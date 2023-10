Le camp républicain accuse Joe Biden d’avoir traité avec l’Iran après l’attaque du Hamas contre Israël.

WATERLOO, Iowa (AP) — Ancien président Donald Trump et d’autres prétendants du GOP ont tenté de rejeter la faute sur l’administration Biden après les militants du Hamas a lancé l’attaque la plus meurtrière contre Israël depuis des décennies, citant un transfert de 6 milliards de dollars vers l’Iran qui, selon les responsables de l’administration samedi, n’avait pas encore été dépensé.

Hamas attaque surprise tôt le matin au cours d’une grande fête juive, samedi marque un nouveau front de politique étrangère dans une élection présidentielle déjà inhabituellement dominée par les affaires étrangères. L’invasion actuelle de l’Ukraine par la Russie a divisé le camp républicain, certains comme Trump et le gouverneur de Floride Ron DeSantis remettant en question l’implication continue des États-Unis, tandis que d’autres, comme l’ancien vice-président Mike Pence, insistent sur le fait que le soutien à l’armée ukrainienne est vital pour les intérêts de sécurité nationale des États-Unis.

Samedi, les candidats semblaient unis, aux côtés d’Israël.

« L’invasion terroriste du Hamas sur le territoire israélien et le meurtre de soldats israéliens aujourd’hui ainsi que le meurtre brutal de citoyens sont un acte de sauvagerie qui doit et sera écrasé », a déclaré Trump lors d’une apparition à Waterloo, dans l’Iowa.

Trump, comme d’autres, a directement blâmé les 6 milliards de dollars – « l’argent des contribuables américains a contribué à financer ces attaques », a-t-il déclaré dans une déclaration précédente – et a fait valoir que, sous Biden, les États-Unis sont perçus comme étant « faibles et inefficaces » sur la scène mondiale. , ouvrant la porte à l’hostilité.

«Ils n’avaient pas ce niveau d’agressivité envers moi. Ils ne l’avaient pas. Cela ne serait jamais arrivé avec moi non plus », a affirmé Trump, ajoutant plus tard à Cedar Rapids que Biden avait « trahi Israël » avec cet accord.

Biden samedi a dénoncé l’attaque « inadmissible » et s’est engagé à garantir qu’Israël ait « ce dont il a besoin pour se défendre » après l’attaque.

Une grande partie des critiques républicaines se sont concentrées sur un accord complexe annoncé par l’administration Biden en septembre de libérer cinq citoyens américains détenus en Iran. Dans le cadre de l’accord, environ 6 milliards de dollars d’actifs iraniens gelés qui étaient détenus en Corée du Sud ont été transférés sur un compte à Doha, au Qatar.

Bien que le Hamas soit un groupe musulman sunnite, il a une aile militante qui entretient depuis longtemps des liens étroits avec l’Iran, source de financement et puissance chiite. Le Hamas et l’Iran sont unis par une inimitié commune envers Israël.

Des responsables de l’administration ont déclaré samedi qu’aucun argent du compte de Doha n’avait jusqu’à présent été dépensé.

Le montant de 6 milliards de dollars ne représente pas l’argent des contribuables américains, ont souligné de hauts responsables de l’administration Biden au moment de l’accord, mais plutôt des paiements effectués par la Corée du Sud à l’Iran pour acheter du pétrole ces dernières années. Les fonds étaient bloqués en Corée du Sud en raison des sanctions américaines. Cet argent est désormais détenu sur un compte restreint à Doha et est destiné à être utilisé uniquement à des fins humanitaires – comme la nourriture et les médicaments pour les Iraniens – et géré par ce que l’administration a décrit comme des vendeurs non iraniens approuvés.

Le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré que son pays dépenserait l’argent « partout où nous en aurons besoin », bien que les États-Unis aient répondu qu’ils exerceraient une surveillance rigoureuse sur la manière dont les fonds sont décaissés et qu’ils pourraient à nouveau geler les avoirs si nécessaire.

DeSantis, dans une déclaration vidéo, a accusé Biden de « politiques qui ont été faciles envers l’Iran » et qui ont « contribué à remplir leurs coffres ». Israël paie désormais le prix de ces politiques. Nous allons être aux côtés de l’État d’Israël, ils doivent éliminer le Hamas et nous devons tenir tête à l’Iran.»

Et le sénateur de Caroline du Sud, Tim Scott, a affirmé que l’attaque était « le paiement d’une rançon de 6 milliards de dollars par Biden au travail ».

« Nous n’avons pas seulement invité cette agression, nous l’avons payée », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Adrienne Watson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, a déclaré qu’elle ne pouvait pas répondre directement aux critiques républicaines en raison des restrictions fédérales.

« Mais je peux clarifier les faits : pas un seul centime de ces fonds n’a été dépensé, et lorsqu’il est dépensé, il ne peut être dépensé que pour des choses comme la nourriture et les médicaments pour le peuple iranien », a-t-elle déclaré samedi dans un communiqué. Ces fonds n’ont absolument rien à voir avec les horribles attentats d’aujourd’hui et ce n’est pas le moment de diffuser de la désinformation.»

Brian Nelson, sous-secrétaire au terrorisme et au renseignement financier au Trésor, a également souligné que « ces fonds restreints ne peuvent pas aller en Iran » et que « toute suggestion contraire est fausse et trompeuse ».

Pence a également blâmé Biden, affirmant que l’administration actuelle « projette une faiblesse sur la scène mondiale » et « se prosterne devant les mollahs iraniens ». Mais lors d’une apparition dans l’Iowa, Pence a également tourné l’attention sur ses rivaux républicains qui prônent des politiques plus isolationnistes, en particulier à l’égard de l’Ukraine, qualifiant l’attaque de « témoignage du fait que nous avons besoin d’un nouveau leadership à la Maison Blanche, mais nous aussi ». Nous avons besoin d’un leadership au sein du Parti républicain qui comprenne les enjeux, qui comprenne que nous pouvons parvenir à la paix par la force.

« J’appelle Donald Trump, Vivek Ramaswamy et Ron DeSantis », a-t-il déclaré, « à abandonner le langage de l’apaisement – ​​à dire que nous resterons forts avec Israël, nous serons forts avec l’Ukraine, nous serons le leader de l’Ukraine. le monde libre. »

___

Colvin a rapporté de New York, Kim de Washington.