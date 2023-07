Le camp spécial des gardiens de but est une aubaine dans nos préparatifs, déclare PR Sreejesh

Le gardien de but de l’équipe indienne de hockey masculin PR Sreejesh s’est ouvert sur les préparatifs de l’équipe pour le prochain 100e anniversaire de la Fédération espagnole de hockey – Tournoi international et Trophée des champions asiatiques Chennai 2023, des compétitions importantes pour l’équipe avant les très importants Jeux asiatiques de Hangzhou en septembre où leurs Jeux olympiques la qualification sera en jeu.

Pour le 100e anniversaire de la Fédération espagnole de hockey – Tournoi international, l’Inde affrontera l’Angleterre, les Pays-Bas et l’Espagne.

Pour le Trophée des champions d’Asie Chennai 2023, l’Inde affrontera la Chine, la Corée, le Japon, le Pakistan et la Malaisie dans un format de tournoi à la ronde unique.

Sreejesh pense que les camps de gardiens de but réguliers avec Dennis van de Pol des Pays-Bas ont été une aubaine pour aplanir les problèmes avant les événements à gros budget. L’entraîneur des gardiens Dennis organise un camp spécial avec l’équipe indienne de hockey masculin du 13 au 19 juillet. Il dirigera ensuite une autre séance d’entraînement du 7 au 14 septembre avant les Jeux asiatiques de Hangzhou 2023.

Parlant de travailler en étroite collaboration avec Dennis, Sreejesh a déclaré: « Dennis van de Pol est un superbe entraîneur. Travailler en étroite collaboration avec quelqu’un de son expérience et de son calibre a certainement été utile. Nous avons des tournois importants à venir et je crois que nous avons bien utilisé son temps ici, en particulier pour les jeunes gardiens de but aussi. Ses précieuses connaissances et ses compétences en coaching ont certainement aidé. Nous avons travaillé sur divers exercices, y compris la défense du PC, les tirs au but et, surtout, notre jeu de jambes.

« Pour l’instant, personnellement pour moi, mon objectif immédiat est le 100e anniversaire de la Fédération espagnole de hockey – Tournoi international, où nous chercherons à exécuter tout ce que nous avons pratiqué dans le camp et le Hero Asian Champions Trophy Chennai 2023 sera une plate-forme pour voir où nous en sommes avant les très importants Jeux asiatiques de septembre », a-t-il ajouté.

Les amateurs de hockey seront également ravis alors que le hockey international revient à Chennai après 16 longues années. Chennai a accueilli plus tôt la Coupe d’Asie de hockey masculin 2007, au cours de laquelle l’Inde a remporté le trophée en battant la Corée du Sud 7-2.

Partageant ses réflexions sur Chennai accueillant le Trophée des champions d’Asie et le retour du hockey international dans l’État après 16 ans, le gardien de but a déclaré : « C’est bien de voir Chennai accueillir le Trophée des champions d’Asie. Je suis sûr que les supporters apprécieront les matchs et viendront en grand nombre pour nous soutenir. La foule à Chennai est très passionnée et bien informée sur le hockey et elle n’en attendra pas moins de nous également. En tant qu’équipe, nous avons hâte de jouer à Chennai et je suis sûr que nous serons à la hauteur des attentes du public.

