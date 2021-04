Apple a annoncé son intention d’engager 430 milliards de dollars aux États-Unis au cours des cinq prochaines années, dont un campus de 1 milliard de dollars en Caroline du Nord qui devrait créer 3 000 emplois.

Dans un communiqué publié lundi, Apple a déclaré que le nouveau campus dans la zone du triangle de la recherche de l’État créera de nouveaux emplois dans l’apprentissage automatique, l’intelligence artificielle, le génie logiciel et d’autres domaines de pointe.

Apple a déclaré qu’il créerait également un fonds de 100 millions de dollars pour les écoles et les initiatives communautaires dans la région de Raleigh-Durham, et investirait plus de 110 millions de dollars dans les dépenses d’infrastructure.

L’entreprise a déclaré qu’elle était sur la bonne voie pour atteindre son objectif de 2018 de créer 20000 emplois aux États-Unis d’ici 2023, et avec cette nouvelle ligne d’investissements, elle vise à créer 20000 emplois supplémentaires dans tout le pays au cours des cinq prochaines années.

« En ce moment de reprise et de reconstruction, Apple double son engagement envers l’innovation et la fabrication aux États-Unis avec un investissement générationnel atteignant les communautés des 50 États », a déclaré le PDG d’Apple, Tim Cook, dans un communiqué.

Les investissements comprennent l’expansion des équipes dans plusieurs États, dont la Californie, le Colorado et le Massachusetts, ainsi que le début de la construction d’un campus d’un milliard de dollars à Austin, au Texas.

