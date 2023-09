Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour recevoir votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Le campus de l’Université de Caroline du Nord a été placé en confinement suite à la présence d’une « personne armée et dangereuse » deux semaines seulement après qu’un membre du corps professoral y ait été mortellement abattu.

Une alerte sur le campus a été envoyée à 12 h 54 HE, demandant aux étudiants et au personnel de « rentrer à l’intérieur maintenant » et d’« éviter les fenêtres » en raison de la menace posée « sur ou à proximité du campus ».

La police est à la recherche d’un suspect impliqué dans un incident à Alpine Bagel au syndicat étudiant de l’UNC après qu’une personne a été vue avec une arme à feu, selon WRAL. Des sources ont indiqué à la chaîne de télévision qu’aucun coup de feu n’avait été tiré.

Une vidéo de la scène montrait des véhicules des forces de l’ordre garés près du syndicat étudiant, près de l’intersection de Stadium Drive et de South Road, et le son des sirènes se déclenchant à travers le campus a été publié sur X, la plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter.

À 13h30, l’université a émis une alerte mise à jour indiquant : « Rapports faisant état d’une personne armée et dangereuse sur/à proximité du campus. Continuez à vous abriter sur place.

Le mois dernier, Zijie Yan, professeur agrégé au Département des sciences physiques appliquées, a été abattu sur le campus de Chapel Hill.

Tailei Qi, un étudiant diplômé de 34 ans de l’université, a été accusé de meurtre au premier degré et de possession d’une arme à feu sur un établissement scolaire.

Alerte Caroline – UNC à Chapel Hill Caroline du Nord : Jagur Williams, étudiant à l’UNC-Chapel Hill, a partagé ces photos d’étudiants se barricadant dans une salle de conférence mercredi après-midi. La police de l’UNC a émis une alerte et sonné l’alarme sur le campus concernant une personne armée et dangereuse. pic.twitter.com/SJef01GnBa – LWNC (@LwncNews) 13 septembre 2023

La police du campus a demandé à toute personne constatant une activité suspecte d’appeler le 911.

Lorsque la menace sera passée, les responsables de l’école déclarent que les sirènes retentiront à nouveau avec un ton différent pour annoncer avec le message vocal : « Tout est clair. Reprenez vos activités normales.

Le dernier confinement intervient à peine 24 heures après que les étudiants de l’UNC ont protesté contre les lois de l’État sur les armes à feu à la State House, à proximité de Raleigh, scandant « Votez pour eux » en direction des politiciens présents.

Les étudiants de l’UNC, protestant contre les lois sur les armes à feu en Caroline du Nord suite à une fusillade sur le campus, ont scandé « Votez pour eux » à la State House tout à l’heure. Le président de la Chambre, Tim Moore (diplômé de l’UNC, en cravate Tar Heels aujourd’hui) a plaisanté alors que la police escortait les étudiants en disant qu’ils devaient secrètement être des étudiants de Duke. #ncpol pic.twitter.com/LxVj1a73kH – Will Doran (@will_doran) 12 septembre 2023

Les écoles de Chapel Hill-Carrboro City ont envoyé un message aux parents indiquant qu’ils étaient entrés dans un verrouillage en « mode sécurisé » et que les cours se poursuivaient.