Tirer une lourde remorque avec un véhicule électrique peut réduisez votre portée jusqu’à la moitié. La startup californienne Pebble pense pouvoir améliorer l’efficacité du remorquage et réinventer l’expérience de remorquage avec son Pebble Flow, un camping-car avec l’âme d’un véhicule électrique qui aide à tirer son propre poids, à s’atteler et même à alimenter votre maison.

Sous sa forme élégante et aérodynamique, le Flow dispose d’une batterie de 45 kilowattheures et de deux moteurs électriques, un pour chacune de ses roues. Pebble ne répertorie pas les chiffres de puissance des moteurs, mais nous dit qu’il peut aider à propulser la remorque pendant le remorquage à vitesse sur autoroute afin de soulager une partie de la charge du véhicule hôte. Le résultat est une sensation de légèreté lorsque, par exemple, vous tirez la remorque sur une pente raide. Vous bénéficiez également d’un rendement énergétique amélioré si vous remorquez avec un véhicule à combustion et d’une autonomie améliorée lors du remorquage avec un camion ou un SUV électrique.

Regarde ça: Le camping-car électrique Pebble Flow tire son propre poids 03h50

Les moteurs électriques permettent également à Pebble Flow de se déplacer par ses propres moyens à la vitesse de marche lorsqu’il est détaché de son hôte. Les propriétaires peuvent utiliser l’application mobile de Pebble pour se connecter à la remorque et la contrôler à distance. Les deux moteurs peuvent même tourner dans des directions opposées, permettant des rotations serrées du réservoir et un positionnement précis. Les capteurs situés autour du Flow peuvent également être utilisés pour s’aligner et se connecter automatiquement à l’attelage de remorque de votre véhicule.

Les pieds de stabilisation déployables et les freins de stationnement électroniques prétendent éliminer le besoin de cales de roue – cependant, j’en apporterais probablement toujours un jeu au cas où. Pendant ce temps, le carénage avant aérodynamique du camping-car peut être relevé pour augmenter l’efficacité lors du remorquage ou abaissé lors du stationnement pour révéler les vitres électrochromes enveloppantes de la remorque, qui passent d’opaques à semi-transparentes sur simple pression d’un bouton.

La batterie de 45 kWh se recharge via un freinage par récupération pendant le remorquage ou via des panneaux solaires de plus d’un kilowatt sur le toit du camping-car. Il peut également être chargé via son port CCS en une heure environ sur une station de recharge rapide DC ou connecté à n’importe quel chargeur EV (niveau 1 ou 2) ou branchement RV pour une charge plus lente. Il y a suffisamment de capacité pour alimenter l’intérieur entièrement meublé du camping-car – avec salle de bain, cuisinière électrique, réfrigérateur, lumières et plus encore – pendant jusqu’à sept jours sans réseau.

L’assistance électrique de Flow peut améliorer l’efficacité lors du remorquage avec un véhicule à combustion ou alimenté par batterie. Galet

Là où la plupart des camping-cars et des camping-cars restent inutilisés pendant de longues périodes entre les aventures, le système d’alimentation bidirectionnel de Pebble Flow peut produire une alimentation de 240 volts via sa prise secteur NEMA 15-50 pour charger une voiture électrique ou alimenter une maison pendant une panne de courant via sa batterie et son énergie solaire. toit. Considérez-le comme un Mur d’alimentation Tesla sur roue que vous pouvez vivre à l’intérieur une partie de l’année.

Le Pebble Flow devrait prendre la route fin 2024 à partir de 109 000 $. Les précommandes ouvrent aujourd’hui avec un dépôt remboursable à pebblelife.com.