-1 contre le Japon lors de son dernier match de préparation à la Coupe du monde au stade Al-Maktoum de Dubaï, aux Émirats arabes unis.

L’entraîneur-chef John Herdman a opté pour quelques changements dans la formation de départ après leur match nul terne avec Bahreïn vendredi dernier, donnant à plus de joueurs une chance d’impressionner.

Il est resté prudent avec le milieu de terrain Stephen Eustáquio qui s’est assis sur le banc.

Le dernier test du Canada avant le début de sa campagne de Coupe du monde n’a pas bien commencé. Ils se sont fait surprendre dans les 10 premières minutes alors que le Japon, classé 24e mondial et qui jouera également au Qatar, a pris les devants.

Un dégagement fragile du gardien de but Milan Borjan a permis au Japon de frapper en contre-attaque et l’ailier Yuki Soma a récupéré le ballon pour 1-0.

Au fur et à mesure que le match avançait, les Canadiens ont grandi dans le match et ont dégagé plus de confiance, ce qui a finalement mené à l’égalisation.

Junior Hoillet a envoyé un corner dans la surface où il a trouvé Atiba Hutchinson et le capitaine a fait basculer le ballon vers Steven Vitória qui a fait 1-1.

En sortant en deuxième demie, le Canada a effectué plusieurs remplacements en voyant Jonathan Osorio, Joel Waterman, Cavallini et d’autres entrer dans le match.

La confiance de l’équipe a continué d’augmenter alors qu’elle poussait pour un vainqueur tardif alors que le Japon était obligé de s’asseoir et d’absorber les menaces offensives du Canada.

Les dernières minutes ont été de bout en bout avec des erreurs de mise au point. Le Japon a surpris la défensive canadienne en train de dormir et a frappé le poteau avant que Richie Laryea ne soit abattu dans la surface à l’autre bout.

Cavallini s’est ensuite approché du point de penalty et a retiré la Panenka pour s’assurer que le Canada remporte la victoire 2-1.