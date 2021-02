Le camp syrien abritant des familles de l’État islamique fait une flambée de meurtres

BEYROUTH (AP) –

Les morts s’empilent: un policier abattu avec un pistolet équipé d’un silencieux, un responsable local abattu, son fils blessé, un Irakien décapité. Au total, 20 hommes et femmes ont été tués le mois dernier dans le camp tentaculaire du nord-est de la Syrie abritant des familles du groupe État islamique.

Les meurtres dans le camp d’al-Hol – près du triple du nombre de morts les mois précédents – auraient été en grande partie perpétrés par des militants de l’EI punissant des ennemis présumés et intimidant quiconque s’éloigne de leur ligne extrémiste, affirment des responsables kurdes syriens qui dirigent le camp mais disent ils luttent pour le garder sous contrôle.

La montée de la violence a intensifié les appels lancés aux pays pour rapatrier leurs citoyens qui languissent dans le camp, qui abrite quelque 62 000 personnes. Ces rapatriements ont considérablement ralenti en raison de l’épidémie de coronavirus, selon des responsables. S’ils sont laissés là-bas, les milliers d’enfants du camp risquent d’être radicalisés, préviennent les responsables locaux et onusiens.

«Al-Hol sera l’utérus qui donnera naissance à de nouvelles générations d’extrémistes», a déclaré Abdullah Suleiman Ali, un chercheur syrien qui se concentre sur les groupes djihadistes.

Cela fait près de deux ans que la coalition dirigée par les États-Unis a capturé la dernière partie du territoire détenu par le groupe État islamique, mettant fin à leur califat autoproclamé qui couvrait une grande partie de l’Irak et de la Syrie. La guerre brutale a duré plusieurs années et a laissé les autorités kurdes alliées aux États-Unis sous le contrôle de l’est et du nord-est de la Syrie, avec une petite présence de plusieurs centaines de forces américaines toujours déployées là-bas.

Depuis lors, les militants restants de l’EI sont entrés dans la clandestinité dans la région frontalière syro-irakienne, poursuivant une insurrection. Bien que les attaques en Syrie soient moins nombreuses qu’elles ne l’étaient à la fin de 2019, les cellules dormantes de l’EI continuent de frapper les troupes du gouvernement syrien, les forces des forces démocratiques syriennes dirigées par les Kurdes et les administrateurs civils.

Al-Hol abrite les épouses, les veuves, les enfants et les autres membres de la famille des militants de l’EI – plus de 80% de ses 62 000 habitants sont des femmes et des enfants. La majorité sont des Irakiens et des Syriens, mais il comprend quelque 10 000 personnes de 57 autres pays, hébergées dans une zone distincte hautement sécurisée connue sous le nom d’Annexe. Beaucoup d’entre eux restent des partisans inconditionnels de l’EI.

Le camp a longtemps été chaotique, les militants inconditionnels de sa population imposant leur volonté aux autres et cherchant à les empêcher de coopérer avec les autorités kurdes qui le gardaient.

Les cellules de l’EI en Syrie sont en contact avec les habitants du camp et les soutiennent, a déclaré un haut responsable kurde Badran Cia Kurd. «Quiconque tente de révéler ces contacts ou arrête de traiter avec Daech est soumis à la mort», a-t-il dit, en utilisant l’acronyme arabe de Daech.

Les FDS soutenus par les États-Unis ont tweeté la semaine dernière que, soutenus par la surveillance aérienne de la coalition, ils ont arrêté un passeur de la famille de l’EI dans la région de Hadadia, près du camp.

«Il y a plusieurs raisons derrière l’augmentation de la criminalité, y compris les tentatives des membres de Daech d’imposer leur idéologie dans le camp contre des civils qui la rejettent», a déclaré Ali, le chercheur.

Sur les 20 meurtres commis à al-Hol en janvier, au moins cinq des morts étaient des résidentes du camp, selon le Rojava Information Center, un collectif d’activistes qui suit l’actualité dans les zones contrôlées par les FDS. Toutes les victimes étaient des citoyens syriens ou irakiens, y compris un membre de la police locale, et la plupart ont été tuées dans leurs tentes ou abris la nuit, a déclaré le RIC.

La plupart des victimes ont été abattues à bout portant dans la nuque, selon le RIC et l’Observatoire syrien des droits de l’homme, un observateur de guerre de l’opposition basé en Grande-Bretagne.

Le 9 janvier, un homme armé a tué un policier dans le camp à l’aide d’un pistolet équipé d’un silencieux, puis alors que d’autres policiers le poursuivaient, il a lancé une grenade à main qui a gravement blessé le commandant de la patrouille, a indiqué l’Observatoire. Le même jour, un fonctionnaire d’un conseil local chargé des civils syriens dans le camp a été abattu et son fils gravement blessé.

Dans un autre cas, un habitant du camp irakien a été décapité, sa tête retrouvée à une certaine distance de son corps, a rapporté le RIC. On pense qu’il a été tué parce qu’il était soupçonné de coopérer avec les autorités.

Les responsables de la sécurité kurde n’ont pas répondu aux questions de l’Associated Press sur la situation.

La cause immédiate de l’augmentation des meurtres n’était pas connue. En novembre, les autorités kurdes ont lancé un programme d’amnistie pour les 25 000 citoyens syriens du camp, leur permettant de partir. Certains émettent l’hypothèse que, étant donné que les personnes amnistiées doivent s’inscrire et travailler avec les autorités, le programme a peut-être provoqué des meurtres pour maintenir les résidents en ligne. De nombreux Syriens craignent de quitter le camp car ils risquent de subir des attaques de vengeance dans leur ville natale de la part de ceux qui ont souffert sous le régime de l’EI.

Quelle qu’en soit la cause, l’effusion de sang montre la force de l’EI au sein du camp. L’autorité civile kurde locale connue sous le nom d’Administration autonome du nord et de l’est de la Syrie a averti fin janvier que certaines parties tentaient de relancer l’EI et que l’autorité ne pouvait pas faire face à cette crise seule.

Les partisans de l’EI dans le camp mènent des procès contre des résidents soupçonnés de s’opposer à eux et de tuer des accusés, et les autorités ont découvert plusieurs cellules de l’EI à l’intérieur, a-t-il déclaré. «Des contacts sont en cours entre le camp et les commandants de Daech à l’extérieur qui dirigent leurs membres à l’intérieur», indique-t-il.

Quelque 27 000 enfants non syriens sont bloqués à al-Hol, dont 19 000 enfants iraquiens et 8 000 d’autres pays. Le 30 janvier, le chef de la lutte contre le terrorisme de l’ONU, Vladimir Voronkov, a exhorté les pays d’origine à rapatrier les enfants, avertissant qu’ils couraient un risque de radicalisation.

La pandémie de coronavirus a entraîné une baisse du processus déjà lent de rapatriement. De nombreux pays ont hésité à ramener leurs citoyens, bien que la France ait rapatrié sept enfants en janvier et la Grande-Bretagne un enfant en septembre.

L’Irak en a repris très peu. Le rapatriement par d’autres pays a chuté en 2020 à seulement 200 enfants, contre 685 en 2019, selon Save the Children.

«Ces nouveaux chiffres montrent qu’avant l’épidémie du virus, les choses commençaient enfin à aller dans la bonne direction», a déclaré Sonia Khush, directrice de la réponse de Save the Children à la Syrie.