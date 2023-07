Le camping sauvage est à nouveau autorisé à Dartmoor après le succès de l’appel du tribunal

Le camping sauvage est à nouveau autorisé à Dartmoor après que le parc national a remporté un appel réussi contre une décision dans une affaire intentée par un riche propriétaire foncier.

Le camping était censé être autorisé en vertu de la Loi sur les communes de Dartmoor depuis 1985, jusqu’à ce qu’un juge en décide autrement en janvier. C’était le seul endroit en Angleterre où une telle activité était autorisée sans l’autorisation d’un propriétaire foncier.

L’affaire portait sur la question de savoir si le camping sauvage était considéré comme un loisir en plein air, ce qui a conduit à un long débat devant la cour d’appel. Les avocats agissant pour Alexander Darwall, le propriétaire foncier, ont soutenu que ce n’était pas le cas, car en camping, on ne faisait que dormir plutôt que de profiter d’une activité particulière.

Les avocats de la Dartmoor National Park Authority (DNPA) et de l’Open Spaces Society ont fait valoir que le camping en sac à dos était une tradition ancienne et un passe-temps populaire à Dartmoor, et que regarder les étoiles avant de se réveiller au son du chœur du matin était certainement un loisir en plein air.

Lundi, le comité de la cour d’appel, composé de Sir Geoffrey Vos, Lord Justice Underhill et Lord Justice Newey, a statué que le camping sauvage était considéré comme un loisir en plein air et devait donc être autorisé sur les terrains communaux.

Vos a déclaré: «À mon avis, dans sa véritable interprétation, l’article 10 (1) de la loi de 1985 sur les communes de Dartmoor confère aux membres du public le droit de se reposer ou de dormir sur les communes de Dartmoor, que ce soit de jour comme de nuit et que ce soit dans un tente ou autre.

Il a dit qu’un promeneur qui s’allongerait pour se reposer sans planter de tente serait présent à des fins de loisirs en plein air. C’était la même chose si ce promeneur s’endormait. Peu importe que le promeneur se repose ou dorme sur une bâche plastique pour éviter l’humidité, ou dans un sac de couchage pour se protéger du froid, ou sous une bâche ou dans une tente ouverte ou dans une tente fermée pour se protéger de la pluie. Le fait qu’une tente soit fermée plutôt qu’ouverte ne pouvait pas convertir le camping sauvage d’une récréation en plein air à ne pas en être une.

Underhill a déclaré que c’était « une utilisation parfaitement naturelle du langage pour décrire cela comme une récréation, et aussi comme se produisant en plein air, même si le campeur est réellement dans la tente, l’air extérieur sera dans une certaine mesure exclu ».

Darwall, gestionnaire de fonds spéculatifs et sixième plus grand propriétaire foncier de Dartmoor, a acheté le domaine Blachford de 1 619 hectares (4 000 acres) dans le sud de Dartmoor en 2013. Il propose des pousses de faisan, de la chasse au cerf et des locations de vacances sur ses terres, et a utilisé le droit légal système pour essayer d’empêcher les campeurs sauvages d’utiliser le domaine sans sa permission.

Camping près de la forêt Fernworthy sur Dartmoor. Photographie : John Ryan/Alamy

Auparavant, Sir Julian Flaux, le chancelier de la Haute Cour, avait jugé que le sens de la législation était « clair et sans ambiguïté » en ce qu’il conférait un « droit d’errer » qui n’incluait pas « un droit de camper sauvage sans autorisation ». Cependant, la cour d’appel a noté que la loi sur les communes de Dartmoor ne mentionnait pas un « droit d’errer » mais un droit à des « récréations en plein air » si l’on pénétrait dans la commune à pied ou à cheval.

Les avocats de la DNPA ont fait appel de la décision de la Haute Cour, arguant qu’elle reposait sur une définition étroite des loisirs en plein air, où seules des activités telles que la marche, l’équitation et les pique-niques étaient autorisées. Cela pourrait exclure des activités telles que l’observation des oiseaux, la peinture de paysage ou l’observation des étoiles, ont-ils fait valoir. Ils ont également déclaré que cela ne tenait pas compte de la compréhension historique de la loi, que de nombreuses personnes, y compris l’autorité du parc, comprenaient comme signifiant un droit de camper et de ne laisser aucune trace. Le tribunal lui a accordé le droit de faire appel sur cette base.

Un porte-parole de la famille Darwall a déclaré : « ‘Nous sommes déçus par ce jugement. Ce cas met en évidence les défis nombreux et croissants auxquels nous sommes confrontés en essayant de protéger l’environnement fragile de Dartmoor. Notre mission était de conserver cet endroit spécial. Il est regrettable que notre rôle de gardiens soit grandement diminué.

Kevin Bishop, directeur général de la DNPA, a déclaré: «Le jugement d’aujourd’hui est une réaffirmation du droit de camper en sac à dos à Dartmoor et garantit ce droit pour les générations actuelles et futures. Notre espoir sincère est que ce jugement signifie que nous pouvons maintenant aller de l’avant, en partenariat, en nous assurant que Dartmoor reste un endroit spécial pour le plaisir de tous.

Kate Ashbrook, secrétaire générale de l’Open Spaces Society, a déclaré : « C’est un excellent résultat. Nous sommes soulagés que les juges aient décidé à l’unanimité et de manière concluante que les loisirs en plein air incluent le camping en sac à dos sur les terrains communs. Nous aimerions voir ce droit étendu, et nous ferons campagne avec d’autres organisations pour y parvenir.

Lewis Winks, un militant de The Stars Are for Everyone, a déclaré: «Une autorisation n’est pas la même chose qu’un droit – et aujourd’hui, le tribunal a vu le sens et a rétabli le droit des gens de camper sans avoir besoin d’autorisation dans le parc national de Dartmoor. Fondamentalement, cela signifie que l’accès à une nuit sous les étoiles sur l’un des paysages les plus emblématiques du Royaume-Uni ne dépend plus des caprices des propriétaires fonciers individuels, mais appartient à des gens ordinaires. Nous espérons que cela servira maintenant de modèle pour que d’autres endroits suivent cet exemple.