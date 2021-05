Le camp de Sonepat des lutteurs olympiques annulé en raison d’une épidémie de COVID-19

Un projet visant à organiser un camp préparatoire pour les huit lutteurs de style libre à destination des Jeux olympiques de Tokyo de la semaine prochaine à Sonepat, Haryana, à proximité, a été annulé en raison de l’imposition d’une nouvelle règle de quarantaine de 14 jours, a déclaré samedi un entraîneur national associé à l’équipe.

«Avec à peu près 70 jours avant le début prévu des Jeux olympiques, il n’est pas possible de subir une quarantaine de 14 jours en mai. Au lieu de cela, il a été décidé de tenir un camp en Europe. Nous demanderons les visas et enverrons l’équipe le plus tôt possible », a déclaré l’entraîneur à l’IANS.

Le camp, auquel quatre femmes lutteuses auraient été présentes, devait se tenir sur le campus de l’Autorité sportive de l’Inde (SAI) à Sonepat.

L’entraîneur a déclaré que le camp se tiendrait en Pologne et en Hongrie, et qu’il était également possible de prendre des partenaires d’entraînement personnels pour une tournée européenne.

« L’équipe indienne participera également à la série de classements mondiaux à Varsovie, prévue du 9 au 13 juin », a-t-il coaché.

Le lutteur vedette Bajrang Punia, qui s’est qualifié dans l’épreuve de 65 kg libre masculin, pourrait sauter la tournée européenne car il s’entraîne actuellement avec son entraîneur personnel à l’Inspire Institute of Sports de Bellary, Karnataka.

Ravi Dahiya (57 kg), Deepak Punia (86 kg) et Sumit Malik (125 kg) ont remporté le quota olympique.

Vinesh Phogat, qui s’est qualifiée chez les 53 kg femmes, s’entraîne en Hongrie. Seema Bisla (50kg), Anshu Malik (57kg) et Sonam Malik (62kg) s’entraînent à Haryana.

