Le campement de Kelowna craint pour sa sécurité après «l’horreur» d’un accident de camion à travers une clôture contre un résident – Kelowna Capital News

Les résidents de Tent City de Kelowna disent qu’ils ne se sentent pas en sécurité dans leurs propres maisons, deux jours après qu’un homme a conduit sur une tente, blessant gravement l’homme qui dormait à l’intérieur.

“Les sons, les cris, c’était comme dans un film d’horreur”, a déclaré Mama Kajer, l’une des dirigeantes de la communauté.

Les résidents du campement de sans-abri, situé entre Ethyl Street et Richter Street, ont été réveillés par le bruit d’un moteur tournant suivi de cris, de combats et de sirènes, peu après minuit, le 25 septembre, a déclaré Mama.

Tyler Manchur a été inculpé d’un chef de conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles et d’un chef de conduite avec interdiction / suspension de permis après avoir prétendument conduit au-dessus d’une tente occupée.

Manchur aurait conduit un camion à travers une clôture vers la victime, la tente de Jeffery, rapporte son voisin, T, qui a demandé à rester anonyme. Jeffery a ensuite été rattrapé dans sa tente et traîné sur environ 60 mètres, jusqu’à ce que la tente s’emmêle dans les roues, arrêtant le camion.

Ensuite, T a dit que l’ami de Jeffery a couru vers le camion et a cassé les vitres arrière, pour forcer Manchur à sortir du véhicule.

L’ami de Jeffery a alors empêché Mandchur de fuir les lieux.

Il a fallu plus de 45 minutes à la GRC et aux services d’urgence pour extraire Jeffery de sous le camion, a déclaré Mama. Elle a dit qu’il était grièvement blessé à la suite de l’incident.

OC, un résident qui souhaite rester anonyme, a déclaré qu’il pensait que c’était intentionnel et craignait que les personnes en situation d’itinérance ne soient ciblées.

Il a expliqué qu’il venait de quitter Penticton à cause de violents groupes de “militants” et qu’il craint à nouveau pour sa sécurité.

