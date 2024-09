Le Canada a approuvé plusieurs vaccins contre le VRS pour prévenir les infections cet automne — voici comment les obtenir

Virus respiratoire syncytial, ou VRS n’est pas toujours une priorité pendant les mois les plus froids. Elle est souvent éclipsée par la saison de la grippe ou les vagues hivernales de COVID-19.

Mais en réalité, cette infection virale, qui provoque généralement le rhume, peut être une cause majeure de maladie grave chez les groupes vulnérables. Les personnes âgées et les nouveau-nés sont parmi les plus à risque, ce qui entraîne des cas graves de pneumonie, un nombre élevé d’hospitalisations saisonnières et On estime à 118 000 le nombre annuel de décès dans le monde .

« Le VRS est une infection très courante, mais il constitue la principale cause d’infections respiratoires et d’hospitalisations chez les nourrissons canadiens », a souligné Wasem Alsabbagh, chercheur en efficacité des médicaments et professeur associé à l’école de pharmacie de l’Université de Waterloo.

La bonne nouvelle ? Le Canada fait partie des pays qui offrent une gamme plus large de produits de protection contre les infections par le VRS cet automne et cet hiver.

Plusieurs vaccins contre le VRS pour les adultes seront déployés dans les mois à venir, ainsi que deux anticorps monoclonal des injections pour protéger les nourrissons.

Cependant, la façon d’accéder aux différents vaccins dépendra de l’endroit où vous vivez, certaines provinces couvrant certaines options et d’autres non. Voici ce que les Canadiens doivent savoir :

Quels sont les moyens de protection disponibles cette année contre le VRS ?

Les personnes âgées ont désormais accès à deux vaccins approuvés, appelés Arexvy et Abrysvo. Les directives du Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) recommandent la vaccination contre le VRS pour tous les adultes âgés de 75 ans et plus, ainsi que pour les personnes âgées de 60 ans et plus qui résident dans des maisons de retraite et d’autres établissements de soins de longue durée.

En janvier, le vaccin Abrysvo a également été approuvé pour les femmes enceintes afin de protéger les nouveau-nés grâce au transfert passif d’anticorps maternels.

Bien que les directives du CCNI suggèrent que les femmes enceintes peuvent envisager de se faire vacciner avant ou pendant la saison du VRS – qui commence généralement fin octobre ou novembre – l’organisme consultatif a souligné l’importance des options d’anticorps monoclonaux et recommande au pays d’évoluer vers « un programme universel de vaccination contre le VRS pour tous les nourrissons ».

Il existe désormais deux produits à base d’anticorps monoclonaux destinés aux nourrissons : une option récemment approuvée appelée nirsevimab et une autre plus ancienne appelée palivizumab. Les deux injections contiennent des protéines fabriquées en laboratoire qui imitent les défenses naturelles du système immunitaire.

Alors que l’ancien anticorps monoclonal était administré une fois par mois aux nourrissons à haut risque, a déclaré Alsabbagh, le nirsevimab est une injection unique qui offre une protection pendant toute la saison du VRS.

VIDÉO | Santé Canada approuve le vaccin contre le VRS pour une utilisation pendant la grossesse : Santé Canada approuve le vaccin contre le VRS pour une utilisation pendant la grossesse Santé Canada a approuvé le premier vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS) destiné à la grossesse pour protéger les nourrissons de la naissance à six mois. Le vaccin bivalent Abrysvo de Pfizer Canada est le deuxième vaccin approuvé pour les personnes âgées de plus de 60 ans.

Alors, comment puis-je accéder à ces clichés ?

C’est là que les choses deviennent un peu compliquées.

Bien qu’il existe désormais une gamme d’options approuvées au Canada, l’accès réel à ces vaccins dépendra de l’endroit où vous vivez et de votre volonté de payer, car chaque province adopte une approche différente pour cette première grande série de campagnes de vaccination contre le VRS.

« Les recommandations varient selon les provinces et les produits ne sont pas encore disponibles partout, ce qui crée une certaine confusion », explique la gynécologue-obstétricienne Dre Isabelle Boucoiran, membre du Comité des maladies infectieuses de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada.

Pour les personnes âgées, les vaccins contre le VRS ne sont pas couverts par l’État dans la plupart des provinces, ce qui signifie que de nombreuses personnes âgées qui souhaitent recevoir une dose devront payer de leur poche.

Les personnes âgées vivant dans des établissements de soins de longue durée et de soins communautaires de l’Île-du-Prince-Édouard seront probablement parmi les premiers groupes à recevoir le vaccin cet automne, avec un accès plus large par la suite, a déclaré la médecin hygiéniste en chef de la province, la Dre Heather Morrison, à CBC News plus tôt cet été.

