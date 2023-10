Haut-parleur 1 : Battez le galet Flow. Il s’agit d’un camping-car à domicile électrifié et semi-autonome sur roues, et il ne ressemble à aucun autre camping-car que vous ayez jamais vu. Pebble a été fondée et a commencé son développement sur Flow en 2022 et, après être sortie de l’incubation, elle est désormais l’un des plus récents enfants du bloc des véhicules électriques. Intervenant 2 : L’idée m’est venue il y a environ trois ans, lorsque j’ai fait mon premier voyage en camping-car, comme beaucoup de gens l’ont fait pendant la pandémie. J’ai vraiment aimé l’expérience. J’aime la liberté, mais je détestais le Prada [00:00:30] et je savais qu’il devait y avoir une meilleure façon. Pebble a pour objectif de donner aux gens toute la liberté que le camping-car a à offrir, sans les tracas. Intervenant 1 : C’est le fondateur et PDG de Pebble, Binging RI Yang, qui explique son idée d’apporter facilité d’utilisation, efficacité et commodité au monde du camping-car en utilisant la technologie des véhicules électriques et de la robotique. Désormais, le cœur du flux et ce qui le rend le plus spécial se trouve quelque part derrière ce volant. C’est là que vous trouverez deux moteurs électriques qui permettent une assistance électrique lors du remorquage. Cela signifie que vous obtenez [00:01:00] plus de MPG lorsque vous remorquez avec un véhicule à essence, mais aussi une meilleure efficacité si vous tirez avec un véhicule électrique. Haut-parleur 2 : À l’heure actuelle, si vous remorquez avec un véhicule électrique, remorquer une caravane de cette taille signifie que vous Cela va solliciter beaucoup votre batterie et vous serez rapidement confronté à une anxiété liée à l’autonomie. Avec le flux de galets dû à la batterie EV, grâce aux moteurs électriques embarqués, nous avons le système d’assistance à la propulsion active à double moteur qui permet enfin à notre utilisateur de pouvoir remorquer avec un [00:01:30] EV sans vider votre batterie si rapidement et vous ne rencontrerez plus d’anxiété d’autonomie. Haut-parleur 1 : Les moteurs électriques permettront également au flux de se déplacer indépendamment de son véhicule de remorquage lorsqu’il est dételé à basse vitesse. Les propriétaires pourront contrôler la remorque à distance via une application pour smartphone pour positionner parfaitement l’engin dans un camping ou dans leur allée, et avec deux moteurs capables de déplacer ses deux roues indépendamment et dans des directions opposées, le flux de galets promet d’être puissant et précisément maniable [00:02:00] en tirant le réservoir serré, il suffit d’appuyer sur un bouton. Désormais, ces moteurs électriques sont alimentés par une batterie de 45 kilowattheures. Cela représente trois chargés soit par un freinage régénératif, soit par le branchement à n’importe quelle station de recharge pour véhicules électriques, y compris la recharge rapide en courant continu. Il y a aussi plus d’un kilowatt d’énergie solaire sur le toit. Désormais, une fois arrivé au camping, vous pouvez utiliser cette batterie pour rester hors réseau, alimentant tout ce qui se trouve dans la cabine jusqu’à une semaine, et lorsque vous rentrez chez vous, elle n’a pas besoin de rester inactive. Vous pouvez utiliser l’énergie solaire et la batterie pour alimenter votre maison ou même recharger votre véhicule électrique. [00:02:30] en utilisant le chargement bidirectionnel de la remorque, les moteurs électriques combinés à l’application et à certains capteurs intelligents peuvent également être utilisés pour activer ce que Pebble appelle son attelage magique. Voici Pebble cto step et Fum expliquant. Haut-parleur 3 : L’un des plus gros problèmes aujourd’hui lorsque vous remorquez est de savoir comment atteler la remorque. Haut-parleur 1 : Atteler la remorque au véhicule. Vous devez donc en quelque sorte aligner votre véhicule vers l’arrière, et c’est très, très difficile et tout est de la physique, donc ce n’est pas ça. C’est dur pour certaines personnes ou pour d’autres. C’est juste un problème difficile [00:03:00] à voir avec une coulée de cailloux, vous n’avez pas besoin de vous en préoccuper. Il vous suffit d’appuyer sur un bouton et nous disposons d’un logiciel robotique qui examine les environs et s’attelera automatiquement à votre véhicule. Haut-parleur 1 : Le Flow dispose également d’une fonctionnalité appelée Instant Camp Mode qui déploie des jambes stabilisatrices et verrouille les roues avec des freins de stationnement électroniques pour plus de stabilité lorsque vous êtes garé. Il déploie également les escaliers pour un accès plus facile et range le capot aérodynamique pour une meilleure vue depuis ses fenêtres électrochromes. Le flux de galets devrait commencer à être expédié dans le courant de 2024.