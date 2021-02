Le camp de Russell Wilson a discuté de plusieurs destinations commerciales avec Seahawks, selon les rapports

Les frustrations de Russell Wilson avec les Seahawks de Seattle ont bouilli de façon inhabituelle plus tôt ce mois-ci. Mais apparemment, sa consternation est si profonde que ses représentants ont approché l’équipe au moins quatre destinations commerciales potentielles de la NFL, selon The Athletic.

Wilson vient de terminer la première saison d’une extension de quatre ans de 140 millions de dollars qui a brièvement fait de lui le joueur le mieux payé de la ligue, sur la base de la rémunération annuelle moyenne, avant que son pacte ne soit éclipsé par Patrick Mahomes et Deshaun Watson. Le contrat de Wilson contient également une clause de non-échange complète, ce qui signifie que les Seahawks, qui l’ont repêché au troisième tour en 2012, ne peuvent le traiter nulle part sans son approbation.

Apparemment, l’équipe de Wilson a déjà identifié les Raiders de Las Vegas, les Dolphins de Miami, les Saints de la Nouvelle-Orléans et les Jets de New York comme des équipes que le sept fois Pro Bowler serait prêt à rejoindre si les eaux de football au large de Puget Sound ne pouvaient pas être calmées. ESPN a rapporté plus tard, via l’agent de Wilson, que sa préférence est de rester avec les Seahawks, mais qu’il n’envisagerait de se faire traiter qu’aux Saints, Raiders, Dallas Cowboys ou Chicago Bears.

Plus tôt ce mois-ci, après que Wilson ait reçu le prestigieux Walter Payton NFL Man of the Year Award de la NFL la nuit précédant le Super Bowl 55, il a rompu avec sa disposition généralement ensoleillée par rapport à Seattle. Wilson a révélé qu’il était « frustré que je sois trop touché » après avoir été limogé 394 fois dans sa carrière.

«Je veux pouvoir m’impliquer parce qu’en fin de compte, c’est votre héritage, c’est l’héritage de votre équipe, ce sont les gars avec qui vous vous blottissez et à la fin de la journée, ces gars que vous avoir confiance », a-t-il également déclaré au« Dan Patrick Show »après le Super Bowl.

«Je pense que si vous demandez à des gars comme Drew Brees, Peyton Manning, vous savez, même Tom (Brady), vous savez, je pense que vous avez vu cette année à quel point il était impliqué dans le processus – je pense que c’est quelque chose qui est important pour moi. »

NATE DAVIS:Pour les DG en herbe de QB qui veulent ressembler davantage à Tom Brady, faites attention à ce que vous demandez

QB CAROUSEL:Un chiffre d’affaires record du quart-arrière, une forte possibilité pour la saison 2021 de la NFL

RECOMMANDATIONS DES ÉTIQUETTES DE FRANCHISE:Pour les 32 équipes de la NFL, une fenêtre de deux semaines s’ouvre

Wilson, 32 ans, n’a jamais connu de saison perdante avec les Seahawks et n’a raté les séries éliminatoires qu’une seule fois en neuf saisons. Il faisait partie de l’équipe de 2013 qui a valu à Seattle son seul titre du Super Bowl à ce jour, mais les « Hawks n’ont pas dépassé le tour de division depuis que la tristement célèbre interception de Wilson a coûté à l’équipe un coup de feu à répéter en remportant le Super Bowl 49 pour couronner le 2014 campagne.

L’Athletic détaille également les problèmes croissants de Wilson avec l’entraîneur de longue date de Seattle, Pete Carroll, et sa réticence générale à laisser Wilson prendre le contrôle de l’offensive, c’est-à-dire «laisser Russ cuisiner».

Wilson semblait être sur la bonne voie pour remporter son premier prix MVP après un début fulgurant de la saison 2020. Mais il a eu du mal dans la dernière ligne droite et a lancé un choix de six dans la défaite des champions de la NFC West contre les Rams de Los Angeles.

Wilson n’a toujours jamais reçu un seul vote MVP au cours de sa carrière.

***

Suivez Nate Davis de USA TODAY Sports sur Twitter @ByNateDavis

Si vous aimez parler de football, nous avons l’endroit parfait pour vous. Rejoignez notre groupe Facebook, La décision hors du terrain, pour engager un débat et une conversation amicaux avec d’autres fans de football et nos initiés de la NFL. Faire la bonne chose, s’inscrire maintenant!