Pendant ce temps, dans Ontario Des injections gratuites sont également fournies uniquement aux personnes âgées à haut risque, comme les résidents des établissements de soins de longue durée, les receveurs de greffes d’organes et les personnes sans abri.

Mais pour les personnes de 60 ans et plus qui ne sont pas admissibles, la province indique que ces personnes « peuvent toujours acheter le vaccin avec une ordonnance de leur médecin de famille ou d’un autre fournisseur de soins primaires », les assureurs couvrant parfois tout ou partie du coût.

VIDÉO | Le Québec déploie des vaccins contre le VRS pour les nourrissons : Le Québec offrira des vaccins contre le VRS gratuits aux nourrissons. Voici ce que vous devez savoir Selon la Dre Caroline Quach-Thanh, microbiologiste et infectiologue pédiatrique, ce nouveau médicament devrait entraîner une diminution marquée des visites aux urgences et des hospitalisations.

L’Ontario et le Québec sont également les deux seules provinces à déployer actuellement des programmes de vaccination d’automne pour les nouveau-nés, qui fourniront à tous les nourrissons le nouveau vaccin à base d’anticorps monoclonaux – gratuitement – ​​d’ici début novembre.

« Je suis optimiste quant au fait que l’année prochaine et dans les années à venir, nous verrons les autres provinces commencer à déployer ces programmes également », a déclaré Tiffany Fitzpatrick, scientifique à Santé publique Ontario et professeure adjointe à l’École de santé publique Dalla Lana de l’Université de Toronto.

Pour les femmes enceintes qui préfèrent se faire vacciner contre le VRS au cours du troisième trimestre avant l’accouchement, plutôt que d’attendre une injection d’anticorps monoclonal pour leur nouveau-né, les experts affirment que beaucoup devraient s’attendre à payer de leur poche.

Dans la plupart des provinces et des territoires, il n’y aura aucun programme gratuit de vaccination des nourrissons contre le VRS cette saison, que ce soit pour les vaccins administrés pendant la grossesse ou directement aux nouveau-nés, a fait remarquer M. Boucoiran.

En ce qui concerne les coûts, le Liste des prix canadiens pour le nouveau vaccin à base d’anticorps monoclonal nirsevimab et le vaccin approuvé pour les personnes âgées et les femmes enceintes, Abrysvo, sont 952 $ et 230 $ par dose respectivement.

Si vous n’êtes pas sûr de ce qui vous est offert ou de ce que vous devrez payer, les experts suggèrent de parler à votre médecin de famille, à un pharmacien ou à un autre fournisseur de soins primaires pour voir quelles options existent dans votre région.

Les coups en valent-ils la peine ?

« Ces nouveaux produits que nous lançons cette année vont vraiment être révolutionnaires pour prévenir ce virus respiratoire assez lourd et, je pense, sous-estimé, en particulier pour les petits enfants et les personnes âgées », a déclaré Fitzpatrick.

Un nombre croissant de données le confirment, montrant que ces vaccins et injections d’anticorps sont tous très efficaces.

Selon les responsables fédéraux de la santé, Arexvy et Abrysvo semblent tous deux entraîner des réductions similaires des hospitalisations associées au VRS chez les adultes de 60 ans et plus.

En un essai clinique publié l’année dernière Arexvy a démontré une efficacité de plus de 80 % dans la prévention des maladies des voies respiratoires inférieures causées par le VRS, tandis qu’une analyse de la Federal Drug Administration américaine a révélé qu’il avait un niveau d’efficacité de 94 % pour la prévention des maladies graves.

Administré aux femmes enceintes dans les semaines précédant l’accouchement, le vaccin entraîne une réduction de près de 60 % des hospitalisations associées au VRS chez les nourrissons et réduit de moitié les infections des voies respiratoires à VRS nécessitant une assistance médicale. prend note du Guide canadien d’immunisation .

Études montrer aussi Le nirsevimab, la toute dernière option d’anticorps monoclonal, est à la fois sûr et efficace pour prévenir les infections graves par le VRS chez les nouveau-nés, et protège les bébés encore mieux que le vaccin administré pendant la grossesse.

Selon les chiffres fédéraux, il a été démontré que le vaccin réduisait les admissions à l’hôpital liées au VRS de plus de 80 % et qu’il était associé à une réduction de 80 % des infections des voies respiratoires à VRS nécessitant une assistance médicale chez les nourrissons en bonne santé.