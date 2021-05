Le magazine de football français L’Equipe rapporte que les géants de la Ligue 1 ont contacté les représentants de Salah pour savoir si leur client serait ouvert à un déménagement avant d’approcher son club de Liverpool avec une offre officielle.

Ils précisent que les négociations ne font que commencer et que les prochaines étapes du PSG seront déterminées par ce qui se passera sur le marché au cours des prochaines semaines.

Alors que Neymar a déjà signé une prolongation de contrat jusqu’en 2025, les Parisiens n’ont pas encore vu un engagement similaire de la part du vainqueur de la Coupe du monde Kylian Mbappe.

😱 | BREAKING NEWS: le PSG est maintenant en pourparlers officiels avec les représentants de Salah. Le PSG envisage de lancer une candidature dans les semaines à venir. [L’Equipe] pic.twitter.com/fLWV7n7W7y – L’Anfield Buzz (@TheAnfieldBuzz) 17 mai 2021

Bien que silencieux jusqu’à présent sur ces nouvelles rumeurs, Salah a récemment mis en colère les fans de Liverpool en flirtant avec des prétendants potentiels tels que le Real Madrid.

Dans un entretien avec MARCA avant la rencontre des deux équipes en Ligue des champions en mars, l’Egyptien a répondu aux questions sur son avenir et a fait preuve d’un manque de loyauté envers les Reds.

« Cela ne dépend pas de moi. Nous verrons ce qui se passera mais je préfère ne pas en parler maintenant, » il a déclaré, lorsqu’on lui a demandé s’il se voyait dans un autre club après quatre saisons réussies à Anfield.

Lorsqu’on lui a demandé s’il souhaitait essayer le football espagnol, ayant déjà joué en Angleterre et en Italie, le joueur de 29 ans a répondu: « J’espère pouvoir jouer pendant de nombreuses années. Pourquoi pas? Personne ne sait ce qui va se passer dans le futur, alors … peut-être un jour, oui. »

AS en Espagne conclut que le fait que Liverpool n’ait pas encore ouvert de pourparlers avec Salah pour prolonger son contrat, qui expire en 2023, le rend « ouvert à l’examen des offres d’autres géants européens ».

Et ailleurs sur le continent, plusieurs autres cibles pourraient se retrouver à changer d’allégeance avant la prochaine campagne 2021/2022.

Exprimant apparemment le désir de jouer dans une ligue plus compétitive, Kylian Mbappe pourrait se diriger vers le Real Madrid pour une réduction des frais plutôt que d’être perdu sur une gratuité l’été prochain par le PSG.

En Catalogne, son rival générationnel potentiel du Ballon d’Or pour la prochaine décennie, Erling Haaland, est imaginé par le FC Barcelone, le Borussia Dortmund cherchant peut-être à encaisser avant qu’une clause de libération de 91,6 millions de dollars ne soit déclenchée à la fin de la saison prochaine.

Mettant cependant en alerte une série de tenues de haut niveau, le capitaine anglais Harry Kane a déclaré à Tottenham Hotspur qu’il souhaitait partir après avoir été fatigué de ne pas être à court en Premier et en Ligue des champions.

« Les récompenses individuelles sont formidables, ce sont des réalisations fantastiques », Kane a souligné à Standard Sport le mois dernier, lorsqu’il a été nommé joueur de l’année aux London Football Awards.

«Quand je repenserai à la fin de ma carrière, je vais y revenir et en prendre un peu plus.

« [But] le but en ce moment en tant que joueur est de gagner des trophées d’équipe. Je veux gagner les plus gros prix qu’il y a à offrir en tant qu’équipe et nous ne le faisons pas tout à fait. « il a révélé.

Des journaux britanniques tels que The Times affirment qu’il existe des liens avec Barcelone ce matin, mais des équipes nationales telles que Manchester City, Manchester United et Chelsea auraient également contacté son peuple.

The « La balle est vraiment dans le camp de Tottenham. » @skysportspaulg sur si un géant européen comme le PSG, Barcelone ou le Real Madrid pouvait faire un geste pour Harry Kane de Tottenham pic.twitter.com/qXncpBDvnF – Football Quotidien (@footballdaily) 18 mai 2021

On dit que Kane espère qu’un « gentleman’s agreement » avec le président des Spurs Daniel Levy facilitera sa sortie, mais Levy hésite à le voir partir pour un club anglais.

Alors que le joueur de 27 ans coûtait 213 millions de dollars, peu de tenues autres que le PSG en dehors du Royaume-Uni pouvaient se le permettre, et la même logique s’applique au salaire de Salah.

En bref, en tant que quatuor des meilleurs buteurs des meilleurs vols du football d’élite recherchés par les mêmes équipes, les destins de Salah, Mbappe, Kane et Haaland sont étroitement liés et seront influencés les uns par les autres.