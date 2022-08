Le Canada a accepté de « décharger à jamais » les entités catholiques de la collecte de 25 millions de dollars pour les survivants des pensionnats

Comment la visite du pape au Canada s’est déroulée en 11 minutes

Le pape François a récemment terminé un “pèlerinage de pénitence” de six jours en Alberta, au Québec et au Nunavut. Les communautés des Premières Nations, métisses et inuites ont réfléchi à ses excuses et à sa visite avec espoir, déception et appels à l’action.