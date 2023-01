Le camping Keremeos Grist Mill connaît déjà une ruée vers les réservations

Les campeurs se réjouissent, les réservations pour les sites de loisirs de la Colombie-Britannique ont rouvert, y compris au Grist Mill à Keremeos.

BC Parks a ouvert la première ronde de réservations le 3 janvier, pour 10 000 sites à travers la province, permettant pour la première fois aux gens d’avoir une fenêtre de réservation de quatre mois au lieu de seulement deux.

Le Grist Mill a déjà vu une vague de réservations pour son terrain de camping de personnes qui planifient pour l’été.

Le terrain de camping de Grist Mill jouit d’une solide réputation au sein de la communauté, remportant le titre de meilleur terrain de camping du sud de l’Okanagan pendant deux années consécutives dans le cadre des prix Best of the South Okanagan. Les prix sont décernés par les votes des lecteurs de Keremeos Review, Penticton Western News et Summerland Review.

“Ceux qui restent avec nous apprécient vraiment à quel point ils sont proches de tant d’activités que le Similkameen a à offrir, y compris tout ce que nous faisons ici, bien sûr”, a annoncé le Grist Mill sur Facebook peu de temps après l’ouverture des réservations et le début des réservations.

Le Grist Mill recommande aux personnes intéressées à venir sur son site pour camper et profiter de la vallée de Similkameen de réserver longtemps à l’avance. Les réservations pour le Grist Mill peuvent être faites à www.oldgristmill.ca/campground/reservations/.

En plus du camping, le Grist Mill a de nombreux autres événements prévus pour 2023, notamment le retour du pique-nique Teddy Bear, la journée des arts de la fibre et d’autres concerts en direct.

Le Grist Mill reviendra également à l’admission payante en 2023, ce qui gardera les portes ouvertes et les lumières allumées sur le site.

