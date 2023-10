Le camp DeSantis cherche à inverser le taux de brûlure élevé pour apaiser les nerfs des donateurs

Le dossier montre que DeSantis cherchait à réduire les dépenses de campagne – d’autant plus que les riches donateurs continuaient de rester à l’écart et exprimaient leurs inquiétudes concernant son opération. DeSantis a dépensé près de 6 millions de dollars en juillet, 3,8 millions de dollars en août et seulement 1,3 million de dollars en septembre. Au cours de l’été, l’équipe DeSantis a payé six entreprises pour des voyages privés – N2024D LLC, IsraJets, Empyreal Jet, Silver Air Private Jets, Advanced Aviation Team et Avion Aviation – mais semble avoir cessé de les utiliser, selon le rapport de la FEC.

Desantis a également réduit ses coûts en réduisant ses effectifs au cours du trimestre. Sa campagne a dépensé un peu moins de 1,3 million de dollars en masse salariale. Le 14 juillet, l’équipe a payé 90 personnes, selon une analyse POLITICO de son dossier. Le 29 septembre, dernier jour de paie du trimestre, seuls 63 employés étaient salariés. (Tout le monde n’est pas payé directement ; l’ancienne directrice de campagne Generra Peck, par exemple, n’est plus officiellement inscrite sur les listes de paie mais est désormais payée par l’intermédiaire de sa société GP3 Partners.)

En plus des problèmes financiers de la campagne, elle doit de l’argent à plusieurs fournisseurs, principalement pour des dépenses liées au publipostage. Les factures non encore payées s’élèvent à un peu plus d’un million de dollars.

Au total, DeSantis dispose encore de 12,3 millions de dollars sur les 31,3 millions de dollars qu’il a levés jusqu’à présent pour sa candidature à la Maison Blanche. Mais il ne peut dépenser que 5 millions de dollars pendant les primaires – le reste est réservé aux élections générales, s’il parvient jusque-là.

DeSantis s’est fortement appuyé sur son super PAC pour payer la note. Parfois, il a été transporté par Never Back Down – le PAC étroitement aligné sur sa candidature, qui a bénéficié d’un transfert de 82 millions de dollars depuis l’un de ses comptes en Floride plus tôt cette année. (Le dernier dépôt FEC du groupe sera rendu public en janvier.)

Mais les super PAC ne sont pas légalement autorisés à se coordonner directement avec les campagnes. Et alors que DeSantis intensifie ses efforts pour défier le favori Donald Trump dans le États de l’Iowa à vote anticipé et du New Hampshire, il aura probablement besoin d’une injection de dons pour soutenir ses opérations.

Heureusement pour lui, il y avait de bonnes nouvelles de ce côté-là.

Les donateurs ont accéléré leur rythme de dons au cours du troisième trimestre : les contributions dépassant 200 $ – le seuil à détailler par le FEC – représentaient 71 % de sa collecte de fonds et ont augmenté chaque mois tout au long du trimestre.

Plus de 380 des donateurs de DeSantis sont des Floridiens. Parmi eux, Michael DiNapoli, directeur exécutif de l’agence de logement abordable de Floride, qui a été suspendu le mois dernier; Glen Gilzean, l’administrateur qui supervise le district entourant Walt Disney World maintenant qu’il est contrôlé par les membres du conseil d’administration nommés par DeSantis, et Adrian Lukis, ancien chef de cabinet de DeSantis au bureau du gouverneur, désormais associé de la société de lobbying Ballard Partners.

Ils incluent également James Allen, responsable des opérations de jeu pour la tribu Seminole de Floride, qui a un pacte de jeu de 2,5 milliards de dollars avec l’État qui est actuellement contesté et retenu devant les tribunaux.

Kimberly Leonard a contribué à ce rapport.