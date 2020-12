Le vaccin contre le coronavirus développé par Pfizer-BioNTech a été approuvé au Canada, le deuxième pays à le faire après le Royaume-Uni, où les premiers membres du public ont été vaccinés mardi par le vaccin.

Santé Canada, l’organisme de réglementation des médicaments du pays, a annoncé l’approbation des Canadiens âgés de 16 ans et plus dans un communiqué mercredi.

« La disponibilité d’un vaccin sûr et efficace réduira la propagation et la gravité de la maladie Covid-19 et réduira ses conséquences sociales et économiques », dit la déclaration dans sa justification de l’approbation.

Il a ajouté que les données d’accompagnement du vaccin étayent sa sécurité et a déclaré que son efficacité était d’environ 95%, alors qu’aucun problème de sécurité n’avait été soulevé.

L’approbation du Canada intervient alors que l’organisme de réglementation américain, la Food and Drug Administration (FDA), a fait part mercredi de ses préoccupations concernant le jab Pfizer, qui a commencé à être déployé à travers le Royaume-Uni mardi dans une première mondiale.

La FDA a déclaré que quatre volontaires dans les essais de phase trois pour le vaccin avaient souffert de paralysie faciale, bien qu’elle ait ajouté qu’il n’y avait aucune preuve établissant un lien entre la prise du vaccin et l’état de santé, qui ressemble à un accident vasculaire cérébral.

Mercredi, le régulateur britannique, la Medicines & Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA), a également émis un avertissement concernant le vaccin, disant aux personnes ayant des antécédents d’allergies « importantes » de ne pas le prendre après que deux médecins qui l’ont administré aient subi des réactions graves.

Les premiers Canadiens pourraient recevoir le vaccin dès la semaine prochaine, les premiers en ligne pour le vaccin, dont quelque 4000 classés comme « risque élevé » en Colombie-Britannique et 124 500 agents de santé clés à travers le pays.

